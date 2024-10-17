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Новини
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Генералу РФ Селіверстову, який планував захопити Київ "за три дні", повідомлено про заочну підозру, - СБУ

Служба безпеки повідомила про підозру російському генерал-майору та колишньому командиру 106 повітряно-десантної дивізії ЗС РФ Володимиру Селіверстову. Він командував операцією із захоплення Києва "за три дні" з північно-західного напрямку на початку повномасштабної війни. 

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

За планом російського генштабу 24 лютого 2022 року десантні підрозділи Селіверстова мали взяти під контроль аеродром у Гостомелі з подальшою окупацією всього селища.

Інше угруповання військ зі складу дивізії фігуранта отримало наказ на захоплення Вишневого – ще одного населеного пункту передмістя столиці України.

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Зазначається, що це мало б допомогти росіянам створити плацдарм для подальшого захоплення Києва.

Як зауважили в СБУ, цим планам вдалося запобігти: спершу українські війська українські воїни оточили та знищили значну частину угруповання Селіверстова під час боїв за Гостомель, а згодом ЗСУ знищили штаб окупантів у Бучанському районі, де перебував сам генерал разом із усім командним складом його дивізії.

Генерал-майор ЗС РФ Володимир Селіверстов

Тоді Селіверстов та його заступники зазнали тяжких поранень, після чого було віддано наказ на "евакуацію" ворожого угруповання.

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На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Селіверстову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). 

Йому загрожує від 10 до 15 років ув’язнення.

Тривають комплексні заходи, щоб знайти й покарати воєнного злочинця країни-агресора, додали в СБУ.

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Що відомо про Селіверстова?

Селіверстов був командиром 106 повітряно-десантної дивізії збройних сил РФ до літа 2023 року.

15 липня 2023 року стало відомо, що із займаної посади його було знято.

Російські пабліки зазначають, що приводом для цього міг стати непоступливий характер комдива, який не звик мовчати під час відстоювання питань щодо свого особового складу.

Автор: 

армія рф (17784) СБУ (12945) підозра (782) генерал (74)


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Топ коментарі
+4
Не пройшло і три дні... СБУ "швидкого" реагування!
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17.10.2024 13:45 Відповісти
+3
патужно налякали
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17.10.2024 13:45 Відповісти
+2
Ойц! Як потужно. Це треба було внести в план перемги. Прогавили.
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17.10.2024 13:47 Відповісти
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Не пройшло і три дні... СБУ "швидкого" реагування!
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17.10.2024 13:45 Відповісти
патужно налякали
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17.10.2024 13:45 Відповісти
Генерала... ввели в спокусу...
Гениталії...
І почав він мріяти про талію...

Жінки гарної...

Загорілої красуні...

Яка, одягши... тільки сандалії...

Незважаючи на суму-

Не ведеться...

А відходить подалі...
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17.10.2024 13:57 Відповісти
Ойц! Як потужно. Це треба було внести в план перемги. Прогавили.
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17.10.2024 13:47 Відповісти
А чому досі український суд не засудив хутина в цій СВО? Чи судді усі громадяне РФ? І прокурори теж ? ( і інваліди-прокурори )

до речі, а українське славне ДБР перевіряло суддів на володіння паспортами інших країн ?! А прокурорів- інвалидів?
ІХ ЧЕКАЮТЬ ЦІКАВІ ВІДКРИТТЯ
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17.10.2024 13:51 Відповісти
На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Селіверстову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

попередньою змовою групою осіб) --- то вже оголосіть прізвища , які входять у групу... Зеленський.. Баканов.. Єрмак...успішні менеджери..без прізвищ...

Чи вислів не втік..бо чекав не має підгрунття?
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17.10.2024 14:00 Відповісти
Люди,які залишились в Клавдієво
в березні 2022 року,розказують,як рашисти накивали п'ятами,без зупинки під
прикриттям снайпера у кінці колони...
а кацапи брехали на весь світ,що підписали
угоду про вивід військ.
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17.10.2024 14:02 Відповісти
Так одне іншому не заважає ,чому ж тоді з Київської ,Чернігівської і Сумської областей кацапи вивели війська ,а з Запорізької ,Херсонської і Харківської - ні ,а справа в Стамбульських договорняках ,і не потрібно робити вигляду що їх не було. Начальство наказало от і вивели.
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17.10.2024 18:06 Відповісти
Йому треба подяку оголосити за те, що не реалізував цей план
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17.10.2024 14:12 Відповісти
СРСР виніс підозру Мюллеру за антирадянську діяльність. Ну що ви чудите без баяна?!
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17.10.2024 14:15 Відповісти
Мокші в цих клоунських костюмах дуже смішно виглядають.
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17.10.2024 14:19 Відповісти
10-15 років, як за спалену релейну шафу на залізниці !
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17.10.2024 17:28 Відповісти
А за скільки днів кацапи окупували Херсонську і Запорізьку область і оточили Маріуполь чому ж наш агітпроп не каже за це ,так само нічого не каже і за розмінований Чонгар.
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17.10.2024 18:09 Відповісти
 
 