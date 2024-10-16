Країни Перської затоки не підтримують позицію Євросоюзу щодо війни в Україні, - Politico

ЄС намагається залучити країни Перської затоки до низки проукраїнських зобов’язань перед самітом лідерів у середу в Брюсселі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на проєкт спільної заяви за підсумками завтрашнього саміту лідерів двох регіонів у Брюсселі.

Зокрема, країни Перської затоки відмовилися від формулювань про припинення матеріальної допомоги Росії, обхід санкцій, засудження іранських військових поставок. Однак вони мають намір спільно засудити масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України, хоча Росія прямо не згадується.

Зазначається, що країни Перської затоки "зацікавлені в більш загальному формулюванні", в якому йдеться про заклик припинити надсилати зброю в "зону конфлікту" з усіх боків.

Журналісти припускають, що можливим вирішенням цієї ситуації може бути видалення цього параграфа зі спільної заяви. Крім того, країни Перської затоки пропонують виключити пункт з обіцянкою "поліпшити спільну роботу з обходу санкцій".

"І все ж, хоча найбільш спірні питання, схоже, не обговорюватимуться, обидві сторони, схоже, знайшли спільну мову за кількома напрямками. Згідно з документом, вони засудять шквал ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, що викликає гостру заклопотаність із наближенням зими, хоча Росію в тексті прямо не названо", - ідеться в матеріалі.

Експерти уточнюють, що в документі не було згадано про "поглиблення" відносин ЄС із Катаром - країною, яка продає європейським країнам дедалі більші обсяги скрапленого природного газу після відмови від російських енергоносіїв.

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