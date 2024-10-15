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Правительство разрешило утилизацию боеприпасов прямо на местах разминирования

Утилізація боєприпасів

Кабмин разрешил утилизацию боеприпасов и взрывоопасных предметов с помощью специальных мобильных комплексов на месте разминирования. Это позволит получить продукты переработки, которые можно использовать для нужд Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Министерство обороны Украины.

"Сегодня мы существенно усовершенствовали процедуру утилизации боеприпасов. Внесенные изменения вводят правовой механизм переработки опасных и непригодных боеприпасов непосредственно в местах проведения работ по разминированию", - отметил министр обороны Умеров.

Утилизацию будут осуществлять воинские части, определенные Министерством обороны.

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Как отмечают в Минобороны, боеприпасы и взрывоопасные предметы будут утилизировать, в частности, методом сжигания, ультразвукового дробления, выплавки и выжигания взрывчатых веществ из корпусов боеприпасов. Это, в свою очередь, позволит получить продукты утилизации, которые могут быть использованы для нужд Сил обороны.

"По приблизительным подсчетам, в зоне боевых действий не срабатывает до 20% снарядов и других боеприпасов. В очистке от боеприпасов, которые не разорвались, сейчас нуждается примерно пятая часть территории страны", - добавили в оборонном ведомстве.

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Так вони їх будуть "знищувать" на місці розмінування" - чи "перероблять"? Знищення має і позитивні, і негативні сторони. З позитивних - відсутність витрат на транспортування та зниження небезпеки вибуху в процесі транспортування. З негативних - вимагає додаткових заходів організації місця підриву. (Нам колись викладач розказував про деякі "підсобні" засоби "знищення на місці": береться стара автомобільна шина. Вона вкладається кільцем навкруги міни чи снаряда. До ********** під"єднується підривний заряд. Зверху всередину шини обережно насипають купу піску. Потім підривають).
Якщо "перероблять" - то це вимагає мобільного комплексу для розбирання різних ***********, а також приладдя для виплавлення тротилу...
Коротше кажучи - "Не мала баба клопоту - купила порося...".
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15.10.2024 16:17 Ответить
В зоні проведення боєвих дій ще хлопцям заморочуватись як утилізувати, щоб щось добути..
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15.10.2024 16:22 Ответить
Та я так розумію - мова йде про так зване "гуманітарне розмінування"... Тобто про ліквідацію *********** поза межами поля бою... Є така категорія ***********, що не підлягають транспортуванню та "нейтралізації... Наприклад, з ушкодженими підривачами, або з елементами "невилучення"... Їх простіше знищить на місці - ніж викручувать детонатори і, тим більше, кудись вивозить...
Стаття по-дурному написана - більше питань, ніж відповідей...
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15.10.2024 16:36 Ответить
І Кабмін..
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15.10.2024 19:15 Ответить
 
 