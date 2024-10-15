Правительство разрешило утилизацию боеприпасов прямо на местах разминирования
Кабмин разрешил утилизацию боеприпасов и взрывоопасных предметов с помощью специальных мобильных комплексов на месте разминирования. Это позволит получить продукты переработки, которые можно использовать для нужд Сил обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Министерство обороны Украины.
"Сегодня мы существенно усовершенствовали процедуру утилизации боеприпасов. Внесенные изменения вводят правовой механизм переработки опасных и непригодных боеприпасов непосредственно в местах проведения работ по разминированию", - отметил министр обороны Умеров.
Утилизацию будут осуществлять воинские части, определенные Министерством обороны.
Как отмечают в Минобороны, боеприпасы и взрывоопасные предметы будут утилизировать, в частности, методом сжигания, ультразвукового дробления, выплавки и выжигания взрывчатых веществ из корпусов боеприпасов. Это, в свою очередь, позволит получить продукты утилизации, которые могут быть использованы для нужд Сил обороны.
"По приблизительным подсчетам, в зоне боевых действий не срабатывает до 20% снарядов и других боеприпасов. В очистке от боеприпасов, которые не разорвались, сейчас нуждается примерно пятая часть территории страны", - добавили в оборонном ведомстве.
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