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Країни Перської затоки не підтримують позицію Євросоюзу щодо війни в Україні, - Politico

Країни Перської затоки не згодні з ЄС щодо України

ЄС намагається залучити країни Перської затоки до низки проукраїнських зобов’язань перед самітом лідерів у середу в Брюсселі.  

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на проєкт спільної заяви за підсумками завтрашнього саміту лідерів двох регіонів у Брюсселі.

Зокрема, країни Перської затоки відмовилися від формулювань про припинення матеріальної допомоги Росії, обхід санкцій, засудження іранських військових поставок. Однак вони мають намір спільно засудити масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України, хоча Росія прямо не згадується.

Зазначається, що країни Перської затоки "зацікавлені в більш загальному формулюванні", в якому йдеться про заклик припинити надсилати зброю в "зону конфлікту" з усіх боків.

Журналісти припускають, що можливим вирішенням цієї ситуації може бути видалення цього параграфа зі спільної заяви. Крім того, країни Перської затоки пропонують виключити пункт з обіцянкою "поліпшити спільну роботу з обходу санкцій".

"І все ж, хоча найбільш спірні питання, схоже, не обговорюватимуться, обидві сторони, схоже, знайшли спільну мову за кількома напрямками. Згідно з документом, вони засудять шквал ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, що викликає гостру заклопотаність із наближенням зими, хоча Росію в тексті прямо не названо", - ідеться в матеріалі.

Експерти уточнюють, що в документі не було згадано про "поглиблення" відносин ЄС із Катаром - країною, яка продає європейським країнам дедалі більші обсяги скрапленого природного газу після відмови від російських енергоносіїв.

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Автор: 

Євросоюз (13634) Перська затока (11)


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Топ коментарі
+13
Нехай би подумали оті королі та принци Перської затоки що з ними станеться, якшо (не дай боже!) трамп до влади прийде, а косоокі комуняки раптово вирішать "приватизувати" увесь той нафтовий регіон, щоби одноосібно (або спільно з кацапією) стати країною "ОПЕК" та правити цінами на нафту.
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16.10.2024 07:30
+10
нєв'****** східна мудрхитрість.
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16.10.2024 07:17
+6
Гроші понад усе!!!
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16.10.2024 07:35
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нєв'****** східна мудрхитрість.
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16.10.2024 07:17 Відповісти
Країни Перської затоки офіційно заявили що вони теж підари.
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16.10.2024 08:40 Відповісти
Нехай би подумали оті королі та принци Перської затоки що з ними станеться, якшо (не дай боже!) трамп до влади прийде, а косоокі комуняки раптово вирішать "приватизувати" увесь той нафтовий регіон, щоби одноосібно (або спільно з кацапією) стати країною "ОПЕК" та правити цінами на нафту.
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16.10.2024 07:30 Відповісти
Нічого з ними не буде. США за той регіон буде зубами триматися.
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16.10.2024 07:59 Відповісти
Часи міняються, світ міняється. Ми усі воліли б за те, щоби Штати й надалі залишалися "міровим жандармом", але... Ходили чутки за океаном, що трамп до виборів або буде мертвим, або його посадять. Як бачите, поки ні того, ані іншого...
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16.10.2024 08:44 Відповісти
Зуби випали,залишились лише стурбованість та заклики до деєскалації
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16.10.2024 09:04 Відповісти
Зуби на місці.
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16.10.2024 09:23 Відповісти
По ділам не видно.зуби якщо є то в сраці
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16.10.2024 10:07 Відповісти
Байден побив горшки з тим регіоном не продавши системи ППО, тому вони пішли на поклін до Китаю щоб забезпечити безпеку свого нафтогазу від іранських беспілотників. Тільки тепер перед виборами адміністрація пішла на зближення але араби хоч і куплять зброю але дружбу з Китаєм уже не залишать.

І тому Трамп для них, мабуть буде краще рішення чим теперішня адміністрація, що конфліктувала три роки з ними, а він все ж таки з партії в якій спонсори нафтові компанії що мають інтереси в тому регіоні. І в той час саудити слухали амерів та ціна нафту не росла що було позитивно для американської економіки, вона виросла саме з приходом Байдена який відпустив ціни.
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16.10.2024 09:50 Відповісти
Гроші понад усе!!!
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16.10.2024 07:35 Відповісти
Вітаю у реальному світі
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16.10.2024 08:00 Відповісти
Такіж підори як і путлер!
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16.10.2024 07:36 Відповісти
да, а зеленые им зерно поставляют на УРА...
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16.10.2024 07:37 Відповісти
Світ не відчуває війни, як багатостраждальна Україна... І це несправедливо!!!
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16.10.2024 07:40 Відповісти
"Восток дело тонкое", хитрожопість і підлість в крові.
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16.10.2024 07:44 Відповісти
Світ поділився
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16.10.2024 07:59 Відповісти
З високою повагою до редакції в кінці кінців ця стурбованість уже дістала вважаю що треба виразити глибоку стурбованість усім голодним Африканцям, Арабам і у майбутньому сіяти менше хліба а зерно не продати а з глибокою стурбованістю утопити до лиха у морі і хай тоді їх годує Путін, папа римськмй вічно стурбована АМЕРИКА тоді питання Українці гинуть за оцих Усіх глибоко стурбованих. ЦЕ ЯК?
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16.10.2024 09:44 Відповісти
"купіть білет на трамвай і назло кондуктору пойті пешком" - типовий тезис абіженого кацапа
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16.10.2024 14:04 Відповісти
 
 