Комитет Европарламента поддержал предоставление Украине 35 млрд евро кредита за счет замороженных активов РФ

В понедельник, 14 октября, Комитет Европейского парламента по вопросам торговли одобрил предложение ЕС о предоставлении Украине кредита на сумму 35 млрд евро за счет замороженных российских активов.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, информирует Цензор.НЕТ.

За предоставление Украине кредита за счет росактивов проголосовал 31 член профильного комитета Европейского парламента, четверо проголосовали против, при этом никто не воздержался от голосования.

Следующим шагом должно стать голосование всего Европейского парламента, которое запланировано на 21-24 октября. Затем регламент должен принять Совет ЕС, который вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.

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В Европарламенте напомнили, что заем в 35 млрд евро для Украины, предоставление которого планируют за счет замороженных активов РФ, является частью плана в рамках инициативы G7 об общем кредите на 50 млрд долларов.

"Использование доходов от замороженных российских активов посылает четкий сигнал о том, что бремя восстановления Украины должны нести те, кто ответственен за ее уничтожение, а именно Россия. Новый механизм макрофинансовой помощи и кредитного сотрудничества поддерживает Украину в сохранении важных базовых функций в обществе. Заставить Россию платить - важный шаг. Украина борется не только за свое существование и свободу, но и за нашу. Это предложение подчеркивает непоколебимую приверженность ЕС суверенитету и экономической устойчивости Украины", - сказала депутат Европарламента Карин Карлсбро.

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