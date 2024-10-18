США все ще аналізують "План перемоги": цінуємо роботу, яку вклав у це Зеленський, - Білий дім
США ще аналізують "План перемоги", запропонований президентом Володимиром Зеленським, але підтримують таку ініціативу.
Про це на брифінгу заявив радник з комунікацій з питань нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Очевидно, що ми все ще розглядаємо його в деталях. Тому я не збираюся вдаватися в подробиці кожного окремого пункту. Але ми цінуємо та поважаємо ту роботу, яку вклав у це президент Зеленський, як і продуманість плану, ми збираємося продовжувати працювати з ним та його командою, щоб побачити, як мир може і має виглядати", – сказав він.
Також Кірбі підкреслив, що Україна має майбутнє в НАТО і для цього їй необхідно посилити свою оборонну промисловість та провести потрібні реформи. За його словами, пріоритетом є допомога Україні у здобутті перемоги у війні, забезпечуючи її всім необхідним.
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Ну так і одразу пиши що ти сциклива чмоня.
Да, краще сиди там, бо такі сцикуни в війську не потрібні.
Кому ще що не ясно. Точно не при Зеленському. Бо "посилити свою оборонну промисловість та провести потрібні реформи" це опудало і його 5-6 злодійкуватих менеджерів точно не здатне.
Страшно, что эти игрища стоят стольких жизней...
Шо вы курите?!
А по поводу Сувалского коридора - можно подробнее ? - когда и как НАТО это сказало Польше и Литве ?
США та інші країни НАТО не хочуть вступу України до Альянсу, - Ердоган Джерело:
Жаль тільки, що разом з ним, туди ж іде і вся країна. Втім саме ж за це голосувала більшість в 2019, чи не так?
Але скоріше за все це вже запізно, і всі заклики про "єдність" залишаться не більше ніж нашим традиційним лицемірством на фоні викрутасів "5-6 менеджерів".
Бо єдність несумісна з брехнею "єдыного марафону" та викинутими з ефіру каналами, згортанням місцевого самоврядування, позітівною чернухою проти опозиції, дискредитацією власної армії та політичним переслідуванням Червінського тощо.
Ну, і як результат - "інваліди"-прокурори, тотальна корупція "слуг - сосєн", розкрадені фортифікації, дезорієнтоване населення та зростаюча недовіра західних партнерів;
і ніякою "ядерною бомбою" це не виправити.
А адептам цього "простого рєшенія" хочу нагадати, що ядерна зброя є і у Північної Кореї - і що, легше?
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