Бывший "беркутовец" из Севастополя назначен заместителем губернатора Самарской области РФ

Губернатор Самарской области РФ назначил своим заместителем по вопросам правопорядка бывшего сотрудника севастопольского "Беркута" Максима Ковалева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Максим Ковалев - уроженец Севастополя. До оккупации Крыма он служил там в спецназе украинской милиции "Беркут". После оккупации перешел на сторону России и возглавлял подразделение российского ОМОНа "Беркут-С". А также, по словам российского губернатора, участвовал в войне в Украине на стороне российских войск.

Как отмечается, в Украине в отношении Ковалева возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене, посягательстве на территориальную целостность страны и присвоении оружия.

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