Україна передає повстанцям-туарегам БпЛА для боротьби з "вагнерівцями", - Le Monde
З літа 2024 року повстанці-туареги з руху CSP на півночі Малі використовують українські безпілотники проти малійської хунти та її російських помічників - "Вагнера".
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Le Monde.
Видання зазначає, що цю "стриману, але рішучу підтримку" їм надає Київ.
Для туарегів це є предметом гордості, оскільки вони тепер мають можливість бити з повітря, як і їхні вороги.
Як зауважили журналісти, допомага з безпілотниками дозволяє "змінити баланс сил на землі". Так, кілька днів тому БпЛА атакували військовий табір у Гундамі, розташований у регіоні Тімбукту, там якраз перебувають підрозділи вагнерівців.
За даними CSP, внаслідок атаки вдалося ліквідувати щонайменше дев'ятьох найманців.
"Оперативна співпраця між українською військовою розвідкою та повстанцями CSP почалася на початку 2024 року", - йдеться у статті.
Le Monde пише, що кілька повстанців вирушили до України для навчання з виготовлення та використання цих дронів. Також в Сахель їздили українські фахівці.
Водночас лідери повстанців заперечують українське походження дронів, стверджуючи, що придбали їх на чорному ринку у Лівії.
"Це дає нам змогу краще відстежувати переміщення противника та завдавати йому ударів з повітря. Це може змінити все", - резюмував командир CSP.
Нагадаємо, наприкінці липня повідомлялось, що загін ополченців із племен туарегів "Захист народу Азавада" в районі міста Тін-Зауатін знищив понад 50 російських військовослужбовців, 5 росіян здалися в полон, також вбито понад 10 військовослужбовців ЗС Малі. Знищено колону бронеавтомобілів та пікапів "Вагнера", також ополченці збили вертоліт Мі-24 з російським екіпажем.
ЗМІ повідомили, що українські спецслужби навчають туарегів керувати безпілотниками.
Влада Малі звинуватила Україну у підтримці тероризму та заявила про розрив дипломатичних відносин.
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у україни родич працює на фабриці бпла. у того родича, тих бпла, нема куди скирдувати, от і відправляє, кому попало.
Також можна 'допомогти' Сомалійським піратам куярити Іранські кораблі зі зброєю які пливуть до Йєменських хуситів.