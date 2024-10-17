535 детей находятся в зоне активных боевых действий на Донетчине
Сейчас 535 детей находятся в населенных пунктах, отнесенных к зоне активных боевых действий в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на брифинге сообщил представитель Донецкой ОВА Дмитрий Петлин.
"Что касается территорий, отнесенных к зоне активных боевых действий, а это - 18 громад, то здесь остаются около 43 тыс. человек, в том числе -535 детей", - сказал Петлин.
Он также назвал громады, где определены населенные пункты, отнесенные к зоне активных боевых действий: Часовоярская, Торецкая, Бахмутская, Соледарская, Звановская, Сиверская, Ильиновская, Константиновская, Лиманская, Гродовская, Кураховская, Марьинская, Мирноградская, Новгродовская, Очеретинская, Селидовская, Угледарская и Новоселковская. По его словам, в некоторых громадах не все населенные пункты внесены в зону активных боевых действий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль