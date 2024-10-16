ЕС готов к завершению транзита российского газа через Украину, - Еврокомиссия

Евросоюз готов к завершению контракта в конце года между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через Украину.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы знали, что этот контракт заканчивается до конца года. Еврокомиссия тесно сотрудничает с наиболее пострадавшими государствами-членами, чтобы подготовиться к сценарию нулевого транзита по состоянию на 1 января 2025 года. Центральная и Юго-Восточная Европа уже имеет диверсифицированные варианты поставок, чтобы полностью заменить эти 14 миллиардов кубометров российского газа, который все еще проходит через Украину, а новые и существующие СПГ-терминалы имеют достаточно мощности. Есть транспортная инфраструктура и существуют различные маршруты поставки как для СПГ, так и для импорта трубопроводов", - отметила Симсон.

Еврокомиссар подчеркнула, что Европейский союз может отказаться от российского газа и назвала это "политическим выбором".

"Я говорила это раньше и скажу снова, - заявила чиновница. - Нет оправданий. ЕС может жить без этого российского газа, и если страны-члены предпочтут продолжение импорта российского газа, и они будут делать это даже вне контракта, или если они захотят подписать новые соглашения по новым мощностям. Хочу объяснить, что это не обязательно. Это политический выбор и он опасен. И мы должны помнить, что стоимость отношений с Россией измеряется не только ценой на газ, но и потерянными в Украине жизнями".

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Напоминаем, контракт сроком на пять лет по транзиту российского газа через Украину в ЕС подписали в 2019 году. Основными покупателями остаются Словакия и Австрия.