Десантники 79-ї бригади відбили штурм 33 одиниць бронетехніки окупантів біля Костянтинівки. ВIДЕО

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Курахівському напрямку відбили масовану атаку окупантів, які використали 33 одиниці бронетехніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади.

27 бронемашин з піхотою за підтримки шести танків виїхали для прориву оборони Таврійської бригади у районі села Костянтинівка. Наші воїни зустріли окупантів прицільним вогнем ще далеко на підступах до наших передових позицій.

У ході бою знищено 11 бронемашин з десантом і 3 танки. Ще 3 бронемашини і один танк були пошкоджені. Вдалось також підбити доволі рідкісну бойову машину підтримки танків "Термінатор".

36 окупантів знайшли смерть у цьому штурмі, який не досягнув жодних результатів, ще 37 — поранені.

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