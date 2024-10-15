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Уряд дозволив утилізацію боєприпасів прямо на місцях розмінування

Утилізація боєприпасів

Кабмін дозволив утилізацію боєприпасів і вибухонебезпечних предметів за допомогою спеціальних мобільних комплексів на місці розмінування. Це дасть змогу отримати продукти переробки, які можна використати для потреб Сил оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство оборони України.

"Сьогодні ми суттєво удосконалили процедуру утилізації боєприпасів. Внесені зміни запроваджують правовий механізм переробки небезпечних та непридатних боєприпасів безпосередньо в місцях проведення робіт з розмінування", - зазначив міністр оборони Умєров.

Утилізацію здійснюватимуть військові частини, визначені Міністерством оборони.

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Як зазначають в Міноборони, боєприпаси та вибухонебезпечні предмети утилізовуватимуть, зокрема, методом спалювання, ультразвукового дроблення, виплавлення та випалювання вибухових речовин із корпусів боєприпасів. Це, своєю чергою, дасть змогу отримати продукти утилізації, що можуть бути використані для потреб Сил оборони.

"За приблизними підрахунками, у зоні бойових дій не спрацьовує до 20% снарядів та інших боєприпасів. Очищення від боєприпасів, які не розірвались, зараз потребує приблизно п’ята частина території країни", - додали в оборонному відомстві.

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Так вони їх будуть "знищувать" на місці розмінування" - чи "перероблять"? Знищення має і позитивні, і негативні сторони. З позитивних - відсутність витрат на транспортування та зниження небезпеки вибуху в процесі транспортування. З негативних - вимагає додаткових заходів організації місця підриву. (Нам колись викладач розказував про деякі "підсобні" засоби "знищення на місці": береться стара автомобільна шина. Вона вкладається кільцем навкруги міни чи снаряда. До ********** під"єднується підривний заряд. Зверху всередину шини обережно насипають купу піску. Потім підривають).
Якщо "перероблять" - то це вимагає мобільного комплексу для розбирання різних ***********, а також приладдя для виплавлення тротилу...
Коротше кажучи - "Не мала баба клопоту - купила порося...".
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15.10.2024 16:17 Відповісти
В зоні проведення боєвих дій ще хлопцям заморочуватись як утилізувати, щоб щось добути..
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15.10.2024 16:22 Відповісти
Та я так розумію - мова йде про так зване "гуманітарне розмінування"... Тобто про ліквідацію *********** поза межами поля бою... Є така категорія ***********, що не підлягають транспортуванню та "нейтралізації... Наприклад, з ушкодженими підривачами, або з елементами "невилучення"... Їх простіше знищить на місці - ніж викручувать детонатори і, тим більше, кудись вивозить...
Стаття по-дурному написана - більше питань, ніж відповідей...
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15.10.2024 16:36 Відповісти
І Кабмін..
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15.10.2024 19:15 Відповісти
 
 