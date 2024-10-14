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Новости
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Украина передает повстанцам-туарегам БпЛА для борьбы с "вагнеровцами", - Le Monde

Україна відправляє дрони повстанцям-туарегам на півночі Малі

С лета 2024 года повстанцы-туареги из движения CSP на севере Мали используют украинские беспилотники против малийской хунты и ее российских помощников из "Вагнера".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Le Monde.

Издание отмечает, что эту "сдержанную, но решительную поддержку" им оказывает Киев.

Для туарегов это является предметом гордости, поскольку они теперь имеют возможность бить с воздуха, как и их враги.

Как отметили журналисты, помощь с беспилотниками позволяет "изменить баланс сил на земле". Так, несколько дней назад БпЛА атаковали военный лагерь в Гундаме, расположенный в регионе Тимбукту, там как раз находятся подразделения вагнеровцев.

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По данным CSP, в результате атаки удалось ликвидировать по меньшей мере девять наемников.

"Оперативное сотрудничество между украинской военной разведкой и повстанцами CSP началось в начале 2024 года", - говорится в статье.

Le Monde пишет, что несколько повстанцев отправились в Украину для обучения по изготовлению и использованию этих дронов. Также в Сахель ездили украинские специалисты.

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В то же время лидеры повстанцев отрицают украинское происхождение дронов, утверждая, что приобрели их на черном рынке в Ливии.

"Это дает нам возможность лучше отслеживать перемещения противника и наносить ему удары с воздуха. Это может изменить все", - резюмировал командир CSP.

Напомним, в конце июля сообщалось, что отряд ополченцев из племен туарегов "Защита народа Азавада" в районе города Тин-Зауатин уничтожил более 50 российских военнослужащих, 5 россиян сдались в плен, также убито более 10 военнослужащих ВС Мали. Уничтожена колонна бронеавтомобилей и пикапов "Вагнера", также ополченцы сбили вертолет Ми-24 с российским экипажем.

СМИ сообщили, что украинские спецслужбы учат туарегов управлять беспилотниками.

Власти Мали обвинили Украину в поддержке терроризма и заявили о разрыве дипломатических отношений.

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Автор: 

Мали (44) ЧВК Вагнер (1333) дроны (4055)


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Топ комментарии
+17
Нігуя ім Украіна не передає! - закупили в Воєнторгзі
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14.10.2024 10:25
+13
Якщо це правда, то авжеж "прекрасно" просто. У нас же стільки дронів, що не знаємо куди подіти, тільки туарегам передавати залишилось...
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14.10.2024 10:25
+13
"Вагнерів" повбивали і це є найкращою новиною у цій статті...
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14.10.2024 10:30
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Нігуя ім Украіна не передає! - закупили в Воєнторгзі
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14.10.2024 10:25 Ответить
Викопали в пустелі.
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14.10.2024 10:48 Ответить
шахтьори Туарег-басса і трактористи Сахари
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14.10.2024 17:31 Ответить
Якщо це правда, то авжеж "прекрасно" просто. У нас же стільки дронів, що не знаємо куди подіти, тільки туарегам передавати залишилось...
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14.10.2024 10:25 Ответить
Це залишки від того мільярда дронів, які передані на фронті. Ги-ги
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14.10.2024 10:42 Ответить
Ви або московитський агент, або ідіот. Україна має сфери впливу не тільки в межах власних кордонів, і це чудово.
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14.10.2024 11:56 Ответить
Спочатку б запитали, чи солдати на фронті готові загинути, бо ці дрони поїхали не їм, а туарегам.
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14.10.2024 12:02 Ответить
чергова левацька брехня....
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14.10.2024 10:27 Ответить
"Вагнерів" повбивали і це є найкращою новиною у цій статті...
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14.10.2024 10:30 Ответить
Просто цікаво як технічно Україна могла це зробити? Новою поштою?
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14.10.2024 10:35 Ответить
такие дрони можно купить в любом воєнторге - владимир ***** .
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14.10.2024 10:41 Ответить
ну, звісно!
у україни родич працює на фабриці бпла. у того родича, тих бпла, нема куди скирдувати, от і відправляє, кому попало.
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14.10.2024 10:43 Ответить
Купили, как все - на Алиэкспрессе.
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14.10.2024 10:59 Ответить
Цей той туарег ,що фольцваген?
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14.10.2024 11:47 Ответить
Сбор на дроны для фольксвагенов еще не обьявляли?
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14.10.2024 12:37 Ответить
Може то Зінка?
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14.10.2024 14:00 Ответить
Чудово. Чому досі не допомогли Айнам на Сахаліні.
Також можна 'допомогти' Сомалійським піратам куярити Іранські кораблі зі зброєю які пливуть до Йєменських хуситів.
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15.10.2024 03:35 Ответить
 
 