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Колишній "беркутівець" із Севастополя призначений заступником губернатора Самарської області РФ

беркут

Губернатор Самарської області РФ призначив своїм заступником з питань правопорядку колишнього співробітника севастопольського "Беркута" Максима Ковальова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Максим Ковальов – уродженець Севастополя. До окупації Криму він служив там у спецназі української міліції "Беркут". Після окупації перейшов на бік Росії і очолював підрозділ російського ОМОН "Беркут-С". А також, за словами російського губернатора, брав участь у війні в Україні на боці російських військ.

Як зазначається, в Україні стосовно Ковальова порушено кримінальну справу за статтями про держзраду, посягання на територіальну цілісність країни і привласнення зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справи Майдану: Командирам Львівського, Харківського та Севастопольського "Беркуту" повідомлено про нові підозри - за розгін мітингувальників у ніч на 19 лютого 2014 року. ФОТО

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Беркут (533) Крим (14183) росія (65908) Севастополь (556)


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мабудь йому стане соромно
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14.10.2024 20:27 Відповісти
Падаль має подохнути.
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14.10.2024 20:29 Відповісти
Остання посада зрадника
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14.10.2024 20:36 Відповісти
Соколову вон уже и осудили заочно..а у нас порушили....
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14.10.2024 20:36 Відповісти
А повернувся б, то ОПа йому таку посаду дала, що мільярдером за півроку став. Але вибрав гнити на болотах.
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14.10.2024 20:46 Відповісти
в Україні теж куйло призначив єрмака в свій офіс (ОП -офіс путінга)
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14.10.2024 21:03 Відповісти
Шо цікаво для кацапів цей беркутовець все одно хохол, ним був і ним залишиться. Ваті української це чомусь незрозуміло.
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14.10.2024 22:32 Відповісти
У бєркутастів у голові лайно. Це примітивні форми життя "жерти-серти-битись-красти". Якраз для парашників.
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15.10.2024 07:55 Відповісти
 
 