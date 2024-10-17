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535 дітей перебувають у зоні активних бойових дій на Донеччині

діти

Наразі  535 дітей перебувають у населених пунктах, які віднесені до зони активних бойових дій на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу повідомив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін.

"Що стосується територій, які віднесені до зони активних бойових дій, а це у 18 громадах, то тут залишаються близько 43 тис. осіб, в тому числі 535 дітей", - сказав Петлін.

Він також назвав громади, де визначені населені пункти, які віднесені до зони активних бойових дій: Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Новгродівська, Очеретинська, Селидівська, Вугледарська та Новоселківська. За його словами, в деяких громадах не всі населені пункти внесені у зону активних бойових дій.

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Автор: 

діти (5140) Донецька область (8781)


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17.10.2024 14:37 Відповісти
 
 