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У російському Омську найманець ПВК "Вагнер" до смерті забив свою вагітну дівчину, - росЗМІ. ФОТО

Найманець ПВК "Вагнер" Сергій Козлов до смерті забив свою вагітну дівчину через те, що вона зламала акустичну колонку. На тілі дівчини зафіксовано 138 ушкоджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Як зазначається, 2021 року 36-річного Сергія Козлова засудили до шести років за заподіяння тяжких тілесних: він побив мешканку Омська та її дочку сокирою. За даними виданням "Коммерсантъ", у колонії чоловік підписав контракт із ПВК "Вагнер", брав участь у бойових діях, отримав медаль "За відвагу" і влітку 2023 повернувся додому.

Найманець ПВК "Вагнер" Сергій Козлов

Вже у жовтні він став фігурантом нової справи. За версією слідства, 21 жовтня Козлов відпочивав зі своєю дівчиною, яка була на пізньому терміні вагітності, та її батьком у заміському будинку. Якоїсь миті найманець накинувся на матір своєї дитини через те, що вона нібито зламала акустичну колонку.

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"Спочатку він бив її колонкою по голові, поки пристрій не зламався на частини. Потім почав штовхати ногами і стрибати в неї на животі, кричав, що вона недостойна носити його дитину. Після цього він наступив дівчині на шию. На тілі жертви зафіксовано 138 ушкоджень, їхній опис зайняв кілька сторінок кримінальної справи. Деякі очевидців намагалася зупинити неадеквата, іншим стало зле від побаченого і вони втекли надвір", - йдеться в повідомленні.

Нині Козлов перебуває в СІЗО, його звинувачують за статтею 105 КК - убивство жінки, яка перебуває у стані вагітності, вчинене з особливою жорстокістю. Психіатрична експертиза визнала його осудним. Очікується, що 9 вересня в Омському обласному суді прокуратура запросить найманцю ПВК "Вагнер" термін.

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Автор: 

росія (65191) вбивство (3088) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+29
Яка там жінка!! Хіба жінка може жити з такою падалью?! Самка одноклітинна!!
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04.09.2024 16:05
+27
Помер давно! Писали - це був актор театру з Тули чи Тамбова Поламав ногу Не було грошей на операцію ЗДОХ!
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04.09.2024 16:29
+20
Що сказати герой расії. Шкода не повбивав тих що повтікали.
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04.09.2024 16:07
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Яка там жінка!! Хіба жінка може жити з такою падалью?! Самка одноклітинна!!
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04.09.2024 16:05 Відповісти
Амеба мудріша за тих піздявок дірявих.
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04.09.2024 16:18 Відповісти
ГОЙДА!!! баба уже не наражает! 👍
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04.09.2024 16:18 Відповісти
Доречі: а де отой "пляшущій матросік" з Криму?
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04.09.2024 16:23 Відповісти
Помер давно! Писали - це був актор театру з Тули чи Тамбова Поламав ногу Не було грошей на операцію ЗДОХ!
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04.09.2024 16:29 Відповісти
померла матросня - десь у 20-х роках цього століття - "не витерпів лихої долі - помер..."
зараз десь на сковороді під акомпанемент кабздона скаче 🤣
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04.09.2024 16:30 Відповісти
"камень скрепний с неба " зловив чи як сконав ?
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04.09.2024 17:03 Відповісти
Тим матросиком вже давно хробачки покакали, але це зовсім його не змінило.
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04.09.2024 17:18 Відповісти
Психіатрична експертиза визнала його осудним.....

типа "норм"

"O tempera, o rashka !!!"
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04.09.2024 17:02 Відповісти
Страшно навіть уявити, які ж тоді на болотах непідсудні?
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04.09.2024 19:57 Відповісти
*****
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04.09.2024 16:06 Відповісти
Що сказати герой расії. Шкода не повбивав тих що повтікали.
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04.09.2024 16:07 Відповісти
наградного покемона під рукою не було
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04.09.2024 17:04 Відповісти
Тут й додавати немає чого, бо не можуть виконувати злочинні накази не злочинці. Тож цим нелюдям байдуже кого вбивати, своїх чи чужих. Коли ж вони вже усі повмирають аби світ дихнув із полегшенням?!
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04.09.2024 16:08 Відповісти
,,А не Тварь ли я дрожащая?!" Достоевський .
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04.09.2024 16:08 Відповісти
"Тварь ли я дрожащая или право имею"... (С)

Зараз читати таке не в тренді. Спроси любого про Раскольнікова, то дай Бог з наводкою на сокиру і старушку можливо хто із 20 і згадає.
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04.09.2024 16:23 Відповісти
Пригадується:
"- Что ж ти Раскольніков, бабульку за какієто 20 копєєк?
- Нє скажи. Пять бабулєк - рупь!" (С)
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04.09.2024 17:50 Відповісти
Най вже Боже пробачає, але побільше таких хероїв се-ве-о на @уйлостані, особливо на мацкві та підері
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04.09.2024 16:09 Відповісти
Мати дитини отримала то що шукала. Хотіла "безжалісно воїна" - отримала.
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04.09.2024 16:10 Відповісти
Більше таких ваньків додому- більше
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04.09.2024 16:10 Відповісти
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04.09.2024 16:21 Відповісти
Чий сєргєй? Козлов! Ну і прізвища у скрєпних! Резюмуємо: у кацапів - мінус два, якщо все піде добре, можливо і той, що козлам належить, теж мінуснеться.
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04.09.2024 16:11 Відповісти
За якусь срану колонку від музичного центру. Не думаю,що то було Dynaudio чи B&W
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04.09.2024 16:13 Відповісти
Гойда це була, на усю голову, в сруськага!
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04.09.2024 16:15 Відповісти
Типова поведінка, сруськага орка, з гордою в голові!
Прутін таких нагороджує, тому, що він теж, воєнний злочинець!!
Мацквабад, повинен себе ж, і знищити, з отакими гойдами..
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04.09.2024 16:14 Відповісти
Молодець- і бабу яка ще мʼясо для ***** могла нависирати вбив і сам тепер десь згниє якщо знову на війну не відправлять
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04.09.2024 16:15 Відповісти
Мабуть знову готується в Украіну і все проститься
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04.09.2024 16:18 Відповісти
вдруге - вони вже не їдуть - страшно
у нього єдиний шлях тепер - до бульбофюрера на жешув 🤣
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04.09.2024 16:22 Відповісти
..шось подібне, правда вже з одномісячною дитиною та з її кацапською мамою-орчихою у тому ж Омську довелося побачити у робітничий общазі ше у 80-х, за розподіленням з ще УРСР, перед армією.. правда без жертв.. може то той самий вилупок, що вижив після знущань папи (по роках підходить) , також, до речі, десантника-осємєнітєля (генетика Аднака) над невизнаним синочком...
походу, там нічого не змінилося на краще, а стало на порядки гірше..
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04.09.2024 16:24 Відповісти
Nu nirazshchital , bivaiet . No liubit zhe , kak tam u ruskih paslovica ......🤷
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04.09.2024 16:24 Відповісти
Сломал матрешку! 👍
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04.09.2024 16:24 Відповісти
таваріщь жуков в пічалі
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04.09.2024 17:07 Відповісти
...и АД следовал за ним...
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04.09.2024 16:25 Відповісти
Російська історія зі щасливим кінцем: самка не народить нових вагнеренят.
А герой-убивця сидітиме у буцегарні.
Але не довго.
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04.09.2024 16:28 Відповісти
ВПЕВНЕНИЙ? він напише заяву на контракт в СВО і діло геройськи закриють.Чай нж впервой.
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04.09.2024 19:26 Відповісти
Даремно тут радіють - в жовтні вже буде тут, таких цінних кадрів в параші на пальцях рахують
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04.09.2024 16:32 Відповісти
Не даремно. Його личинка вже нікуди вбивати не приїде.
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04.09.2024 17:47 Відповісти
Сяде, піде на війну, повернеться та ще когось вб'є. Національна ідея расії.
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04.09.2024 16:36 Відповісти
Якого біса нести хроніку ворожої території в наше інформаційне поле?

та нехай перебʼють одне одного там.
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04.09.2024 16:48 Відповісти
колись було богато Украінцев які суворо засуджівалі відео де Нохчі різалі макітри "русским мальчікам" (моі улюблени доречі).....забогато води втекло..
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04.09.2024 16:48 Відповісти
Він не забив до смерті, він провів денацифікацію і демілітаризацію.
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04.09.2024 16:50 Відповісти
Скрепне прізвище..
Одне погано ця падаль знову опиниться на полі бою.
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04.09.2024 17:21 Відповісти
Чим більше їх подохне тим краще.
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04.09.2024 17:21 Відповісти
Про солдатів НАТО вже жартували? Яшо нє, то ви в курсі - якби це зробив не він, то це б зробили солдати НАТО
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04.09.2024 17:46 Відповісти
Якби не іпсо про солдатів нато , вони б народжували вдвічі більше чудо_бохатирєй від наркоманів і маргіналів.
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04.09.2024 23:52 Відповісти
Ну получит еще одну медаль героя раиси.
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04.09.2024 18:33 Відповісти
Ну так гойда 🎉 🎉 🎉 🎉
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04.09.2024 18:52 Відповісти
Цих тварюк треба усіх знищити - це українські Боги допомагають Україні.
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04.09.2024 19:15 Відповісти
Чудова новина!
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04.09.2024 20:54 Відповісти
Знову відпустять на фронт
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04.09.2024 21:34 Відповісти
Дичина.
Але на суді скаже "щоб не дісталась сольдату Нато"
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04.09.2024 23:50 Відповісти
То шо, у ватной рашистки путинячей теперь не будет дойных сисек?
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05.09.2024 00:35 Відповісти
 
 