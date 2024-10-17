Генералу РФ Селіверстову, який планував захопити Київ "за три дні", повідомлено про заочну підозру, - СБУ

Служба безпеки повідомила про підозру російському генерал-майору та колишньому командиру 106 повітряно-десантної дивізії ЗС РФ Володимиру Селіверстову. Він командував операцією із захоплення Києва "за три дні" з північно-західного напрямку на початку повномасштабної війни.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

За планом російського генштабу 24 лютого 2022 року десантні підрозділи Селіверстова мали взяти під контроль аеродром у Гостомелі з подальшою окупацією всього селища.

Інше угруповання військ зі складу дивізії фігуранта отримало наказ на захоплення Вишневого – ще одного населеного пункту передмістя столиці України.

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Зазначається, що це мало б допомогти росіянам створити плацдарм для подальшого захоплення Києва.

Як зауважили в СБУ, цим планам вдалося запобігти: спершу українські війська українські воїни оточили та знищили значну частину угруповання Селіверстова під час боїв за Гостомель, а згодом ЗСУ знищили штаб окупантів у Бучанському районі, де перебував сам генерал разом із усім командним складом його дивізії.

Тоді Селіверстов та його заступники зазнали тяжких поранень, після чого було віддано наказ на "евакуацію" ворожого угруповання.

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На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Селіверстову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Йому загрожує від 10 до 15 років ув’язнення.

Тривають комплексні заходи, щоб знайти й покарати воєнного злочинця країни-агресора, додали в СБУ.

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Що відомо про Селіверстова?

Селіверстов був командиром 106 повітряно-десантної дивізії збройних сил РФ до літа 2023 року.

15 липня 2023 року стало відомо, що із займаної посади його було знято.

Російські пабліки зазначають, що приводом для цього міг стати непоступливий характер комдива, який не звик мовчати під час відстоювання питань щодо свого особового складу.