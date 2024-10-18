Салліван про вступ України в НАТО: Потрібно ще провести відповідні реформи та виконати умови безпеки
Місце України та майбутнє України - в НАТО, але треба ще попрацювати, щоб дійти туди.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.
"Потрібно ще попрацювати, щоб дійти туди, включаючи реформи та умови безпеки. Отже, питання полягає в тому, як побудувати міст від того, де ми зараз є, до можливого членства України в НАТО", – сказав він.
Відповіддю на це запитання, за словами Саллівана, стали результати саміту у Вашингтоні, "включаючи інституціоналізацію апарату підтримки безпеки для України".
Він додав, що президент Байден намагається зробити підтримку України такою, що буде розрахована на довгострокову перспективу.
Топ коментарі
+31 lammer ya
показати весь коментар18.10.2024 12:44 Відповісти Посилання
+30 Олександр Томах
показати весь коментар18.10.2024 12:46 Відповісти Посилання
+25 Jop
показати весь коментар18.10.2024 12:42 Відповісти Посилання
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Де ту саму гуманітарку на ринках продають в 3-дорога?
Де воїн перед походом на фронт сам собі усе купує?
Де немає ніякого виробництва зброї? Детальніше: країна не робить нічого. Кілька розробок, які були або припинені, або ... зробили одну "паляницю", показали і забули. Де про 1 млн дронів говорить верховний головнокомандувач, а потім на ці дрони зберають волонтери.
Де ефективного головнокомандуючого військами звільняють ... через **** високі рейтинги в населення!..
Де не розслідуваний жоден випадок підриву складів ***********.
Де все численне озброєння або віддано за знижку на газ, або продано чи розпиляно на металолом.
Де схем відкупу від служби 100500.
Де воєнкоми багатші Європейських політиків і голів НАТівських армій. Та що там, президентів подекуди. Де допомога від партнерів розходиться по кишенях чиновників. Де на головній партії клейма немає де ставити від зашкварів.
Де під час такої страшної війни корупція від мілкого чиновника, до президента і премєра.
Де бандити сидять в МВС і ОП.
Де мер столиці мутить мутки зі злочинцями і розпродує землю, за копійки.
Де попередження про вторгнення з насмішкою ігнорується і розміновуються мости, замість їх підриву... ну ви знаєте що там ще було.
Де увесь південь зданий за 1 день, через те, що на посадах в армії не професіонали-патріоти, а члени правлячої партії, лояльні.
І ГОЛОВНЕ: країну, де НІХТО жодного разу не поніс покарання за корупцію, шкоду державі, колабораціонізм, антидержавництво, подекуди напади на людей, тільки тому, що вони при владі або мають "связі". Де розстріли на "майдані" забуті і не розслідувані, через те, що ті хто розлідують, виходять на самих себе. Де генпрокуратура відбирає справу у ДБР і потім її спускає на гальмах, бо то "свій" (ось тут пздц просто). Де активістів, як Стерненко, хочуть кинути за грати за самозахист. Де генпрокурор без слідства заявляє, що підозра Стерненку буде в будь-якому випадку, а інший генпрокурор повідомляє дубінському, що по ньому готується підозра і дає йому час на втечу, а потім "обурюється"
Ось таку країну в НАТО і ЄС? Це як впустити в чисту хату брудного смердючого пса з блохами, перед тим, як він відмиється і виведе бліх.
Так, може населення такої країни страждає, але чому інші країни повинні думати за це населення, а не за те, як своє населення вберегти від "бліх"?
Та й населення це, саме усе життя голосувало як не за гречку, то по-приколу, то за гарного дядька, слухало музичку агресора, говорило його мовою, сповідувало культуру, не підтримувало свого... А тепер пише гнівні коментарі під цим постом.
Так і не навчилися причинно-наслідковим звязкам.
На переговорах https://uk.wikipedia.org/wiki/1948 1948 року радянські представники погодилися виплатити лише незначну суму й зустріли прогнозовану відмову американської сторони. Переговори https://uk.wikipedia.org/wiki/1949 1949 року теж ні до чого не привели. У https://uk.wikipedia.org/wiki/1951 1951 році американці двічі знижували суму платежу, яка стала рівнятися $800 млн, однак радянська сторона погоджувалася сплатити тільки $300 млн. На думку радянського уряду, розрахунки повинні були вестися не відповідно до реальної заборгованості, а на основі прецеденту. Цим прецедентом повинні були стати пропорції при визначенні боргу між США й Великою Британією, який був закріплений ще у березні https://uk.wikipedia.org/wiki/1946 1946 року.
Угоду з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР про порядок погашення боргів за ленд-лізом уклали тільки https://uk.wikipedia.org/wiki/1972 1972 року. Згідно з цією угодою СРСР зобов'язався до https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 року заплатити $722 млн, включно з відсотками. До липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1973 1973 року були здійснено три платежі на загальну суму $48 млн, після чого виплати були припинені у зв'язку з введенням американською стороною економічних заходів у торгівлі із СРСР (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%E2%80%93%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 Поправка Джексона-Вейніка ). У червні https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 року у ході переговорів президентів США й СРСР сторони повернулися до обговорення боргу. Був встановлений новий строк остаточного погашення заборгованості - 2030 рік, і сума - $674 млн.
Після розпаду СРСР борг за допомогу був переоформлений на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F РФ (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борис Єльцин , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Козирєв ). 21 серпня 2006 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F РФ достроково погасила радянську заборгованістьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7#cite_note-20 [20] .
"як побудувати міст від того, де ми зараз є, до можливого членства України в НАТО" Джерело:
Тобто за останні 5 років ЗЕлідор з його шоблою зробили все, щоб Україна віддалилася від НАТО. І за це "мудрий нарід" має "подякувати" саме своєму обраннику. Бо то не Байден таємно зустрічався в Омані з представником путіна Патрушевим, то не Байден зливав в 2020 кацапам нашу спецоперацію по затримці вагнерівців, яку українські спецслужби готували з 2018 року разом із спецслужбами США, які є членом НАТО. То не Шольц в січні 2021 заводив карну справу на президента США Байдена за поданням агента ФСБ Деркача, це робила влада ЗЕлідора. То не Макрон призначав своїми указами агентів ФСБ на керівні посади в СБУ, це робив ЗЕлідор та його друг дєцтва Баканов. Тож "чому ми ще не в НАТО" треба питати не наших партнерів з НАТО, треба питати ЗЕлідора та "мудрий нарід", який власними руцями дав ВСЮ владу в руки безвідповідального промоскальського шута для якого Україна це лише "порноактриса, яка дає в любом калічєствє с любой сторони"...
Усе інше - нікому не потрібне!
Європейська ж . хлібна .Україна ажніяк НЕ втовпиться нікуди...І це маючи архі-важливе .географічне значення. для всесвітньої торгівлі. ..Є надійним БУФЕРНИМ щитом для Європи від зазіхань рашо-орди... То в чому ж річ ? Думаю вона на поверхні, В європейських ( обережно--боязких ) лідерів склався образ жіночо-країни. яка ледь-ледь випуталася із шлюбо--розлучного процесу за власної ініціативи... А рашо--самодур .ліліПУТ. так так страдницько кохає її що в доску розбехкається та НЕ віддасть !!! ( Всі бояться мати справу з вселенським дурисвітом...) Та головне в іншому:
Україна лише формально прорекла себе НЕЗАЛЕЖНОЮ... Натомість вся
влада . (особливо на місцях)--підконтрольна виповзням та зайдам КДБ і ФСБ... І найжахливіше : вся ця. провладна потолоч . починаючи із ОП та ВР У--зрослася у всепожираючий СПРУТ..КОРУПЦІЇ... ( Її зрадницько-злодійські діяння кожен українець відчуває на собі щоднини...) Думаєте.що європейці НЕ знають? Вони. як коростявої прокази в ЖАХІ
Так що .шановні.--це і є ота розплата за наш вибір -73 %( розплата .
яку із останніх сил. стікаючи кров*ю тримає ЗСУ ...)
Умови безпеки-це козирь і компані?