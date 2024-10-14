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Бывший "беркутовец" из Севастополя назначен заместителем губернатора Самарской области РФ

беркут

Губернатор Самарской области РФ назначил своим заместителем по вопросам правопорядка бывшего сотрудника севастопольского "Беркута" Максима Ковалева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Максим Ковалев - уроженец Севастополя. До оккупации Крыма он служил там в спецназе украинской милиции "Беркут". После оккупации перешел на сторону России и возглавлял подразделение российского ОМОНа "Беркут-С". А также, по словам российского губернатора, участвовал в войне в Украине на стороне российских войск.

Как отмечается, в Украине в отношении Ковалева возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене, посягательстве на территориальную целостность страны и присвоении оружия.

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Беркут (8690) Крым (26419) россия (96038) город Севастополь (1762)


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мабудь йому стане соромно
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14.10.2024 20:27 Ответить
Падаль має подохнути.
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14.10.2024 20:29 Ответить
Остання посада зрадника
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14.10.2024 20:36 Ответить
Соколову вон уже и осудили заочно..а у нас порушили....
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14.10.2024 20:36 Ответить
А повернувся б, то ОПа йому таку посаду дала, що мільярдером за півроку став. Але вибрав гнити на болотах.
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14.10.2024 20:46 Ответить
в Україні теж куйло призначив єрмака в свій офіс (ОП -офіс путінга)
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14.10.2024 21:03 Ответить
Шо цікаво для кацапів цей беркутовець все одно хохол, ним був і ним залишиться. Ваті української це чомусь незрозуміло.
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14.10.2024 22:32 Ответить
У бєркутастів у голові лайно. Це примітивні форми життя "жерти-серти-битись-красти". Якраз для парашників.
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15.10.2024 07:55 Ответить
 
 