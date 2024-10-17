Десантники 79-ї бригади відбили штурм 33 одиниць бронетехніки окупантів біля Костянтинівки. ВIДЕО
Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Курахівському напрямку відбили масовану атаку окупантів, які використали 33 одиниці бронетехніки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади.
27 бронемашин з піхотою за підтримки шести танків виїхали для прориву оборони Таврійської бригади у районі села Костянтинівка. Наші воїни зустріли окупантів прицільним вогнем ще далеко на підступах до наших передових позицій.
У ході бою знищено 11 бронемашин з десантом і 3 танки. Ще 3 бронемашини і один танк були пошкоджені. Вдалось також підбити доволі рідкісну бойову машину підтримки танків "Термінатор".
36 окупантів знайшли смерть у цьому штурмі, який не досягнув жодних результатів, ще 37 — поранені.
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