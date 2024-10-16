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В Черкассах правоохранители задержали работника облпрокуратуры по подозрению в развращении детей, - ОГП

Затримали прокурора за підозрою у розбещенні дітей

В Черкассах правоохранители задержали работника одной из областных прокуратур, которого подозревают в сексуальных домогательствах и развращении ребенка. Задержание произошло вечером среды, 16 октября.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве рассказали, что фигуранта подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 155, (совершение действий сексуального характера близкими родственниками или членами семьи с лицом, не достигшим 16-летнего возраста); ч. 1 ст. 156, (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста); ч. 3 ст. 156-1 (домогательство ребенка для сексуальных целей, совершенное повторно) УК Украины.

По данному факту Офис Генерального прокурораеще 7 октября начал досудебное расследование, проведение которого было поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований.

"Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и обращении в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - заявили в ОГП.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко написал в Facebook, что задержание работника прокуратуры произошло возле 17-й школы города.

"Возле 17-й школы по улице героев Небесной сотни в городе Черкассы работниками ГБР совместно с другими правоохранителями задержан работник прокуратуры", - написал мэр.

Также читайте: На Львовщине отстранили от работы руководителя реабилитационного центра, подозреваемого в насилии над детьми, - ОВА

Автор: 

задержание (6688) насилие (396) Черкассы (853) прокурор (1132)


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Топ комментарии
+17
Хмельницька прокуратура після завершення епохи бідності
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16.10.2024 23:51
+8
Тепер на дверях кабінетів в прокуратурі потрібно писати ; прокурор -інвалід , прокурор - казнокрад , а тепер і прокурор - педофіл .
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16.10.2024 23:49
+8
Можна зекономити на табличках і просто на вході написати " офіс розпусти інвалідів-казнокрадів "
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16.10.2024 23:55
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Тепер на дверях кабінетів в прокуратурі потрібно писати ; прокурор -інвалід , прокурор - казнокрад , а тепер і прокурор - педофіл .
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16.10.2024 23:49 Ответить
Можна зекономити на табличках і просто на вході написати " офіс розпусти інвалідів-казнокрадів "
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16.10.2024 23:55 Ответить
P.S. Стало цікаво хто тепер буде висувати звинувачення у суді голові Хмельницької МСЕК , а іще цікавіше скільки там суддів групу мають ? ((
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16.10.2024 23:58 Ответить
Судді там, як і прокурори-усі інваліди. Крупа усім встигла улестити. За суддів, як за співробітників УМВС та УСБУ просто не взялися і скоріш за все не візьмуться.
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17.10.2024 00:33 Ответить
Всі підуть на лікарняний у день суду на крупою.
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17.10.2024 14:31 Ответить
Хмельницька прокуратура після завершення епохи бідності
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16.10.2024 23:51 Ответить
То є так но паркінг для клєрків, а для тих що в законі повинен бути майданчик для гвинтокрилів біля входу та на даху.
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17.10.2024 14:24 Ответить
Можно і канал побудувати , щоб одразу з Монако на яхті🤣🤣
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17.10.2024 14:27 Ответить
Краще хіперлуп щоб на макітру не капало під час подорожі.
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17.10.2024 14:32 Ответить
А як же ВІП персони . Вони мабудь літають та їздять тількі бизнес класом
Журналисти мають перевірити
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17.10.2024 14:35 Ответить
Сотрудниками Департамента Киберполиции совместно с ДБР был задержан начальник отдела надзора за ДБР Черкасской областной прокуратуры.

Задержан за педофилию. (c)
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16.10.2024 23:55 Ответить
Він мабуть працював під прикриттям щоб зловити справжнього кривдника, но ексцес працівника вийшов, він дуже вжився у роль кривдника.
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17.10.2024 14:35 Ответить
Завтра МСЕК йому заднім числом оформить довідку, що він інвалід-імпотент, а справу закриють у зв'язку з тим, що знаряддя злочину не становило загрози потерпілій через його непридатність.
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17.10.2024 00:05 Ответить
Півроку у відпустці посидить, підлікується в Італії - потім знову на службу, з компенсацією всіх зарплат, премій і хабарів, упущених за цей час
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17.10.2024 05:41 Ответить
Прокуроры не только воруют, но и насилуют детей. От этих отморозков можно ожидать чего угодно. Они считают себя выше остальных и чувствуют себя абсолютно безнаказанными.
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17.10.2024 00:30 Ответить
Якийсь цирк. Щось схоже на якусь місцеву "розбірку" з залученням органів правопорядку.
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17.10.2024 04:46 Ответить
Це по- нашому. Злочинне кодло в органі який повинен боротися з злочинністю.Тому ніхто і не дивується.
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17.10.2024 04:53 Ответить
За такі злочини можна брати 80% батьків чоловічої статті. Їх ввели до карного кодексу бо гадали, що тоді Україну в ЄС візьмуть.
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17.10.2024 05:16 Ответить
Оооо,чортяка руснявенька хрюконула, йдеш за кораблем мац ква
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17.10.2024 08:35 Ответить
Пішов ти… на моє місце, бо я збираюсь списуватися з армії по догляду за родичем!
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17.10.2024 08:53 Ответить
Ай да прокурори))
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17.10.2024 05:40 Ответить
А «працівник» значить сантехнік? Чи водій? Чи завгосп?
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17.10.2024 09:34 Ответить
 
 