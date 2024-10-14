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Новости
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МИД опроверг информацию о передаче Украиной БпЛА повстанцам в Мали

Повстанці Малі

Министерство иностранных дел опровергло информацию, которую распространили западные СМИ, о якобы поставке Украиной беспилотников повстанцам в Мали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба министерства.

"Мы также категорически отрицаем все обвинения, которые периодически звучат из уст чиновников Мали и Нигера, в якобы причастности Украины к "сотрудничеству с террористами", "поставке террористам вооружения и предоставлении им информации", "поддержке Украиной террористической коалиции" и т.д.", - говорится в заявлении МИД.

Там также отмечается, что в своих заявлениях от 5 и 8 августа 2024 года МИД Украины уже предоставил пространное опровержение таких обвинений и выразил сожаление по поводу решения Мали и Нигера разорвать дипломатические отношения с нашим государством на основании ничем не обоснованных предположений.

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"С первых месяцев полномасштабного российского вторжения именно Украина первой инициировала введение разветвленной системы мониторинга и контроля над вооружением, которое поставляется западными партнерами. За это время западные партнеры не обнаружили ни одного случая нецелевого использования вооружения и техники", - резюмируют в МИД.

Что предшествовало?

Напомним, в конце июля сообщалось, что отряд ополченцев из племен туарегов "Защита народа Азавада" в районе города Тин-Зауатин уничтожил более 50 российских военнослужащих, 5 россиян сдались в плен, также убито более 10 военнослужащих ВС Мали. Уничтожена колонна бронеавтомобилей и пикапов "Вагнера", также ополченцы сбили вертолет Ми-24 с российским экипажем.

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СМИ сообщили, что украинские спецслужбы учат туарегов управлять беспилотниками.

Власти Мали обвинили Украину в поддержке терроризма и заявили о разрыве дипломатических отношений.

Впоследствии издание Le Monde написало, что Украина передает повстанцам-туарегам БпЛА для борьбы с "вагнеровцами.

Автор: 

беспилотник (3727) МИД (6987) Украина (45002) Мали (44)


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Топ комментарии
+3
Всі хто утилізує кацапсячу нечисть наші друзі.
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14.10.2024 19:54
+3
"нас там нет"))
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14.10.2024 20:00
+3
На непереданих дронах треба писати "Герань-3,14Zдец. Зделано НЕ на Украине".
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14.10.2024 21:19
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Всі хто утилізує кацапсячу нечисть наші друзі.
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14.10.2024 19:54 Ответить
"нас там нет"))
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14.10.2024 20:00 Ответить
Треба ще трохи не передати їм дронів. Чим більше непереданих дронів прилетить в рашистів і їх союзників, тим краще. Навіть в Африці.
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14.10.2024 20:02 Ответить
Так тут прикол в тому, що не передають, а продають. А бабло хомячать на офшори, скоріш за все.
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14.10.2024 20:13 Ответить
Я в іншій темі пояснила. Умовна Африка.
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14.10.2024 21:00 Ответить
На непереданих дронах треба писати "Герань-3,14Zдец. Зделано НЕ на Украине".
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14.10.2024 21:19 Ответить
Тепер зрозуміло куди ''мульйон'' дронів від зеленого подівся
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14.10.2024 20:16 Ответить
Хай живе вільний Азавад!

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14.10.2024 20:18 Ответить
 
 