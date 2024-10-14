Украина передает повстанцам-туарегам БпЛА для борьбы с "вагнеровцами", - Le Monde
С лета 2024 года повстанцы-туареги из движения CSP на севере Мали используют украинские беспилотники против малийской хунты и ее российских помощников из "Вагнера".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Le Monde.
Издание отмечает, что эту "сдержанную, но решительную поддержку" им оказывает Киев.
Для туарегов это является предметом гордости, поскольку они теперь имеют возможность бить с воздуха, как и их враги.
Как отметили журналисты, помощь с беспилотниками позволяет "изменить баланс сил на земле". Так, несколько дней назад БпЛА атаковали военный лагерь в Гундаме, расположенный в регионе Тимбукту, там как раз находятся подразделения вагнеровцев.
По данным CSP, в результате атаки удалось ликвидировать по меньшей мере девять наемников.
"Оперативное сотрудничество между украинской военной разведкой и повстанцами CSP началось в начале 2024 года", - говорится в статье.
Le Monde пишет, что несколько повстанцев отправились в Украину для обучения по изготовлению и использованию этих дронов. Также в Сахель ездили украинские специалисты.
В то же время лидеры повстанцев отрицают украинское происхождение дронов, утверждая, что приобрели их на черном рынке в Ливии.
"Это дает нам возможность лучше отслеживать перемещения противника и наносить ему удары с воздуха. Это может изменить все", - резюмировал командир CSP.
Напомним, в конце июля сообщалось, что отряд ополченцев из племен туарегов "Защита народа Азавада" в районе города Тин-Зауатин уничтожил более 50 российских военнослужащих, 5 россиян сдались в плен, также убито более 10 военнослужащих ВС Мали. Уничтожена колонна бронеавтомобилей и пикапов "Вагнера", также ополченцы сбили вертолет Ми-24 с российским экипажем.
СМИ сообщили, что украинские спецслужбы учат туарегов управлять беспилотниками.
Власти Мали обвинили Украину в поддержке терроризма и заявили о разрыве дипломатических отношений.
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у україни родич працює на фабриці бпла. у того родича, тих бпла, нема куди скирдувати, от і відправляє, кому попало.
Також можна 'допомогти' Сомалійським піратам куярити Іранські кораблі зі зброєю які пливуть до Йєменських хуситів.