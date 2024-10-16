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Страны Персидского залива не поддерживают позицию Евросоюза относительно войны в Украине, - Politico

Країни Перської затоки не згодні з ЄС щодо України

ЕС пытается привлечь страны Персидского залива к ряду проукраинских обязательств перед саммитом лидеров в среду в Брюсселе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на проект совместного заявления по итогам завтрашнего саммита лидеров двух регионов в Брюсселе.

В частности, страны Персидского залива отказались от формулировок о прекращении материальной помощи России, обходе санкций, осуждении иранских военных поставок. Однако они намерены совместно осудить массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, хотя Россия прямо не упоминается.

Отмечается, что страны Персидского залива "заинтересованы в более общей формулировке", в которой говорится о призыве прекратить отправлять оружие в "зону конфликта" со всех сторон.

Журналисты предполагают, что возможным решением этой ситуации может быть удаление этого параграфа из совместного заявления. Кроме того, страны Персидского залива предлагают исключить пункт с обещанием "улучшить совместную работу по обходу санкций".

"И все же, хотя наиболее спорные вопросы, похоже, не будут обсуждаться, обе стороны, похоже, нашли общий язык по нескольким направлениям. Согласно документу, они осудят шквал ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, что вызывает острую озабоченность с приближением зимы, хотя Россия в тексте прямо не названа", - говорится в материале.

Эксперты уточняют, что в документе не было упомянуто об "углублении" отношений ЕС с Катаром - страной, которая продает европейским странам все большие объемы сжиженного природного газа после отказа от российских энергоносителей.

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Автор: 

Евросоюз (17265) Персидский залив (12)


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Топ комментарии
+13
Нехай би подумали оті королі та принци Перської затоки що з ними станеться, якшо (не дай боже!) трамп до влади прийде, а косоокі комуняки раптово вирішать "приватизувати" увесь той нафтовий регіон, щоби одноосібно (або спільно з кацапією) стати країною "ОПЕК" та правити цінами на нафту.
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16.10.2024 07:30
+10
нєв'****** східна мудрхитрість.
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16.10.2024 07:17
+6
Гроші понад усе!!!
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16.10.2024 07:35
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Правила форума Совет форумчан
нєв'****** східна мудрхитрість.
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16.10.2024 07:17 Ответить
Країни Перської затоки офіційно заявили що вони теж підари.
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16.10.2024 08:40 Ответить
Нехай би подумали оті королі та принци Перської затоки що з ними станеться, якшо (не дай боже!) трамп до влади прийде, а косоокі комуняки раптово вирішать "приватизувати" увесь той нафтовий регіон, щоби одноосібно (або спільно з кацапією) стати країною "ОПЕК" та правити цінами на нафту.
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16.10.2024 07:30 Ответить
Нічого з ними не буде. США за той регіон буде зубами триматися.
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16.10.2024 07:59 Ответить
Часи міняються, світ міняється. Ми усі воліли б за те, щоби Штати й надалі залишалися "міровим жандармом", але... Ходили чутки за океаном, що трамп до виборів або буде мертвим, або його посадять. Як бачите, поки ні того, ані іншого...
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16.10.2024 08:44 Ответить
Зуби випали,залишились лише стурбованість та заклики до деєскалації
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16.10.2024 09:04 Ответить
Зуби на місці.
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16.10.2024 09:23 Ответить
По ділам не видно.зуби якщо є то в сраці
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16.10.2024 10:07 Ответить
Байден побив горшки з тим регіоном не продавши системи ППО, тому вони пішли на поклін до Китаю щоб забезпечити безпеку свого нафтогазу від іранських беспілотників. Тільки тепер перед виборами адміністрація пішла на зближення але араби хоч і куплять зброю але дружбу з Китаєм уже не залишать.

І тому Трамп для них, мабуть буде краще рішення чим теперішня адміністрація, що конфліктувала три роки з ними, а він все ж таки з партії в якій спонсори нафтові компанії що мають інтереси в тому регіоні. І в той час саудити слухали амерів та ціна нафту не росла що було позитивно для американської економіки, вона виросла саме з приходом Байдена який відпустив ціни.
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16.10.2024 09:50 Ответить
Гроші понад усе!!!
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16.10.2024 07:35 Ответить
Вітаю у реальному світі
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16.10.2024 08:00 Ответить
Такіж підори як і путлер!
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16.10.2024 07:36 Ответить
да, а зеленые им зерно поставляют на УРА...
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16.10.2024 07:37 Ответить
Світ не відчуває війни, як багатостраждальна Україна... І це несправедливо!!!
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16.10.2024 07:40 Ответить
"Восток дело тонкое", хитрожопість і підлість в крові.
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16.10.2024 07:44 Ответить
Світ поділився
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16.10.2024 07:59 Ответить
З високою повагою до редакції в кінці кінців ця стурбованість уже дістала вважаю що треба виразити глибоку стурбованість усім голодним Африканцям, Арабам і у майбутньому сіяти менше хліба а зерно не продати а з глибокою стурбованістю утопити до лиха у морі і хай тоді їх годує Путін, папа римськмй вічно стурбована АМЕРИКА тоді питання Українці гинуть за оцих Усіх глибоко стурбованих. ЦЕ ЯК?
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16.10.2024 09:44 Ответить
"купіть білет на трамвай і назло кондуктору пойті пешком" - типовий тезис абіженого кацапа
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16.10.2024 14:04 Ответить
 
 