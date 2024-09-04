У російському Омську найманець ПВК "Вагнер" до смерті забив свою вагітну дівчину, - росЗМІ. ФОТО

Найманець ПВК "Вагнер" Сергій Козлов до смерті забив свою вагітну дівчину через те, що вона зламала акустичну колонку. На тілі дівчини зафіксовано 138 ушкоджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Як зазначається, 2021 року 36-річного Сергія Козлова засудили до шести років за заподіяння тяжких тілесних: він побив мешканку Омська та її дочку сокирою. За даними виданням "Коммерсантъ", у колонії чоловік підписав контракт із ПВК "Вагнер", брав участь у бойових діях, отримав медаль "За відвагу" і влітку 2023 повернувся додому.

Вже у жовтні він став фігурантом нової справи. За версією слідства, 21 жовтня Козлов відпочивав зі своєю дівчиною, яка була на пізньому терміні вагітності, та її батьком у заміському будинку. Якоїсь миті найманець накинувся на матір своєї дитини через те, що вона нібито зламала акустичну колонку.

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"Спочатку він бив її колонкою по голові, поки пристрій не зламався на частини. Потім почав штовхати ногами і стрибати в неї на животі, кричав, що вона недостойна носити його дитину. Після цього він наступив дівчині на шию. На тілі жертви зафіксовано 138 ушкоджень, їхній опис зайняв кілька сторінок кримінальної справи. Деякі очевидців намагалася зупинити неадеквата, іншим стало зле від побаченого і вони втекли надвір", - йдеться в повідомленні.

Нині Козлов перебуває в СІЗО, його звинувачують за статтею 105 КК - убивство жінки, яка перебуває у стані вагітності, вчинене з особливою жорстокістю. Психіатрична експертиза визнала його осудним. Очікується, що 9 вересня в Омському обласному суді прокуратура запросить найманцю ПВК "Вагнер" термін.

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