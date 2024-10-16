Близько чотирьох десятків окупантів потрапили під удар касетними боєприпасами із РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО
Українські воїни заскочили зненацька російських окупантів під час вишколу на полігоні та уразили їх касетними боєприпасами із РСЗВ "HIMARS".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі можна нарахувати щонайменше чотири десятки загарбників.
"Накриття полігону з рашистами касетним HIMARS. Спільна робота 128 ОГШБр та 15 ОБрАР "Чорний ліс" на Півдні", - йдеться у коментарі.
Топ коментарі
+16 частный сектор
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І скільки буде потрібно часу і Б/К , і без втрат з нашої сторони , для того , щоб переловити їх по посадках ?
А " на бази ГСМ, бази орків, колони з БК " снарядів вистачить - не хвилюйтесь . ( це все ще знайти треба , щоб обстріляти ... )
Ракети M30A1 з альтернативною боєголовкою (AW або Alternative Warhead), являє собою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 осколковий снаряд з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B2 повітряним підривом на висоті близько 9 метрів для максимальної площі ефективного ураженняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_M270_MLRS_%D1%82%D0%B0_M142_HIMARS#cite_note-11 [11] . Діапазон 15-84 км. Ракета GMLRS, яка замість уражаючих елементів вибухової дії M30 має приблизно 176 000 уражаючих не вибухових вольфрамових елементів зонального ураження (2 групи: 1 група - 16 000 діаметром 5,5 мм; 2 група - 160 000 діаметром 3,3 мм)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_M270_MLRS_%D1%82%D0%B0_M142_HIMARS#cite_note-12 [12] . Виробництво розпочато в 2015 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_M270_MLRS_%D1%82%D0%B0_M142_HIMARS#cite_note-Turner2-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_M270_MLRS_%D1%82%D0%B0_M142_HIMARS#cite_note-Marine_Corps_Gazette2-10 [10] . Ця боєголовка є кращою не лише тому, що не використовує касетні засоби ураження, але вона також переважає звичайний розривний снаряд: «Вибуховий снаряд має дуже велике ураження, оскільки він продукує великий вибух та великі шматки шрапнелі, але цей снаряд складається з маленьких кульок і охоплює набагато більшу площу.»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_M270_MLRS_%D1%82%D0%B0_M142_HIMARS#cite_note-13