РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13140 посетителей онлайн
Новости
3 980 16

Генералу РФ Селиверстову, планировавшему захватить Киев "за три дня", объявлено о заочном подозрении, - СБУ

Служба безопасности сообщила о подозрении российскому генерал-майору и бывшему командиру 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ Владимиру Селиверстову. Он командовал операцией по захвату Киева "за три дня" с северо-западного направления в начале полномасштабной войны.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По плану российского генштаба 24 февраля 2022 года десантные подразделения Селиверстова должны были взять под контроль аэродром в Гостомеле с последующей оккупацией всего поселка.

Другая группировка войск из состава дивизии фигуранта получила приказ на захват Вишневого - еще одного населенного пункта пригорода столицы Украины.

Также читайте: Организовали обстрел "Сумыхимпром" в марте 2022 года: Сообщено о подозрении двум генералам РФ

Отмечается, что это должно было бы помочь россиянам создать плацдарм для дальнейшего захвата Киева.

Как отметили в СБУ, эти планы удалось предотвратить: сначала украинские войска украинские воины окружили и уничтожили значительную часть группировки Селиверстова во время боев за Гостомель, а затем ВСУ уничтожили штаб оккупантов в Бучанском районе, где находился сам генерал вместе со всем командным составом его дивизии.

Генерал-майор ЗС РФ Володимир Селіверстов

Тогда Селиверстов и его заместители получили тяжелые ранения, после чего был отдан приказ на "эвакуацию" вражеской группировки.

Также читайте: Сообщено о подозрении генералу Росгвардии Спиридонову, командовавшему разгоном мирных протестов во время оккупации Херсонщины, - СБУ

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Селиверстову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Ему грозит от 10 до 15 лет заключения.

Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать военного преступника страны-агрессора, добавили в СБУ.

Смотрите также: Сообщено о подозрении российскому генералу, отдавшему приказ о ракетной атаке на Одессу, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Что известно о Селиверстове?

Селиверстов был командиром 106-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил РФ до лета 2023 года.

15 июля 2023 года стало известно, что с занимаемой должности он был снят.

Российские паблики отмечают, что поводом для этого мог стать неуступчивый характер комдива, который не привык молчать во время отстаивания вопросов относительно своего личного состава.

Автор: 

армия РФ (19613) СБУ (19994) подозрение (501) генерал (66)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Не пройшло і три дні... СБУ "швидкого" реагування!
показать весь комментарий
17.10.2024 13:45
+3
патужно налякали
показать весь комментарий
17.10.2024 13:45
+2
Ойц! Як потужно. Це треба було внести в план перемги. Прогавили.
показать весь комментарий
17.10.2024 13:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не пройшло і три дні... СБУ "швидкого" реагування!
показать весь комментарий
17.10.2024 13:45 Ответить
патужно налякали
показать весь комментарий
17.10.2024 13:45 Ответить
Генерала... ввели в спокусу...
Гениталії...
І почав він мріяти про талію...

Жінки гарної...

Загорілої красуні...

Яка, одягши... тільки сандалії...

Незважаючи на суму-

Не ведеться...

А відходить подалі...
показать весь комментарий
17.10.2024 13:57 Ответить
Ойц! Як потужно. Це треба було внести в план перемги. Прогавили.
показать весь комментарий
17.10.2024 13:47 Ответить
А чому досі український суд не засудив хутина в цій СВО? Чи судді усі громадяне РФ? І прокурори теж ? ( і інваліди-прокурори )

до речі, а українське славне ДБР перевіряло суддів на володіння паспортами інших країн ?! А прокурорів- інвалидів?
ІХ ЧЕКАЮТЬ ЦІКАВІ ВІДКРИТТЯ
показать весь комментарий
17.10.2024 13:51 Ответить
На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Селіверстову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

попередньою змовою групою осіб) --- то вже оголосіть прізвища , які входять у групу... Зеленський.. Баканов.. Єрмак...успішні менеджери..без прізвищ...

Чи вислів не втік..бо чекав не має підгрунття?
показать весь комментарий
17.10.2024 14:00 Ответить
Люди,які залишились в Клавдієво
в березні 2022 року,розказують,як рашисти накивали п'ятами,без зупинки під
прикриттям снайпера у кінці колони...
а кацапи брехали на весь світ,що підписали
угоду про вивід військ.
показать весь комментарий
17.10.2024 14:02 Ответить
Так одне іншому не заважає ,чому ж тоді з Київської ,Чернігівської і Сумської областей кацапи вивели війська ,а з Запорізької ,Херсонської і Харківської - ні ,а справа в Стамбульських договорняках ,і не потрібно робити вигляду що їх не було. Начальство наказало от і вивели.
показать весь комментарий
17.10.2024 18:06 Ответить
Йому треба подяку оголосити за те, що не реалізував цей план
показать весь комментарий
17.10.2024 14:12 Ответить
СРСР виніс підозру Мюллеру за антирадянську діяльність. Ну що ви чудите без баяна?!
показать весь комментарий
17.10.2024 14:15 Ответить
Мокші в цих клоунських костюмах дуже смішно виглядають.
показать весь комментарий
17.10.2024 14:19 Ответить
10-15 років, як за спалену релейну шафу на залізниці !
показать весь комментарий
17.10.2024 17:28 Ответить
А за скільки днів кацапи окупували Херсонську і Запорізьку область і оточили Маріуполь чому ж наш агітпроп не каже за це ,так само нічого не каже і за розмінований Чонгар.
показать весь комментарий
17.10.2024 18:09 Ответить
 
 