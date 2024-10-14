Україна передає повстанцям-туарегам БпЛА для боротьби з "вагнерівцями", - Le Monde

З літа 2024 року повстанці-туареги з руху CSP на півночі Малі використовують українські безпілотники проти малійської хунти та її російських помічників - "Вагнера".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Le Monde.

Видання зазначає, що цю "стриману, але рішучу підтримку" їм надає Київ.

Для туарегів це є предметом гордості, оскільки вони тепер мають можливість бити з повітря, як і їхні вороги.

Як зауважили журналісти, допомага з безпілотниками дозволяє "змінити баланс сил на землі". Так, кілька днів тому БпЛА атакували військовий табір у Гундамі, розташований у регіоні Тімбукту, там якраз перебувають підрозділи вагнерівців.

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За даними CSP, внаслідок атаки вдалося ліквідувати щонайменше дев'ятьох найманців.

"Оперативна співпраця між українською військовою розвідкою та повстанцями CSP почалася на початку 2024 року", - йдеться у статті.

Le Monde пише, що кілька повстанців вирушили до України для навчання з виготовлення та використання цих дронів. Також в Сахель їздили українські фахівці.

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Водночас лідери повстанців заперечують українське походження дронів, стверджуючи, що придбали їх на чорному ринку у Лівії.

"Це дає нам змогу краще відстежувати переміщення противника та завдавати йому ударів з повітря. Це може змінити все", - резюмував командир CSP.

Нагадаємо, наприкінці липня повідомлялось, що загін ополченців із племен туарегів "Захист народу Азавада" в районі міста Тін-Зауатін знищив понад 50 російських військовослужбовців, 5 росіян здалися в полон, також вбито понад 10 військовослужбовців ЗС Малі. Знищено колону бронеавтомобілів та пікапів "Вагнера", також ополченці збили вертоліт Мі-24 з російським екіпажем.

ЗМІ повідомили, що українські спецслужби навчають туарегів керувати безпілотниками.

Влада Малі звинуватила Україну у підтримці тероризму та заявила про розрив дипломатичних відносин.

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