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Новини Війна
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Десантники 79-ї бригади відбили штурм 33 одиниць бронетехніки окупантів біля Костянтинівки. ВIДЕО

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Курахівському напрямку відбили масовану атаку окупантів, які використали 33 одиниці бронетехніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади.

27 бронемашин з піхотою за підтримки шести танків виїхали для прориву оборони Таврійської бригади у районі села Костянтинівка. Наші воїни зустріли окупантів прицільним вогнем ще далеко на підступах до наших передових позицій.

У ході бою знищено 11 бронемашин з десантом і 3 танки. Ще 3 бронемашини і один танк були пошкоджені. Вдалось також підбити доволі рідкісну бойову машину підтримки танків "Термінатор".

36 окупантів знайшли смерть у цьому штурмі, який не досягнув жодних результатів, ще 37 — поранені.

Дивіться: Воїни 79 ОДШБр атакують групу окупантів влучними скидами боєприпасів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

79 окрема десантно-штурмова бригада (202)


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Топ коментарі
+14
СЛАВА ЗСУ !
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17.10.2024 23:41 Відповісти
+12
79-а знов творчо підійшла до знищення рашистських окупантів-респект...
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17.10.2024 23:30 Відповісти
+7
Епічно розмазали москальську мерзоту.
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18.10.2024 00:34 Відповісти
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79-а знов творчо підійшла до знищення рашистських окупантів-респект...
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17.10.2024 23:30 Відповісти
СЛАВА ЗСУ !
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17.10.2024 23:41 Відповісти
Последний герой - прямо красава!
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17.10.2024 23:59 Відповісти
Были бы у московита моги, как вылетели бы.
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18.10.2024 12:50 Відповісти
Епічно розмазали москальську мерзоту.
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18.10.2024 00:34 Відповісти
Демони ЗСУ!!!! Слава Таврійцям!!!
Останьому кавуна скинули?
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18.10.2024 01:50 Відповісти
Це ж прямо зомбо-істоти. якісь на нас пруть і пруть ...
Спасибі. дітки за роботу щодо нейтралізації-- утілізації рашо-ординців...
Пишаємося вашою відвагою...Нехай поталанить кожному із Вас:
вижити.вціліти та вийти переможцями із цієї пекельної битви...
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18.10.2024 12:05 Відповісти
На кінець 21 року комплектація 79 бригади складала 65%. У інших бригадах взагалі доходило до 40%. Все це сдідство шо мудрили українськи привели до влади зрадника зеленского. На початок 19 року у ЗСУ було 320 тисяч військових. На кінець 21 - 140 тисяч. А от те що витворяють ось такі бригади як 79 - це ті шо воюють з 14 року - це і є наша остання надія. зеленский з сином генерала фсб та братом полковника гру - як своїми найближчими та найдорожчими радниками зробив та робить усе для виповненя планів х...ла по знищеню українців та України. Горіти тобі у твоєму єврейському аду, гнида.
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18.10.2024 16:06 Відповісти
Ілюстрація як російські гастрьбайтери заробляють деньжат, що аж голову втрачають від шалених легких грошей.
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18.10.2024 16:35 Відповісти
Найбільше біосміття, яке тільки можна було знайти у світі. Найбільш тупорилі, відсталі, здеградовані істоти, які побачили на власні очі сотні таких відео всеодно покірно і без роздумів йдуть добровільно і по приказу вмирати. В той час, як нормальні люди у 21 столітті думають про те, як розвиватись, створити бізнес, підтримувати здоровя, подорожувати і насолоджуватись життям - ці дикі твари здатні тільки на одне.
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19.10.2024 00:08 Відповісти
 
 