В Черкассах правоохранители задержали работника облпрокуратуры по подозрению в развращении детей, - ОГП

В Черкассах правоохранители задержали работника одной из областных прокуратур, которого подозревают в сексуальных домогательствах и развращении ребенка. Задержание произошло вечером среды, 16 октября.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве рассказали, что фигуранта подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 155, (совершение действий сексуального характера близкими родственниками или членами семьи с лицом, не достигшим 16-летнего возраста); ч. 1 ст. 156, (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста); ч. 3 ст. 156-1 (домогательство ребенка для сексуальных целей, совершенное повторно) УК Украины.

По данному факту Офис Генерального прокурораеще 7 октября начал досудебное расследование, проведение которого было поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований.

"Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и обращении в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - заявили в ОГП.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко написал в Facebook, что задержание работника прокуратуры произошло возле 17-й школы города.

"Возле 17-й школы по улице героев Небесной сотни в городе Черкассы работниками ГБР совместно с другими правоохранителями задержан работник прокуратуры", - написал мэр.

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