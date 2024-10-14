МЗС заперечило інформацію про передачу Україною БпЛА повстанцям у Малі

Міністерство закордонних справ заперечило інформацію, яку поширили західні ЗМІ, про нібити поставки Україною безпілотників повстанцям у Малі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба міністерства.

"Ми також категорично заперечуємо усі звинувачення, які періодично лунають з вуст високопосадовців Малі та Нігеру, у нібито причетності України до "співпраці з терористами", "постачанні терористам озброєння та наданні їм інформації", "підтримці Україною терористичної коаліції" тощо", - йдеться в заяві МЗС.

Там також зазначається, що у своїх заявах від 5 та 8 серпня 2024 року МЗС України вже надало розлоге спростування таких звинувачень та висловило жаль з приводу рішення Малі та Нігеру розірвати дипломатичні відносини з нашою державою на підставі нічим не обґрунтованих припущень.

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"З перших місяців повномасштабного російського вторгнення саме Україна першою ініціювала запровадження розгалуженої системи моніторингу та контролю над озброєнням, яке постачається західними партнерами. За цей час західні партнери не виявили жодного випадку нецільового використання озброєння та техніки", - резюмують в МЗС.

Що передувало?

Нагадаємо, наприкінці липня повідомлялось, що загін ополченців із племен туарегів "Захист народу Азавада" в районі міста Тін-Зауатін знищив понад 50 російських військовослужбовців, 5 росіян здалися в полон, також вбито понад 10 військовослужбовців ЗС Малі. Знищено колону бронеавтомобілів та пікапів "Вагнера", також ополченці збили вертоліт Мі-24 з російським екіпажем.

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ЗМІ повідомили, що українські спецслужби навчають туарегів керувати безпілотниками.

Влада Малі звинуватила Україну у підтримці тероризму та заявила про розрив дипломатичних відносин.

Згодом видання Le Monde написало, що Україна передає повстанцям-туарегам БпЛА для боротьби з "вагнерівцями.