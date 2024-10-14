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Новини
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МЗС заперечило інформацію про передачу Україною БпЛА повстанцям у Малі

Повстанці Малі

Міністерство закордонних справ заперечило інформацію, яку поширили західні ЗМІ, про нібити поставки Україною безпілотників повстанцям у Малі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба міністерства.

"Ми також категорично заперечуємо усі звинувачення, які періодично лунають з вуст високопосадовців Малі та Нігеру, у нібито причетності України до "співпраці з терористами", "постачанні терористам озброєння та наданні їм інформації", "підтримці Україною терористичної коаліції" тощо", - йдеться в заяві МЗС.

Там також зазначається, що у своїх заявах від 5 та 8 серпня 2024 року МЗС України вже надало розлоге спростування таких звинувачень та висловило жаль з приводу рішення Малі та Нігеру розірвати дипломатичні відносини з нашою державою на підставі нічим не обґрунтованих припущень.

Читайте: Малі, Буркіна-Фасо та Нігер поскаржились на Україну в Раду безпеки ООН

"З перших місяців повномасштабного російського вторгнення саме Україна першою ініціювала запровадження розгалуженої системи моніторингу та контролю над озброєнням, яке постачається західними партнерами. За цей час західні партнери не виявили жодного випадку нецільового використання озброєння та техніки", - резюмують в МЗС.

Що передувало?

Нагадаємо, наприкінці липня повідомлялось, що загін ополченців із племен туарегів "Захист народу Азавада" в районі міста Тін-Зауатін знищив понад 50 російських військовослужбовців, 5 росіян здалися в полон, також вбито понад 10 військовослужбовців ЗС Малі. Знищено колону бронеавтомобілів та пікапів "Вагнера", також ополченці збили вертоліт Мі-24 з російським екіпажем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туареги заявили, що не отримували жодної допомоги від України для розгрому "вагнерівців", - Reuters

ЗМІ повідомили, що українські спецслужби навчають туарегів керувати безпілотниками.

Влада Малі звинуватила Україну у підтримці тероризму та заявила про розрив дипломатичних відносин.

Згодом видання Le Monde написало, що Україна передає повстанцям-туарегам БпЛА для боротьби з "вагнерівцями.

Автор: 

безпілотник (4302) МЗС (4165) Україна (5952) Малі (32)


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Топ коментарі
+3
Всі хто утилізує кацапсячу нечисть наші друзі.
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14.10.2024 19:54
+3
"нас там нет"))
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14.10.2024 20:00
+3
На непереданих дронах треба писати "Герань-3,14Zдец. Зделано НЕ на Украине".
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14.10.2024 21:19
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Всі хто утилізує кацапсячу нечисть наші друзі.
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14.10.2024 19:54 Відповісти
"нас там нет"))
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14.10.2024 20:00 Відповісти
Треба ще трохи не передати їм дронів. Чим більше непереданих дронів прилетить в рашистів і їх союзників, тим краще. Навіть в Африці.
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14.10.2024 20:02 Відповісти
Так тут прикол в тому, що не передають, а продають. А бабло хомячать на офшори, скоріш за все.
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14.10.2024 20:13 Відповісти
Я в іншій темі пояснила. Умовна Африка.
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14.10.2024 21:00 Відповісти
На непереданих дронах треба писати "Герань-3,14Zдец. Зделано НЕ на Украине".
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14.10.2024 21:19 Відповісти
Тепер зрозуміло куди ''мульйон'' дронів від зеленого подівся
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14.10.2024 20:16 Відповісти
Хай живе вільний Азавад!

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14.10.2024 20:18 Відповісти
 
 