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Салліван про вступ України в НАТО: Потрібно ще провести відповідні реформи та виконати умови безпеки

салліван

Місце України та майбутнє України - в НАТО, але треба ще попрацювати, щоб дійти туди.

Як інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на "Голос Америки", про це заявив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

"Потрібно ще попрацювати, щоб дійти туди, включаючи реформи та умови безпеки. Отже, питання полягає в тому, як побудувати міст від того, де ми зараз є, до можливого членства України в НАТО", – сказав він.

Відповіддю на це запитання, за словами Саллівана, стали результати саміту у Вашингтоні, "включаючи інституціоналізацію апарату підтримки безпеки для України".

Він додав, що президент Байден намагається зробити підтримку України такою, що буде розрахована на довгострокову перспективу.

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Автор: 

НАТО (6530) Україна (5956) Салліван Джейк (295)


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Топ коментарі
+31
Тобто повна Банкова кротів і мародерів, а зацідити у вухо хочеться Салівану? Логічно, чо.
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18.10.2024 12:44 Відповісти
+30
Салліван : Україні потрібно самотужки перемогти рассасосію, Іран та Північну Корею і тоді , можливо, на руїнах рассасосії ми запросимо нарешті Україну до альянсу, бо все одно робити для НАТО вже не залишиться.

Дякую вам, "партнери" !
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18.10.2024 12:46 Відповісти
+25
Обрали ідіота на свою голову.
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18.10.2024 12:42 Відповісти
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мабуть , без таємної згоди США І Німеччини на окупацію України, рашист би ніколи не наважився розпочинати війну.Не виключено, що американо- німецька згода мала грошовий еквівалент.котрий куйло проплатив до війни...
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18.10.2024 15:36 Відповісти
За американців не знаю а от німці давали нашому послу час здатись до ранку, про це Мельник розповідав в свому інтерв'ю на початку війни.
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18.10.2024 15:49 Відповісти
обсос, і виглядає, як обсос... "Америко, Америко - оце твої діти"...
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18.10.2024 15:24 Відповісти
Важко буде сунутись в НАТО з прокурорами-інвалідами. Майже неможливо, бо стільки інвалідів НАТО не треба.
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18.10.2024 15:46 Відповісти
Значить Україні терміново потрібно відновити ЯЗ. Наші любі "партнери" зробили свій вибір
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18.10.2024 15:57 Відповісти
Я не розумію піни біля роту? А кого приймати в НАТО? Країну, де гуманітарка - згнила під Києвом, а солдати без ліків, або собі купляють.
Де ту саму гуманітарку на ринках продають в 3-дорога?
Де воїн перед походом на фронт сам собі усе купує?
Де немає ніякого виробництва зброї? Детальніше: країна не робить нічого. Кілька розробок, які були або припинені, або ... зробили одну "паляницю", показали і забули. Де про 1 млн дронів говорить верховний головнокомандувач, а потім на ці дрони зберають волонтери.
Де ефективного головнокомандуючого військами звільняють ... через **** високі рейтинги в населення!..
Де не розслідуваний жоден випадок підриву складів ***********.
Де все численне озброєння або віддано за знижку на газ, або продано чи розпиляно на металолом.
Де схем відкупу від служби 100500.
Де воєнкоми багатші Європейських політиків і голів НАТівських армій. Та що там, президентів подекуди. Де допомога від партнерів розходиться по кишенях чиновників. Де на головній партії клейма немає де ставити від зашкварів.
Де під час такої страшної війни корупція від мілкого чиновника, до президента і премєра.
Де бандити сидять в МВС і ОП.
Де мер столиці мутить мутки зі злочинцями і розпродує землю, за копійки.
Де попередження про вторгнення з насмішкою ігнорується і розміновуються мости, замість їх підриву... ну ви знаєте що там ще було.
Де увесь південь зданий за 1 день, через те, що на посадах в армії не професіонали-патріоти, а члени правлячої партії, лояльні.

І ГОЛОВНЕ: країну, де НІХТО жодного разу не поніс покарання за корупцію, шкоду державі, колабораціонізм, антидержавництво, подекуди напади на людей, тільки тому, що вони при владі або мають "связі". Де розстріли на "майдані" забуті і не розслідувані, через те, що ті хто розлідують, виходять на самих себе. Де генпрокуратура відбирає справу у ДБР і потім її спускає на гальмах, бо то "свій" (ось тут пздц просто). Де активістів, як Стерненко, хочуть кинути за грати за самозахист. Де генпрокурор без слідства заявляє, що підозра Стерненку буде в будь-якому випадку, а інший генпрокурор повідомляє дубінському, що по ньому готується підозра і дає йому час на втечу, а потім "обурюється"

Ось таку країну в НАТО і ЄС? Це як впустити в чисту хату брудного смердючого пса з блохами, перед тим, як він відмиється і виведе бліх.

Так, може населення такої країни страждає, але чому інші країни повинні думати за це населення, а не за те, як своє населення вберегти від "бліх"?

Та й населення це, саме усе життя голосувало як не за гречку, то по-приколу, то за гарного дядька, слухало музичку агресора, говорило його мовою, сповідувало культуру, не підтримувало свого... А тепер пише гнівні коментарі під цим постом.

Так і не навчилися причинно-наслідковим звязкам.
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18.10.2024 16:10 Відповісти
Якби все так було-то нас би завойували вже давно і знищили, чого так хоче рф. Ви в Америці, а не на передовій і не вам рахувати скільки у нас дронів. Нас повинні були прийняти в НАТО ще тоді коли позбавляли ядерного ар сеналу чи надати дієві гарантії безпеки. А зараз ви повинні виправляти свої помилки за ваші політичні рішення.
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18.10.2024 20:29 Відповісти
Зеолб..б, ермаковский!!!
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19.10.2024 18:35 Відповісти
схоже ти свої блохи так і не вивело, коли у сша перебиралося
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18.10.2024 23:32 Відповісти
Найбільш адекватний коментар з усієї шайки україно і американофобських тролів на пропагандистській цензурі
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19.10.2024 15:43 Відповісти
Вы у себя реформы проведите, сцыкуны серливые. У вас половина членов НАТО кремлевские агенты и откровенные предатели.
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18.10.2024 16:23 Відповісти
Яке кончене...
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18.10.2024 16:41 Відповісти
вам с первого дня войны надо было перестать жевать сопли и обеспечить Украину всем необходимым вооружением как это происходило в года 2 мировой по лендлизу а не давать в час по чайной ложке как подаяние!твари вы!
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18.10.2024 17:19 Відповісти
СРСР[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7&veaction=edit&section=11 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7&action=edit&section=11 ред. код ]

На переговорах https://uk.wikipedia.org/wiki/1948 1948 року радянські представники погодилися виплатити лише незначну суму й зустріли прогнозовану відмову американської сторони. Переговори https://uk.wikipedia.org/wiki/1949 1949 року теж ні до чого не привели. У https://uk.wikipedia.org/wiki/1951 1951 році американці двічі знижували суму платежу, яка стала рівнятися $800 млн, однак радянська сторона погоджувалася сплатити тільки $300 млн. На думку радянського уряду, розрахунки повинні були вестися не відповідно до реальної заборгованості, а на основі прецеденту. Цим прецедентом повинні були стати пропорції при визначенні боргу між США й Великою Британією, який був закріплений ще у березні https://uk.wikipedia.org/wiki/1946 1946 року.

Угоду з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР про порядок погашення боргів за ленд-лізом уклали тільки https://uk.wikipedia.org/wiki/1972 1972 року. Згідно з цією угодою СРСР зобов'язався до https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 року заплатити $722 млн, включно з відсотками. До липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1973 1973 року були здійснено три платежі на загальну суму $48 млн, після чого виплати були припинені у зв'язку з введенням американською стороною економічних заходів у торгівлі із СРСР (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%E2%80%93%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 Поправка Джексона-Вейніка ). У червні https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 року у ході переговорів президентів США й СРСР сторони повернулися до обговорення боргу. Був встановлений новий строк остаточного погашення заборгованості - 2030 рік, і сума - $674 млн.

Після розпаду СРСР борг за допомогу був переоформлений на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F РФ (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борис Єльцин , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Козирєв ). 21 серпня 2006 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F РФ достроково погасила радянську заборгованістьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7#cite_note-20 [20] .
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18.10.2024 20:01 Відповісти
урюзге швайн
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18.10.2024 21:24 Відповісти
Навіть маршал Жора визнавав що без американської допомоги хер би воювали - 400 тис авто, 1000 тепловозів (не паровозів),12 тис.вагонів, і 15 млн пар шкіряного взуття з 20 млн кубів тушонки (метричних банок). Після перевороту 17 року Лєнін заявив-ми не будемо платити по боргах царя. Суть була в тому,що в США вироблялась амуніція для Росії. І на момент перевороту був борг по оплаті. Але тихцем домовились і решта амуніції прийшла в Росію з острова Джерсі, тодішнього хаба. 800 000 шинелок з *разговорамі* в купі з 60000 комплектами вбрання для літунів, якими так хизувались чекісти. А бабоси вернули до 27 року, золотішком царської чеканки. Біля 800 тон. Правда, голова Нацбанку щез на просторах Штатів. В 60 вернули нафтою вкрадене іспанське золотішко.
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18.10.2024 23:33 Відповісти
скажи проще,что бздите.
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18.10.2024 17:24 Відповісти
Після обрання ЗЕлідора реЗЕдентом та після його царювання останні 5 років нам вже кажуть не про "відкриті двері в НАТО", а вже кажуть про те
"як побудувати міст від того, де ми зараз є, до можливого членства України в НАТО" Джерело:
Тобто за останні 5 років ЗЕлідор з його шоблою зробили все, щоб Україна віддалилася від НАТО. І за це "мудрий нарід" має "подякувати" саме своєму обраннику. Бо то не Байден таємно зустрічався в Омані з представником путіна Патрушевим, то не Байден зливав в 2020 кацапам нашу спецоперацію по затримці вагнерівців, яку українські спецслужби готували з 2018 року разом із спецслужбами США, які є членом НАТО. То не Шольц в січні 2021 заводив карну справу на президента США Байдена за поданням агента ФСБ Деркача, це робила влада ЗЕлідора. То не Макрон призначав своїми указами агентів ФСБ на керівні посади в СБУ, це робив ЗЕлідор та його друг дєцтва Баканов. Тож "чому ми ще не в НАТО" треба питати не наших партнерів з НАТО, треба питати ЗЕлідора та "мудрий нарід", який власними руцями дав ВСЮ владу в руки безвідповідального промоскальського шута для якого Україна це лише "порноактриса, яка дає в любом калічєствє с любой сторони"...
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18.10.2024 18:55 Відповісти
Давай, нагоняй побольше зрады. Крым чей?
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19.10.2024 00:23 Відповісти
Щось від тебе, хлопе, лаптями смердить
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19.10.2024 09:12 Відповісти
Саліван та Блінкін 2 імпотенти.
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18.10.2024 21:03 Відповісти
Усе дуже просто. Остання умова яку треба виконати - відновити ядерну зброю Украіни, та представити "Саліванам" ядерну доктрину України. Оце буде найкращий план перемоги.
Усе інше - нікому не потрібне!
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18.10.2024 21:53 Відповісти
все це ху.ня.Потрібно мати своє військо,свою зброю,все своє. Ядерну зброю теж.Пішли всі нах. треба як ізраєль
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18.10.2024 22:52 Відповісти
Підозри щодо Саллі закрались, коли він пробивав по завданню Хілларі на противагу Блінкену керрі на посаду спецпредставника по Східній Європі. Не вдалося і Хілларі, чиїм секретарем був Саллі, страшно гнівилась на Байдена. До речі, Штанмайєр теж починав кар'єру з посади помічника Шредера. А Керрі вже таємно зустрічався з Лавровим, кетайцями. Це він з виразом Грети Тунберг на обличчі, в 2014 в Женеві прямо сказав Україні, що її стосунки з Росією америку не цікавлять.
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18.10.2024 23:43 Відповісти
Ядерна зброя в України - самий прямий шлях в нат
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19.10.2024 07:49 Відповісти
--Згадаймо : навіть азійсько-диктаторська Туреччина з її військово-курдським перетонітом---2011-го була прийнята. до ЄС ...
Європейська ж . хлібна .Україна ажніяк НЕ втовпиться нікуди...І це маючи архі-важливе .географічне значення. для всесвітньої торгівлі. ..Є надійним БУФЕРНИМ щитом для Європи від зазіхань рашо-орди... То в чому ж річ ? Думаю вона на поверхні, В європейських ( обережно--боязких ) лідерів склався образ жіночо-країни. яка ледь-ледь випуталася із шлюбо--розлучного процесу за власної ініціативи... А рашо--самодур .ліліПУТ. так так страдницько кохає її що в доску розбехкається та НЕ віддасть !!! ( Всі бояться мати справу з вселенським дурисвітом...) Та головне в іншому:
Україна лише формально прорекла себе НЕЗАЛЕЖНОЮ... Натомість вся
влада . (особливо на місцях)--підконтрольна виповзням та зайдам КДБ і ФСБ... І найжахливіше : вся ця. провладна потолоч . починаючи із ОП та ВР У--зрослася у всепожираючий СПРУТ..КОРУПЦІЇ... ( Її зрадницько-злодійські діяння кожен українець відчуває на собі щоднини...) Думаєте.що європейці НЕ знають? Вони. як коростявої прокази в ЖАХІ
Так що .шановні.--це і є ота розплата за наш вибір -73 %( розплата .
яку із останніх сил. стікаючи кров*ю тримає ЗСУ ...)
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19.10.2024 15:00 Відповісти
Це нагадує таке порівняння. Коли тобі кажуть запроси свого сусіда Миколу до ресторану, тиж маєш гроші ? А ти кажеш та я готовий його почастувати але..... Нехай помиється, щоб від нього не смерділо, веде себе достойно не пукає за столом, не напється та бригається, не лізе битися до людей. Як можна прий няти країну до НАТО де тотальна корупція, де відсутнє державне управління, де міністри судді, прокурори, менти, державні злодіі, які створили сбі та своїм дітям комфортні умови життя. А "кріпаки" яких вони постійно обкрадають "гвалтують" повинні ще й за них гинути.
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19.10.2024 15:51 Відповісти
На это можно смотреть бесконечно, как Украина вступает в ЕС и НАТО.🙏
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19.10.2024 16:16 Відповісти
ХТО ЙОГО САЛОМ ПОМАСТИВ !?)
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19.10.2024 20:16 Відповісти
"Потрібно ще провести відповідні реформи та виконати умови безпеки"-Салліван.
Умови безпеки-це козирь і компані?
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19.10.2024 21:17 Відповісти
Нет приличных слов, чтобы выразить свое возмущение. Если не ошибаюсь, это тот , который постоянно боится срусских.
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22.10.2024 15:14 Відповісти
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