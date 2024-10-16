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У Черкасах правоохоронці затримали працівника облпрокуратури за підозрою у розбещенні дітей, - ОГП

Затримали прокурора за підозрою у розбещенні дітей

У Черкасах правоохоронці затримали працівника однієї з обласних прокуратур, якого підозрюють у сексуальних домаганнях та розбещенні дитини. Затримання сталося ввечері середи, 16 жовтня. 

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві розповіли, що фігуранта підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 155, (вчинення дій сексуального характеру близькими родичами або членами сім'ї з особою, яка не досягла 16-річного віку); ч. 1 ст. 156, (вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-річного віку); ч. 3 ст. 156-1 (домагання дитини для сексуальних цілей, вчинене повторно) КК України.

За цим фактом Офіс Генерального прокурора ще 7 жовтня розпочав досудове розслідування, проведення якого було доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та звернення до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - заявили в ОГП.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко написав у Facebook, що затримання  працівника прокуратури відбулося біля 17-ї школи міста.

"Біля 17 школи по вулиці героїв Небесної сотні в місті Черкаси працівниками ДБР спільно з іншими правоохоронцями затриманий працівник прокуратури", - написав мер.

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Автор: 

затримання (4352) насилля (297) Черкаси (567) прокурор (626)


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Топ коментарі
+17
Хмельницька прокуратура після завершення епохи бідності
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16.10.2024 23:51
+8
Тепер на дверях кабінетів в прокуратурі потрібно писати ; прокурор -інвалід , прокурор - казнокрад , а тепер і прокурор - педофіл .
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16.10.2024 23:49
+8
Можна зекономити на табличках і просто на вході написати " офіс розпусти інвалідів-казнокрадів "
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16.10.2024 23:55
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Тепер на дверях кабінетів в прокуратурі потрібно писати ; прокурор -інвалід , прокурор - казнокрад , а тепер і прокурор - педофіл .
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16.10.2024 23:49 Відповісти
Можна зекономити на табличках і просто на вході написати " офіс розпусти інвалідів-казнокрадів "
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16.10.2024 23:55 Відповісти
P.S. Стало цікаво хто тепер буде висувати звинувачення у суді голові Хмельницької МСЕК , а іще цікавіше скільки там суддів групу мають ? ((
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16.10.2024 23:58 Відповісти
Судді там, як і прокурори-усі інваліди. Крупа усім встигла улестити. За суддів, як за співробітників УМВС та УСБУ просто не взялися і скоріш за все не візьмуться.
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17.10.2024 00:33 Відповісти
Всі підуть на лікарняний у день суду на крупою.
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17.10.2024 14:31 Відповісти
Хмельницька прокуратура після завершення епохи бідності
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16.10.2024 23:51 Відповісти
То є так но паркінг для клєрків, а для тих що в законі повинен бути майданчик для гвинтокрилів біля входу та на даху.
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17.10.2024 14:24 Відповісти
Можно і канал побудувати , щоб одразу з Монако на яхті🤣🤣
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17.10.2024 14:27 Відповісти
Краще хіперлуп щоб на макітру не капало під час подорожі.
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17.10.2024 14:32 Відповісти
А як же ВІП персони . Вони мабудь літають та їздять тількі бизнес класом
Журналисти мають перевірити
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17.10.2024 14:35 Відповісти
Сотрудниками Департамента Киберполиции совместно с ДБР был задержан начальник отдела надзора за ДБР Черкасской областной прокуратуры.

Задержан за педофилию. (c)
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16.10.2024 23:55 Відповісти
Він мабуть працював під прикриттям щоб зловити справжнього кривдника, но ексцес працівника вийшов, він дуже вжився у роль кривдника.
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17.10.2024 14:35 Відповісти
Завтра МСЕК йому заднім числом оформить довідку, що він інвалід-імпотент, а справу закриють у зв'язку з тим, що знаряддя злочину не становило загрози потерпілій через його непридатність.
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17.10.2024 00:05 Відповісти
Півроку у відпустці посидить, підлікується в Італії - потім знову на службу, з компенсацією всіх зарплат, премій і хабарів, упущених за цей час
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17.10.2024 05:41 Відповісти
Прокуроры не только воруют, но и насилуют детей. От этих отморозков можно ожидать чего угодно. Они считают себя выше остальных и чувствуют себя абсолютно безнаказанными.
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17.10.2024 00:30 Відповісти
Якийсь цирк. Щось схоже на якусь місцеву "розбірку" з залученням органів правопорядку.
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17.10.2024 04:46 Відповісти
Це по- нашому. Злочинне кодло в органі який повинен боротися з злочинністю.Тому ніхто і не дивується.
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17.10.2024 04:53 Відповісти
За такі злочини можна брати 80% батьків чоловічої статті. Їх ввели до карного кодексу бо гадали, що тоді Україну в ЄС візьмуть.
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17.10.2024 05:16 Відповісти
Оооо,чортяка руснявенька хрюконула, йдеш за кораблем мац ква
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17.10.2024 08:35 Відповісти
Пішов ти… на моє місце, бо я збираюсь списуватися з армії по догляду за родичем!
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17.10.2024 08:53 Відповісти
Ай да прокурори))
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17.10.2024 05:40 Відповісти
А «працівник» значить сантехнік? Чи водій? Чи завгосп?
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17.10.2024 09:34 Відповісти
 
 