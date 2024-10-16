Близько чотирьох десятків окупантів потрапили під удар касетними боєприпасами із РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО

Українські воїни заскочили зненацька російських окупантів під час вишколу на полігоні та уразили їх касетними боєприпасами із РСЗВ "HIMARS".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі можна нарахувати щонайменше чотири десятки загарбників.

"Накриття полігону з рашистами касетним HIMARS. Спільна робота 128 ОГШБр та 15 ОБрАР "Чорний ліс" на Півдні", - йдеться у коментарі.

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