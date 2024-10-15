Уряд дозволив утилізацію боєприпасів прямо на місцях розмінування

Кабмін дозволив утилізацію боєприпасів і вибухонебезпечних предметів за допомогою спеціальних мобільних комплексів на місці розмінування. Це дасть змогу отримати продукти переробки, які можна використати для потреб Сил оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство оборони України.

"Сьогодні ми суттєво удосконалили процедуру утилізації боєприпасів. Внесені зміни запроваджують правовий механізм переробки небезпечних та непридатних боєприпасів безпосередньо в місцях проведення робіт з розмінування", - зазначив міністр оборони Умєров.

Утилізацію здійснюватимуть військові частини, визначені Міністерством оборони.

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Як зазначають в Міноборони, боєприпаси та вибухонебезпечні предмети утилізовуватимуть, зокрема, методом спалювання, ультразвукового дроблення, виплавлення та випалювання вибухових речовин із корпусів боєприпасів. Це, своєю чергою, дасть змогу отримати продукти утилізації, що можуть бути використані для потреб Сил оборони.

"За приблизними підрахунками, у зоні бойових дій не спрацьовує до 20% снарядів та інших боєприпасів. Очищення від боєприпасів, які не розірвались, зараз потребує приблизно п’ята частина території країни", - додали в оборонному відомстві.