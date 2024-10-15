ЄС готовий до завершення транзиту російського газу через Україну, - Єврокомісія

Євросоюз готовий до завершення контракту у кінці року між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через Україну.

Про це заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми знали, що цей контракт закінчується до кінця року. Єврокомісія тісно співпрацює з найбільш постраждалими державами-членами, щоб підготуватися до сценарію нульового транзиту станом на 1 січня 2025 року. Центральна та Південно-Східна Європа вже має диверсифіковані варіанти постачання, щоб повністю замінити ці 14 мільярдів кубометрів російського газу, що все ще проходить через Україну, а нові та існуючі ЗПГ-термінали мають достатньо потужності. Є транспортна інфраструктура та існують різні маршрути постачання як для СПГ, так і для імпорту трубопроводів", – зазначила Сімсон.

Єврокомісарка наголосила, що Європейський союз може відмовитися від російського газу і назвала це "політичним вибором".

"Я говорила це раніше і скажу знову, - заявила посадовиця. - Немає виправдань. ЄС може жити без цього російського газу, і якщо країни-члени віддадуть перевагу продовженню імпорту російського газу, і вони будуть робити це навіть поза контрактом, або якщо вони захочуть підписати нові угоди щодо нових потужностей. Хочу пояснити, що це не обов’язково. Це політичний вибір і він небезпечний. І ми маємо пам’ятати, що вартість відносин з Росією вимірюється не лише ціною на газ, а й втраченими в Україні життями".

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Нагадуємо, контракт терміном на п’ять років щодо транзиту російського газу через Україну до ЄС підписали у 2019 році. Основними покупцями залишаються Словаччина та Австрія.