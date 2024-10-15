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Новини Газова війна
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ЄС готовий до завершення транзиту російського газу через Україну, - Єврокомісія

газ,газа,транзит,газопровод

Євросоюз готовий до завершення контракту у кінці року між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через Україну.

Про це заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми знали, що цей контракт закінчується до кінця року. Єврокомісія тісно співпрацює з найбільш постраждалими державами-членами, щоб підготуватися до сценарію нульового транзиту станом на 1 січня 2025 року. Центральна та Південно-Східна Європа вже має диверсифіковані варіанти постачання, щоб повністю замінити ці 14 мільярдів кубометрів російського газу, що все ще проходить через Україну, а нові та існуючі ЗПГ-термінали мають достатньо потужності. Є транспортна інфраструктура та існують різні маршрути постачання як для СПГ, так і для імпорту трубопроводів", – зазначила Сімсон.

Єврокомісарка наголосила, що Європейський союз може відмовитися від російського газу і назвала це "політичним вибором".

"Я говорила це раніше і скажу знову, - заявила посадовиця. - Немає виправдань. ЄС може жити без цього російського газу, і якщо країни-члени віддадуть перевагу продовженню імпорту російського газу, і вони будуть робити це навіть поза контрактом, або якщо вони захочуть підписати нові угоди щодо нових потужностей. Хочу пояснити, що це не обов’язково. Це політичний вибір і він небезпечний. І ми маємо пам’ятати, що вартість відносин з Росією вимірюється не лише ціною на газ, а й втраченими в Україні життями".

Читайте також: Україна не продовжуватиме транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії, - Шмигаль

Нагадуємо, контракт терміном на п’ять років щодо транзиту російського газу через Україну до ЄС підписали у 2019 році. Основними покупцями залишаються Словаччина та Австрія.

Автор: 

Єврокомісія (2175) Євросоюз (13634) транзит газу (1013)


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Топ коментарі
+5
і орбан с фіцою?
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15.10.2024 23:57
+4
Буратіна не готовий припиняти транспортувати, оманська карма не дозволяє!
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16.10.2024 00:13
+3
А їрмак проти, він готує офшорні рахунки під доходи від транзиту газу з 1 січня 25, нафта ВЖЕ рікою плине з п@р@ші!
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16.10.2024 00:04
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і орбан с фіцою?
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15.10.2024 23:57 Відповісти
Буратіна їх не підведе
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16.10.2024 00:23 Відповісти
А їрмак проти, він готує офшорні рахунки під доходи від транзиту газу з 1 січня 25, нафта ВЖЕ рікою плине з п@р@ші!
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16.10.2024 00:04 Відповісти
Буратіна не готовий припиняти транспортувати, оманська карма не дозволяє!
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16.10.2024 00:13 Відповісти
32 місяці війна, і нарешті ЄС готовий...
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16.10.2024 00:33 Відповісти
Ну як готовий.... Купив спг цього року у параші більше, ніж у минулому...
А так да, готовий купувати далі.
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16.10.2024 07:37 Відповісти
А Єрмак не готовий.
Він вже домовився про транзит псевдо-азербайджанського газу.
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16.10.2024 00:36 Відповісти
А нікого не цікавить як азербайджанський газ опиниться в цій трубі.
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16.10.2024 10:06 Відповісти
Нікого навіть не цікавить чи буде це саме азербайджанський газ.

Бо реально це буде газ російський, оформлений формально, як азербайдданський.
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16.10.2024 10:32 Відповісти
Якщо Україна в грудні припинить прокачування російської нафти і газу через свою територію, військовий бюджет рашистської пітьми недоотримає $11 млрд на рік
За транзит Україна отримує $230млн на рік.
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16.10.2024 07:12 Відповісти
А опі це нецікаво
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16.10.2024 08:23 Відповісти
Але Єрмак не готов !
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16.10.2024 10:03 Відповісти
 
 