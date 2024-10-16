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Новини Війна
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Близько чотирьох десятків окупантів потрапили під удар касетними боєприпасами із РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО

Українські воїни заскочили зненацька російських окупантів під час вишколу на полігоні та уразили їх касетними боєприпасами із РСЗВ "HIMARS".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі можна нарахувати щонайменше чотири десятки загарбників.

"Накриття полігону з рашистами касетним HIMARS. Спільна робота 128 ОГШБр та 15 ОБрАР "Чорний ліс" на Півдні", - йдеться у коментарі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Касетний боєприпас накриває дві ворожі штурмові групи на китайських гольф-карах. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17749) знищення (7488) касетні боєприпаси (127) HIMARS (309)


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Топ коментарі
+16
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16.10.2024 14:32
+14
всім дякую, всім 10 хвилин перерва.
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16.10.2024 14:39
+13
Красівоє
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16.10.2024 14:41
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16.10.2024 14:32 Відповісти
всім дякую, всім 10 хвилин перерва.
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16.10.2024 14:39 Відповісти
Красівоє
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16.10.2024 14:41 Відповісти
"Повернись живим" - повернись у пакеті.
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16.10.2024 14:48 Відповісти
Все гаразд із запасами снарядів для Хаймарс якщо витрачаємо на купку орків
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16.10.2024 14:49 Відповісти
Ты хоть сам понял что написал? А на что тратить снаряды?
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16.10.2024 14:57 Відповісти
Наприклад на бази ГСМ, бази орків, колони з БК
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16.10.2024 15:03 Відповісти
Ну так порахуємо - 40 п@@дарів - це десь 6 штурмових груп зі снайперами ( приблизно ) ...
І скільки буде потрібно часу і Б/К , і без втрат з нашої сторони , для того , щоб переловити їх по посадках ?
А " на бази ГСМ, бази орків, колони з БК " снарядів вистачить - не хвилюйтесь . ( це все ще знайти треба , щоб обстріляти ... )
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16.10.2024 15:52 Відповісти
Бери приклад з Бубона та Дерьмака, вертяться як г....на колесі, а пердаки бережуть.
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16.10.2024 16:23 Відповісти
Подібні снаряди створені саме для того, щоб пи*дячити легку піхоту. Вольфрамові шари невеликого діаметру у великій кількості на високій швидкості роблять жахливі речі з плоттю, чого не зможуть зробити навіть з легкою бронею. Тож все там гаразд із застосуванням, більш ніж гаразд.

Ракети M30A1 з альтернативною боєголовкою (AW або Alternative Warhead), являє собою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 осколковий снаряд з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B2 повітряним підривом на висоті близько 9 метрів для максимальної площі ефективного ураженняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_M270_MLRS_%D1%82%D0%B0_M142_HIMARS#cite_note-11 [11] . Діапазон 15-84 км. Ракета GMLRS, яка замість уражаючих елементів вибухової дії M30 має приблизно 176 000 уражаючих не вибухових вольфрамових елементів зонального ураження (2 групи: 1 група - 16 000 діаметром 5,5 мм; 2 група - 160 000 діаметром 3,3 мм)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_M270_MLRS_%D1%82%D0%B0_M142_HIMARS#cite_note-12 [12] . Виробництво розпочато в 2015 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_M270_MLRS_%D1%82%D0%B0_M142_HIMARS#cite_note-Turner2-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_M270_MLRS_%D1%82%D0%B0_M142_HIMARS#cite_note-Marine_Corps_Gazette2-10 [10] . Ця боєголовка є кращою не лише тому, що не використовує касетні засоби ураження, але вона також переважає звичайний розривний снаряд: «Вибуховий снаряд має дуже велике ураження, оскільки він продукує великий вибух та великі шматки шрапнелі, але цей снаряд складається з маленьких кульок і охоплює набагато більшу площу.»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_M270_MLRS_%D1%82%D0%B0_M142_HIMARS#cite_note-13
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16.10.2024 23:50 Відповісти
Чудове відео. Просто чудове.
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16.10.2024 14:53 Відповісти
****** ото лазити тими окопами. Приїхав - відмітився, дома вже Лада!
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16.10.2024 14:56 Відповісти
Хорошая тренировка. Это они сами себя обстреляли, по сценарию, близкому к боевому.
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16.10.2024 15:26 Відповісти
Ти чого рузькосраний тут випоз нах на парашу
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16.10.2024 15:36 Відповісти
Похорони в чорних пакетах будуть теж "по сцянарію, близькому до бойового"?
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17.10.2024 00:02 Відповісти
******, если к тебе кацапы придут, ты сам на парашу побежишь.
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16.10.2024 15:58 Відповісти
Я так зрозумів, що це стрілецьке поле і чісло ну просто неприкаянне.
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16.10.2024 16:27 Відповісти
Для узкіх "повернись живим" - неправильна установка. "Повернись у чорному пакеті з вольфрамовими шаріками між сідниць" - оце більш підходяще. )
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16.10.2024 23:43 Відповісти
Гут !
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18.10.2024 02:44 Відповісти
 
 