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Новини
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Україна передає повстанцям-туарегам БпЛА для боротьби з "вагнерівцями", - Le Monde

Україна відправляє дрони повстанцям-туарегам на півночі Малі

З літа 2024 року повстанці-туареги з руху CSP на півночі Малі використовують українські безпілотники проти малійської хунти та її російських помічників - "Вагнера".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Le Monde.

Видання зазначає, що цю "стриману, але рішучу підтримку" їм надає Київ. 

Для туарегів це є предметом гордості, оскільки вони тепер мають можливість бити з повітря, як і їхні вороги.

Як зауважили журналісти, допомага з безпілотниками дозволяє "змінити баланс сил на землі". Так, кілька днів тому БпЛА атакували військовий табір у Гундамі, розташований у регіоні Тімбукту, там якраз перебувають підрозділи вагнерівців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Малі, Буркіна-Фасо та Нігер поскаржились на Україну в Раду безпеки ООН

За даними CSP, внаслідок атаки вдалося ліквідувати щонайменше дев'ятьох найманців.

"Оперативна співпраця між українською військовою розвідкою та повстанцями CSP почалася на початку 2024 року", - йдеться у статті.

Le Monde пише, що кілька повстанців вирушили до України для навчання з виготовлення та використання цих дронів. Також в Сахель їздили українські фахівці.

Читайте також: Туареги заявили, що не отримували жодної допомоги від України для розгрому "вагнерівців", - Reuters

Водночас лідери повстанців заперечують українське походження дронів, стверджуючи, що придбали їх на чорному ринку у Лівії.

"Це дає нам змогу краще відстежувати переміщення противника та завдавати йому ударів з повітря. Це може змінити все", - резюмував командир CSP. 

Нагадаємо, наприкінці липня повідомлялось, що загін ополченців із племен туарегів "Захист народу Азавада" в районі міста Тін-Зауатін знищив понад 50 російських військовослужбовців, 5 росіян здалися в полон, також вбито понад 10 військовослужбовців ЗС Малі. Знищено колону бронеавтомобілів та пікапів "Вагнера", також ополченці збили вертоліт Мі-24 з російським екіпажем.

ЗМІ повідомили, що українські спецслужби навчають туарегів керувати безпілотниками.

Влада Малі звинуватила Україну у підтримці тероризму та заявила про розрив дипломатичних відносин.

Також читайте: У російському Омську найманець ПВК "Вагнер" до смерті забив свою вагітну дівчину, - росЗМІ. ФОТО

Автор: 

Малі (32) ПВК Вагнер (1541) дрони (4856) туареги (3)


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Топ коментарі
+17
Нігуя ім Украіна не передає! - закупили в Воєнторгзі
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14.10.2024 10:25
+13
Якщо це правда, то авжеж "прекрасно" просто. У нас же стільки дронів, що не знаємо куди подіти, тільки туарегам передавати залишилось...
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14.10.2024 10:25
+13
"Вагнерів" повбивали і це є найкращою новиною у цій статті...
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14.10.2024 10:30
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Нігуя ім Украіна не передає! - закупили в Воєнторгзі
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14.10.2024 10:25 Відповісти
Викопали в пустелі.
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14.10.2024 10:48 Відповісти
шахтьори Туарег-басса і трактористи Сахари
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14.10.2024 17:31 Відповісти
Якщо це правда, то авжеж "прекрасно" просто. У нас же стільки дронів, що не знаємо куди подіти, тільки туарегам передавати залишилось...
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14.10.2024 10:25 Відповісти
Це залишки від того мільярда дронів, які передані на фронті. Ги-ги
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14.10.2024 10:42 Відповісти
Ви або московитський агент, або ідіот. Україна має сфери впливу не тільки в межах власних кордонів, і це чудово.
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14.10.2024 11:56 Відповісти
Спочатку б запитали, чи солдати на фронті готові загинути, бо ці дрони поїхали не їм, а туарегам.
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14.10.2024 12:02 Відповісти
чергова левацька брехня....
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14.10.2024 10:27 Відповісти
"Вагнерів" повбивали і це є найкращою новиною у цій статті...
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14.10.2024 10:30 Відповісти
Просто цікаво як технічно Україна могла це зробити? Новою поштою?
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14.10.2024 10:35 Відповісти
такие дрони можно купить в любом воєнторге - владимир ***** .
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14.10.2024 10:41 Відповісти
ну, звісно!
у україни родич працює на фабриці бпла. у того родича, тих бпла, нема куди скирдувати, от і відправляє, кому попало.
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14.10.2024 10:43 Відповісти
Купили, как все - на Алиэкспрессе.
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14.10.2024 10:59 Відповісти
Цей той туарег ,що фольцваген?
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14.10.2024 11:47 Відповісти
Сбор на дроны для фольксвагенов еще не обьявляли?
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14.10.2024 12:37 Відповісти
Може то Зінка?
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14.10.2024 14:00 Відповісти
Чудово. Чому досі не допомогли Айнам на Сахаліні.
Також можна 'допомогти' Сомалійським піратам куярити Іранські кораблі зі зброєю які пливуть до Йєменських хуситів.
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15.10.2024 03:35 Відповісти
 
 