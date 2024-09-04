РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7776 посетителей онлайн
Новости Фото
12 732 53

В российском Омске наемник ЧВК "Вагнер" до смерти избил свою беременную девушку, - росСМИ. ФОТО

Наемник ЧВК "Вагнер" Сергей Козлов до смерти избил свою беременную девушку из-за того, что она сломала акустическую колонку. На теле девушки зафиксировано 138 повреждений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечается, в 2021 году 36-летнего Сергея Козлова приговорили к шести годам за причинение тяжких телесных: он избил жительницу Омска и ее дочь топором. По данным издания "Коммерсантъ", в колонии мужчина подписал контракт с ЧВК "Вагнер", участвовал в боевых действиях, получил медаль "За отвагу" и летом 2023 года вернулся домой.

Найманець ПВК "Вагнер" Сергій Козлов

Уже в октябре он стал фигурантом нового дела. По версии следствия, 21 октября Козлов отдыхал со своей девушкой, которая была на позднем сроке беременности, и ее отцом в загородном доме. В какой-то момент наемник набросился на мать своего ребенка из-за того, что она якобы сломала акустическую колонку.

Также смотрите: Вагнеровца Фролова, которого помиловал Путин, задержали в России за изнасилование второклассницы, - росСМИ. ФОТО

"Сначала он бил ее колонкой по голове, пока устройство не разломалось на части. Затем начал пинать ногами и прыгать у нее на животе, кричал, что она недостойна носить его ребенка. После этого он наступил девушке на шею. На теле жертвы зафиксировано 138 повреждений, их описание заняло несколько страниц уголовного дела. Некоторые очевидцы пытались остановить неадеквата, другим стало плохо от увиденного и они убежали во двор", - говорится в сообщении.

Сейчас Козлов находится в СИЗО, его обвиняют по статье 105 УК - убийство женщины, находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Ожидается, что 9 сентября в Омском областном суде прокуратура запросит наемнику ЧВК "Вагнер" срок.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Герой СВО" застрелил бизнес-партнера в ресторане российского Санкт-Петербурга. ВИДЕО камер наблюдения

Автор: 

россия (95546) убийство (6484) ЧВК Вагнер (1332)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+29
Яка там жінка!! Хіба жінка може жити з такою падалью?! Самка одноклітинна!!
показать весь комментарий
04.09.2024 16:05
+27
Помер давно! Писали - це був актор театру з Тули чи Тамбова Поламав ногу Не було грошей на операцію ЗДОХ!
показать весь комментарий
04.09.2024 16:29
+20
Що сказати герой расії. Шкода не повбивав тих що повтікали.
показать весь комментарий
04.09.2024 16:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яка там жінка!! Хіба жінка може жити з такою падалью?! Самка одноклітинна!!
показать весь комментарий
04.09.2024 16:05 Ответить
Амеба мудріша за тих піздявок дірявих.
показать весь комментарий
04.09.2024 16:18 Ответить
ГОЙДА!!! баба уже не наражает! 👍
показать весь комментарий
04.09.2024 16:18 Ответить
Доречі: а де отой "пляшущій матросік" з Криму?
показать весь комментарий
04.09.2024 16:23 Ответить
Помер давно! Писали - це був актор театру з Тули чи Тамбова Поламав ногу Не було грошей на операцію ЗДОХ!
показать весь комментарий
04.09.2024 16:29 Ответить
померла матросня - десь у 20-х роках цього століття - "не витерпів лихої долі - помер..."
зараз десь на сковороді під акомпанемент кабздона скаче 🤣
показать весь комментарий
04.09.2024 16:30 Ответить
"камень скрепний с неба " зловив чи як сконав ?
показать весь комментарий
04.09.2024 17:03 Ответить
Тим матросиком вже давно хробачки покакали, але це зовсім його не змінило.
показать весь комментарий
04.09.2024 17:18 Ответить
Психіатрична експертиза визнала його осудним.....

типа "норм"

"O tempera, o rashka !!!"
показать весь комментарий
04.09.2024 17:02 Ответить
Страшно навіть уявити, які ж тоді на болотах непідсудні?
показать весь комментарий
04.09.2024 19:57 Ответить
*****
показать весь комментарий
04.09.2024 16:06 Ответить
Що сказати герой расії. Шкода не повбивав тих що повтікали.
показать весь комментарий
04.09.2024 16:07 Ответить
наградного покемона під рукою не було
показать весь комментарий
04.09.2024 17:04 Ответить
Тут й додавати немає чого, бо не можуть виконувати злочинні накази не злочинці. Тож цим нелюдям байдуже кого вбивати, своїх чи чужих. Коли ж вони вже усі повмирають аби світ дихнув із полегшенням?!
показать весь комментарий
04.09.2024 16:08 Ответить
,,А не Тварь ли я дрожащая?!" Достоевський .
показать весь комментарий
04.09.2024 16:08 Ответить
"Тварь ли я дрожащая или право имею"... (С)

Зараз читати таке не в тренді. Спроси любого про Раскольнікова, то дай Бог з наводкою на сокиру і старушку можливо хто із 20 і згадає.
показать весь комментарий
04.09.2024 16:23 Ответить
Пригадується:
"- Что ж ти Раскольніков, бабульку за какієто 20 копєєк?
- Нє скажи. Пять бабулєк - рупь!" (С)
показать весь комментарий
04.09.2024 17:50 Ответить
Най вже Боже пробачає, але побільше таких хероїв се-ве-о на @уйлостані, особливо на мацкві та підері
показать весь комментарий
04.09.2024 16:09 Ответить
Мати дитини отримала то що шукала. Хотіла "безжалісно воїна" - отримала.
показать весь комментарий
04.09.2024 16:10 Ответить
Більше таких ваньків додому- більше
показать весь комментарий
04.09.2024 16:10 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2024 16:21 Ответить
Чий сєргєй? Козлов! Ну і прізвища у скрєпних! Резюмуємо: у кацапів - мінус два, якщо все піде добре, можливо і той, що козлам належить, теж мінуснеться.
показать весь комментарий
04.09.2024 16:11 Ответить
За якусь срану колонку від музичного центру. Не думаю,що то було Dynaudio чи B&W
показать весь комментарий
04.09.2024 16:13 Ответить
Гойда це була, на усю голову, в сруськага!
показать весь комментарий
04.09.2024 16:15 Ответить
Типова поведінка, сруськага орка, з гордою в голові!
Прутін таких нагороджує, тому, що він теж, воєнний злочинець!!
Мацквабад, повинен себе ж, і знищити, з отакими гойдами..
показать весь комментарий
04.09.2024 16:14 Ответить
Молодець- і бабу яка ще мʼясо для ***** могла нависирати вбив і сам тепер десь згниє якщо знову на війну не відправлять
показать весь комментарий
04.09.2024 16:15 Ответить
Мабуть знову готується в Украіну і все проститься
показать весь комментарий
04.09.2024 16:18 Ответить
вдруге - вони вже не їдуть - страшно
у нього єдиний шлях тепер - до бульбофюрера на жешув 🤣
показать весь комментарий
04.09.2024 16:22 Ответить
..шось подібне, правда вже з одномісячною дитиною та з її кацапською мамою-орчихою у тому ж Омську довелося побачити у робітничий общазі ше у 80-х, за розподіленням з ще УРСР, перед армією.. правда без жертв.. може то той самий вилупок, що вижив після знущань папи (по роках підходить) , також, до речі, десантника-осємєнітєля (генетика Аднака) над невизнаним синочком...
походу, там нічого не змінилося на краще, а стало на порядки гірше..
показать весь комментарий
04.09.2024 16:24 Ответить
Nu nirazshchital , bivaiet . No liubit zhe , kak tam u ruskih paslovica ......🤷
показать весь комментарий
04.09.2024 16:24 Ответить
Сломал матрешку! 👍
показать весь комментарий
04.09.2024 16:24 Ответить
таваріщь жуков в пічалі
показать весь комментарий
04.09.2024 17:07 Ответить
...и АД следовал за ним...
показать весь комментарий
04.09.2024 16:25 Ответить
Російська історія зі щасливим кінцем: самка не народить нових вагнеренят.
А герой-убивця сидітиме у буцегарні.
Але не довго.
показать весь комментарий
04.09.2024 16:28 Ответить
ВПЕВНЕНИЙ? він напише заяву на контракт в СВО і діло геройськи закриють.Чай нж впервой.
показать весь комментарий
04.09.2024 19:26 Ответить
Даремно тут радіють - в жовтні вже буде тут, таких цінних кадрів в параші на пальцях рахують
показать весь комментарий
04.09.2024 16:32 Ответить
Не даремно. Його личинка вже нікуди вбивати не приїде.
показать весь комментарий
04.09.2024 17:47 Ответить
Сяде, піде на війну, повернеться та ще когось вб'є. Національна ідея расії.
показать весь комментарий
04.09.2024 16:36 Ответить
Якого біса нести хроніку ворожої території в наше інформаційне поле?

та нехай перебʼють одне одного там.
показать весь комментарий
04.09.2024 16:48 Ответить
колись було богато Украінцев які суворо засуджівалі відео де Нохчі різалі макітри "русским мальчікам" (моі улюблени доречі).....забогато води втекло..
показать весь комментарий
04.09.2024 16:48 Ответить
Він не забив до смерті, він провів денацифікацію і демілітаризацію.
показать весь комментарий
04.09.2024 16:50 Ответить
Скрепне прізвище..
Одне погано ця падаль знову опиниться на полі бою.
показать весь комментарий
04.09.2024 17:21 Ответить
Чим більше їх подохне тим краще.
показать весь комментарий
04.09.2024 17:21 Ответить
Про солдатів НАТО вже жартували? Яшо нє, то ви в курсі - якби це зробив не він, то це б зробили солдати НАТО
показать весь комментарий
04.09.2024 17:46 Ответить
Якби не іпсо про солдатів нато , вони б народжували вдвічі більше чудо_бохатирєй від наркоманів і маргіналів.
показать весь комментарий
04.09.2024 23:52 Ответить
Ну получит еще одну медаль героя раиси.
показать весь комментарий
04.09.2024 18:33 Ответить
Ну так гойда 🎉 🎉 🎉 🎉
показать весь комментарий
04.09.2024 18:52 Ответить
Цих тварюк треба усіх знищити - це українські Боги допомагають Україні.
показать весь комментарий
04.09.2024 19:15 Ответить
Чудова новина!
показать весь комментарий
04.09.2024 20:54 Ответить
Знову відпустять на фронт
показать весь комментарий
04.09.2024 21:34 Ответить
Дичина.
Але на суді скаже "щоб не дісталась сольдату Нато"
показать весь комментарий
04.09.2024 23:50 Ответить
То шо, у ватной рашистки путинячей теперь не будет дойных сисек?
показать весь комментарий
05.09.2024 00:35 Ответить
 
 