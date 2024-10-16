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Новости Газовая война
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ЕС готов к завершению транзита российского газа через Украину, - Еврокомиссия

газ,газа,транзит,газопровод

Евросоюз готов к завершению контракта в конце года между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через Украину.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы знали, что этот контракт заканчивается до конца года. Еврокомиссия тесно сотрудничает с наиболее пострадавшими государствами-членами, чтобы подготовиться к сценарию нулевого транзита по состоянию на 1 января 2025 года. Центральная и Юго-Восточная Европа уже имеет диверсифицированные варианты поставок, чтобы полностью заменить эти 14 миллиардов кубометров российского газа, который все еще проходит через Украину, а новые и существующие СПГ-терминалы имеют достаточно мощности. Есть транспортная инфраструктура и существуют различные маршруты поставки как для СПГ, так и для импорта трубопроводов", - отметила Симсон.

Еврокомиссар подчеркнула, что Европейский союз может отказаться от российского газа и назвала это "политическим выбором".

"Я говорила это раньше и скажу снова, - заявила чиновница. - Нет оправданий. ЕС может жить без этого российского газа, и если страны-члены предпочтут продолжение импорта российского газа, и они будут делать это даже вне контракта, или если они захотят подписать новые соглашения по новым мощностям. Хочу объяснить, что это не обязательно. Это политический выбор и он опасен. И мы должны помнить, что стоимость отношений с Россией измеряется не только ценой на газ, но и потерянными в Украине жизнями".

Читайте также: Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия, - Шмыгаль

Напоминаем, контракт сроком на пять лет по транзиту российского газа через Украину в ЕС подписали в 2019 году. Основными покупателями остаются Словакия и Австрия.

Автор: 

Еврокомиссия (1468) Евросоюз (17265) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+5
і орбан с фіцою?
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15.10.2024 23:57
+4
Буратіна не готовий припиняти транспортувати, оманська карма не дозволяє!
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16.10.2024 00:13
+3
А їрмак проти, він готує офшорні рахунки під доходи від транзиту газу з 1 січня 25, нафта ВЖЕ рікою плине з п@р@ші!
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16.10.2024 00:04
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і орбан с фіцою?
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15.10.2024 23:57 Ответить
Буратіна їх не підведе
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16.10.2024 00:23 Ответить
А їрмак проти, він готує офшорні рахунки під доходи від транзиту газу з 1 січня 25, нафта ВЖЕ рікою плине з п@р@ші!
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16.10.2024 00:04 Ответить
Буратіна не готовий припиняти транспортувати, оманська карма не дозволяє!
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16.10.2024 00:13 Ответить
32 місяці війна, і нарешті ЄС готовий...
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16.10.2024 00:33 Ответить
Ну як готовий.... Купив спг цього року у параші більше, ніж у минулому...
А так да, готовий купувати далі.
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16.10.2024 07:37 Ответить
А Єрмак не готовий.
Він вже домовився про транзит псевдо-азербайджанського газу.
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16.10.2024 00:36 Ответить
А нікого не цікавить як азербайджанський газ опиниться в цій трубі.
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16.10.2024 10:06 Ответить
Нікого навіть не цікавить чи буде це саме азербайджанський газ.

Бо реально це буде газ російський, оформлений формально, як азербайдданський.
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16.10.2024 10:32 Ответить
Якщо Україна в грудні припинить прокачування російської нафти і газу через свою територію, військовий бюджет рашистської пітьми недоотримає $11 млрд на рік
За транзит Україна отримує $230млн на рік.
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16.10.2024 07:12 Ответить
А опі це нецікаво
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16.10.2024 08:23 Ответить
Але Єрмак не готов !
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16.10.2024 10:03 Ответить
 
 