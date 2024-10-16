Страны Персидского залива не поддерживают позицию Евросоюза относительно войны в Украине, - Politico
ЕС пытается привлечь страны Персидского залива к ряду проукраинских обязательств перед саммитом лидеров в среду в Брюсселе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на проект совместного заявления по итогам завтрашнего саммита лидеров двух регионов в Брюсселе.
В частности, страны Персидского залива отказались от формулировок о прекращении материальной помощи России, обходе санкций, осуждении иранских военных поставок. Однако они намерены совместно осудить массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, хотя Россия прямо не упоминается.
Отмечается, что страны Персидского залива "заинтересованы в более общей формулировке", в которой говорится о призыве прекратить отправлять оружие в "зону конфликта" со всех сторон.
Журналисты предполагают, что возможным решением этой ситуации может быть удаление этого параграфа из совместного заявления. Кроме того, страны Персидского залива предлагают исключить пункт с обещанием "улучшить совместную работу по обходу санкций".
"И все же, хотя наиболее спорные вопросы, похоже, не будут обсуждаться, обе стороны, похоже, нашли общий язык по нескольким направлениям. Согласно документу, они осудят шквал ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, что вызывает острую озабоченность с приближением зимы, хотя Россия в тексте прямо не названа", - говорится в материале.
Эксперты уточняют, что в документе не было упомянуто об "углублении" отношений ЕС с Катаром - страной, которая продает европейским странам все большие объемы сжиженного природного газа после отказа от российских энергоносителей.
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мудрхитрість.
І тому Трамп для них, мабуть буде краще рішення чим теперішня адміністрація, що конфліктувала три роки з ними, а він все ж таки з партії в якій спонсори нафтові компанії що мають інтереси в тому регіоні. І в той час саудити слухали амерів та ціна нафту не росла що було позитивно для американської економіки, вона виросла саме з приходом Байдена який відпустив ціни.