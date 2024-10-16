В Черкассах правоохранители задержали работника облпрокуратуры по подозрению в развращении детей, - ОГП
В Черкассах правоохранители задержали работника одной из областных прокуратур, которого подозревают в сексуальных домогательствах и развращении ребенка. Задержание произошло вечером среды, 16 октября.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины, информирует Цензор.НЕТ.
В ведомстве рассказали, что фигуранта подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 155, (совершение действий сексуального характера близкими родственниками или членами семьи с лицом, не достигшим 16-летнего возраста); ч. 1 ст. 156, (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста); ч. 3 ст. 156-1 (домогательство ребенка для сексуальных целей, совершенное повторно) УК Украины.
По данному факту Офис Генерального прокурораеще 7 октября начал досудебное расследование, проведение которого было поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований.
"Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и обращении в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - заявили в ОГП.
Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко написал в Facebook, что задержание работника прокуратуры произошло возле 17-й школы города.
"Возле 17-й школы по улице героев Небесной сотни в городе Черкассы работниками ГБР совместно с другими правоохранителями задержан работник прокуратуры", - написал мэр.
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Задержан за педофилию. (c)