Салліван про вступ України в НАТО: Потрібно ще провести відповідні реформи та виконати умови безпеки

Місце України та майбутнє України - в НАТО, але треба ще попрацювати, щоб дійти туди.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

"Потрібно ще попрацювати, щоб дійти туди, включаючи реформи та умови безпеки. Отже, питання полягає в тому, як побудувати міст від того, де ми зараз є, до можливого членства України в НАТО", – сказав він.

Відповіддю на це запитання, за словами Саллівана, стали результати саміту у Вашингтоні, "включаючи інституціоналізацію апарату підтримки безпеки для України".

Він додав, що президент Байден намагається зробити підтримку України такою, що буде розрахована на довгострокову перспективу.

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