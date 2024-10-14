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Новости
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Комитет Европарламента поддержал предоставление Украине 35 млрд евро кредита за счет замороженных активов РФ

Комітет Європарламенту схвалив 35 млрд євро кредиту Україні за рахунок росактивів

В понедельник, 14 октября, Комитет Европейского парламента по вопросам торговли одобрил предложение ЕС о предоставлении Украине кредита на сумму 35 млрд евро за счет замороженных российских активов.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, информирует Цензор.НЕТ.

За предоставление Украине кредита за счет росактивов проголосовал 31 член профильного комитета Европейского парламента, четверо проголосовали против, при этом никто не воздержался от голосования.

Следующим шагом должно стать голосование всего Европейского парламента, которое запланировано на 21-24 октября. Затем регламент должен принять Совет ЕС, который вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.

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В Европарламенте напомнили, что заем в 35 млрд евро для Украины, предоставление которого планируют за счет замороженных активов РФ, является частью плана в рамках инициативы G7 об общем кредите на 50 млрд долларов.

"Использование доходов от замороженных российских активов посылает четкий сигнал о том, что бремя восстановления Украины должны нести те, кто ответственен за ее уничтожение, а именно Россия. Новый механизм макрофинансовой помощи и кредитного сотрудничества поддерживает Украину в сохранении важных базовых функций в обществе. Заставить Россию платить - важный шаг. Украина борется не только за свое существование и свободу, но и за нашу. Это предложение подчеркивает непоколебимую приверженность ЕС суверенитету и экономической устойчивости Украины", - сказала депутат Европарламента Карин Карлсбро.

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Автор: 

Европарламент (1808) кредит (2378) россия (96038) замороженные активы (293)


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Топ комментарии
+2
Орбана порве тепер.
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14.10.2024 19:09
+2
Посипаки кремля в акуе
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14.10.2024 19:11
+2
Але дивно - чим ближче ці гроші, тим більші в Україні податки. Цікаво, отримає Зеленський, Єрмак та Стефанчук Нобелівку за економіку?
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14.10.2024 19:19
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Правила форума Совет форумчан
Цей кредит нам гасити не потрібно, це буде зроблено фактично з російських грошей.
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14.10.2024 19:05 Ответить
Орбана порве тепер.
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14.10.2024 19:09 Ответить
Хай у той час гуля по полю хоть якась користь у вигляді добрива.
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14.10.2024 19:48 Ответить
Посипаки кремля в акуе
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14.10.2024 19:11 Ответить
Вот?
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14.10.2024 19:45 Ответить
Але дивно - чим ближче ці гроші, тим більші в Україні податки. Цікаво, отримає Зеленський, Єрмак та Стефанчук Нобелівку за економіку?
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14.10.2024 19:19 Ответить
Ото буде розмах в "Великого Крадівництва"!
Цікаво - хоча б міліард попаде на виробництво зброї?
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14.10.2024 19:26 Ответить
Сумніви беруть, мабуть ніт.
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14.10.2024 19:50 Ответить
Кацапи мають після війни повинні отримати порожні рахунки на Заході. Все що вони туди стягнули має бути витрачено на боротьбу з ними.
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14.10.2024 20:09 Ответить
 
 