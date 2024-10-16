У Черкасах правоохоронці затримали працівника облпрокуратури за підозрою у розбещенні дітей, - ОГП

У Черкасах правоохоронці затримали працівника однієї з обласних прокуратур, якого підозрюють у сексуальних домаганнях та розбещенні дитини. Затримання сталося ввечері середи, 16 жовтня.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві розповіли, що фігуранта підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 155, (вчинення дій сексуального характеру близькими родичами або членами сім'ї з особою, яка не досягла 16-річного віку); ч. 1 ст. 156, (вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-річного віку); ч. 3 ст. 156-1 (домагання дитини для сексуальних цілей, вчинене повторно) КК України.

За цим фактом Офіс Генерального прокурора ще 7 жовтня розпочав досудове розслідування, проведення якого було доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та звернення до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - заявили в ОГП.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко написав у Facebook, що затримання працівника прокуратури відбулося біля 17-ї школи міста.

"Біля 17 школи по вулиці героїв Небесної сотні в місті Черкаси працівниками ДБР спільно з іншими правоохоронцями затриманий працівник прокуратури", - написав мер.

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