В российском Омске наемник ЧВК "Вагнер" до смерти избил свою беременную девушку, - росСМИ. ФОТО
Наемник ЧВК "Вагнер" Сергей Козлов до смерти избил свою беременную девушку из-за того, что она сломала акустическую колонку. На теле девушки зафиксировано 138 повреждений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Как отмечается, в 2021 году 36-летнего Сергея Козлова приговорили к шести годам за причинение тяжких телесных: он избил жительницу Омска и ее дочь топором. По данным издания "Коммерсантъ", в колонии мужчина подписал контракт с ЧВК "Вагнер", участвовал в боевых действиях, получил медаль "За отвагу" и летом 2023 года вернулся домой.
Уже в октябре он стал фигурантом нового дела. По версии следствия, 21 октября Козлов отдыхал со своей девушкой, которая была на позднем сроке беременности, и ее отцом в загородном доме. В какой-то момент наемник набросился на мать своего ребенка из-за того, что она якобы сломала акустическую колонку.
"Сначала он бил ее колонкой по голове, пока устройство не разломалось на части. Затем начал пинать ногами и прыгать у нее на животе, кричал, что она недостойна носить его ребенка. После этого он наступил девушке на шею. На теле жертвы зафиксировано 138 повреждений, их описание заняло несколько страниц уголовного дела. Некоторые очевидцы пытались остановить неадеквата, другим стало плохо от увиденного и они убежали во двор", - говорится в сообщении.
Сейчас Козлов находится в СИЗО, его обвиняют по статье 105 УК - убийство женщины, находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Ожидается, что 9 сентября в Омском областном суде прокуратура запросит наемнику ЧВК "Вагнер" срок.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зараз десь на сковороді під акомпанемент кабздона скаче 🤣
типа "норм"
"O tempera, o rashka !!!"
Зараз читати таке не в тренді. Спроси любого про Раскольнікова, то дай Бог з наводкою на сокиру і старушку можливо хто із 20 і згадає.
"- Что ж ти Раскольніков, бабульку за какієто 20 копєєк?
- Нє скажи. Пять бабулєк - рупь!" (С)
Прутін таких нагороджує, тому, що він теж, воєнний злочинець!!
Мацквабад, повинен себе ж, і знищити, з отакими гойдами..
у нього єдиний шлях тепер - до бульбофюрера на жешув 🤣
походу, там нічого не змінилося на краще, а стало на порядки гірше..
А герой-убивця сидітиме у буцегарні.
Але не довго.
та нехай перебʼють одне одного там.
Одне погано ця падаль знову опиниться на полі бою.
Але на суді скаже "щоб не дісталась сольдату Нато"