Колишній "беркутівець" із Севастополя призначений заступником губернатора Самарської області РФ

Губернатор Самарської області РФ призначив своїм заступником з питань правопорядку колишнього співробітника севастопольського "Беркута" Максима Ковальова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Максим Ковальов – уродженець Севастополя. До окупації Криму він служив там у спецназі української міліції "Беркут". Після окупації перейшов на бік Росії і очолював підрозділ російського ОМОН "Беркут-С". А також, за словами російського губернатора, брав участь у війні в Україні на боці російських військ.

Як зазначається, в Україні стосовно Ковальова порушено кримінальну справу за статтями про держзраду, посягання на територіальну цілісність країни і привласнення зброї.

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