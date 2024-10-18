Салливан о вступлении в НАТО: Украине нужно еще провести соответствующие реформы и выполнить условия безопасности

Место Украины и будущее Украины - в НАТО, но надо еще поработать, чтобы дойти туда.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

"Нужно еще поработать, чтобы дойти туда, включая реформы и условия безопасности. Итак, вопрос заключается в том, как построить мост от того, где мы сейчас есть, к возможному членству Украины в НАТО", - сказал он.

Ответом на этот вопрос, по словам Салливана, стали результаты саммита в Вашингтоне, "включая институционализацию аппарата поддержки безопасности для Украины".

Он добавил, что президент Байден пытается сделать поддержку Украины такой, что будет рассчитана на долгосрочную перспективу.

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