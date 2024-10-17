Генералу РФ Селиверстову, планировавшему захватить Киев "за три дня", объявлено о заочном подозрении, - СБУ

Служба безопасности сообщила о подозрении российскому генерал-майору и бывшему командиру 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ Владимиру Селиверстову. Он командовал операцией по захвату Киева "за три дня" с северо-западного направления в начале полномасштабной войны.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По плану российского генштаба 24 февраля 2022 года десантные подразделения Селиверстова должны были взять под контроль аэродром в Гостомеле с последующей оккупацией всего поселка.

Другая группировка войск из состава дивизии фигуранта получила приказ на захват Вишневого - еще одного населенного пункта пригорода столицы Украины.

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Отмечается, что это должно было бы помочь россиянам создать плацдарм для дальнейшего захвата Киева.

Как отметили в СБУ, эти планы удалось предотвратить: сначала украинские войска украинские воины окружили и уничтожили значительную часть группировки Селиверстова во время боев за Гостомель, а затем ВСУ уничтожили штаб оккупантов в Бучанском районе, где находился сам генерал вместе со всем командным составом его дивизии.

Тогда Селиверстов и его заместители получили тяжелые ранения, после чего был отдан приказ на "эвакуацию" вражеской группировки.

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На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Селиверстову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Ему грозит от 10 до 15 лет заключения.

Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать военного преступника страны-агрессора, добавили в СБУ.

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Что известно о Селиверстове?

Селиверстов был командиром 106-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил РФ до лета 2023 года.

15 июля 2023 года стало известно, что с занимаемой должности он был снят.

Российские паблики отмечают, что поводом для этого мог стать неуступчивый характер комдива, который не привык молчать во время отстаивания вопросов относительно своего личного состава.