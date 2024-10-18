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Новини
2 023 32

США все ще аналізують "План перемоги": цінуємо роботу, яку вклав у це Зеленський, - Білий дім

Радник з комунікацій з питань нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі

США ще аналізують "План перемоги", запропонований президентом Володимиром Зеленським, але підтримують таку ініціативу.

Про це на брифінгу заявив радник з комунікацій з питань нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Очевидно, що ми все ще розглядаємо його в деталях. Тому я не збираюся вдаватися в подробиці кожного окремого пункту. Але ми цінуємо та поважаємо ту роботу, яку вклав у це президент Зеленський, як і продуманість плану, ми збираємося продовжувати працювати з ним та його командою, щоб побачити, як мир може і має виглядати", – сказав він.

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Також Кірбі підкреслив, що Україна має майбутнє в НАТО і для цього їй необхідно посилити свою оборонну промисловість та провести потрібні реформи. За його словами, пріоритетом є допомога Україні у здобутті перемоги у війні, забезпечуючи її всім необхідним.

Автор: 

Кірбі Джон (526) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+10
Ще ті троляки.
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18.10.2024 23:11 Відповісти
+9
Тобто можна спостерігати, як професійні дипломати, тактовно (вони ж курси зеленого мародерства в Трускавці не закінчували) посилають Зеленського на 3 букви.
Жаль тільки, що разом з ним, туди ж іде і вся країна. Втім саме ж за це голосувала більшість в 2019, чи не так?
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18.10.2024 23:21 Відповісти
+7
"...Україна має майбутнє в НАТО і для цього їй необхідно посилити свою оборонну промисловість та провести потрібні реформи..."

Кому ще що не ясно. Точно не при Зеленському. Бо "посилити свою оборонну промисловість та провести потрібні реформи" це опудало і його 5-6 злодійкуватих менеджерів точно не здатне.
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18.10.2024 23:13 Відповісти
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Це кілька річне вивчення?
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18.10.2024 23:08 Відповісти
Ще ті троляки.
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18.10.2024 23:11 Відповісти
Що ти, вже записавсь в Український легіон в PL?
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18.10.2024 23:14 Відповісти
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18.10.2024 23:32 Відповісти
Ой блін, але я не попадаю в ці 13.5, упссс...
Ну так і одразу пиши що ти сциклива чмоня.
Да, краще сиди там, бо такі сцикуни в війську не потрібні.
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18.10.2024 23:38 Відповісти
Якби сцикуни не були потрібні, сцикливі тцкшники б залишились без роботи, і їм самим довелось би йти в окопи. Сцикуни завжди потрібні, щоб прикрити інших сцикунів.
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19.10.2024 08:14 Відповісти
"...Україна має майбутнє в НАТО і для цього їй необхідно посилити свою оборонну промисловість та провести потрібні реформи..."

Кому ще що не ясно. Точно не при Зеленському. Бо "посилити свою оборонну промисловість та провести потрібні реформи" це опудало і його 5-6 злодійкуватих менеджерів точно не здатне.
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18.10.2024 23:13 Відповісти
А каким образом НАТО защитит Украину? Будет то же самое что и с Будапештским меморандумом. Пожурят немного *****, поподдерживают нас на словами ну может оружия немного дадут, которім запретят стрелять по Сосии чтобі небіло ескалации и на том и все. Яркий пример тому что Сосия уже обстреляла ракетами и ударніми БПЛА не менее 5 стран НАТО. И что НАТО? А ничего. Сделали вид что ничего не случилось еще и на Украину половину спихнули. А что было когда ***** готовился захватить Сувалкский коридор, помните? НАТО сказало чтобы Польша и Литва молча пропустила ***** чтобы небыло ескалации. И ето заметте под Европой тогда не стояли армии северной кореи и Китая.
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18.10.2024 23:41 Відповісти
НАТО не защитит Украину. По одной простой причине - Украину в НАТО не примут. По крайней мере скоро. А всё остальное - коксохимические бредни Зеленского. Прямо послать его - школа западной дипломатии не позволяет, а понимать "сигналы" и "намёки" у Зеленского мозгов нет.
Страшно, что эти игрища стоят стольких жизней...
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18.10.2024 23:46 Відповісти
Сувалкский коридор, помните? НАТО сказало чтобы Польша и Литва молча пропустила ***** чтобы небыло ескалации"

Шо вы курите?!
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19.10.2024 00:17 Відповісти
Я вообще не курю - врачи не позволяют...
А по поводу Сувалского коридора - можно подробнее ? - когда и как НАТО это сказало Польше и Литве ?
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19.10.2024 00:23 Відповісти
шах і мат
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19.10.2024 09:31 Відповісти
Ердоган все це сказав вже раніше...
США та інші країни НАТО не хочуть вступу України до Альянсу, - Ердоган Джерело:
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18.10.2024 23:17 Відповісти
Як то ласкавіше сказати, як же ви заїбали з вашим бажанням вступу в НАТО, у вас вже є Будапештский меморандум, що вам ще треба...
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18.10.2024 23:21 Відповісти
Тобто можна спостерігати, як професійні дипломати, тактовно (вони ж курси зеленого мародерства в Трускавці не закінчували) посилають Зеленського на 3 букви.
Жаль тільки, що разом з ним, туди ж іде і вся країна. Втім саме ж за це голосувала більшість в 2019, чи не так?
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18.10.2024 23:21 Відповісти
я би поставив питання інакше. Посилають Україну і зе разом із нею.
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19.10.2024 01:04 Відповісти
Справжнім ефектом ядерної бомби було б створення Уряду національної єдності - це б прибило розрахунки пУтіна та стало сигналом Заходу про концентрацію України на перемогу та євроатлантичну інтеграцію, з залученням всіх наявних можливостей держави.

Але скоріше за все це вже запізно, і всі заклики про "єдність" залишаться не більше ніж нашим традиційним лицемірством на фоні викрутасів "5-6 менеджерів".

Бо єдність несумісна з брехнею "єдыного марафону" та викинутими з ефіру каналами, згортанням місцевого самоврядування, позітівною чернухою проти опозиції, дискредитацією власної армії та політичним переслідуванням Червінського тощо.

Ну, і як результат - "інваліди"-прокурори, тотальна корупція "слуг - сосєн", розкрадені фортифікації, дезорієнтоване населення та зростаюча недовіра західних партнерів;

і ніякою "ядерною бомбою" це не виправити.

А адептам цього "простого рєшенія" хочу нагадати, що ядерна зброя є і у Північної Кореї - і що, легше?

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZXXtlHSdORmpGGYSz9cnjUZ1XbHRdCQ12eNO0k5p-Ef4wfVGZcv5a8QNVx1mgRNYt25yGIaHRm6G_IgfJKRa4i6AvOcgSWy9rgf0KN0z7WzPrCg1d31hDtx0d6UJ5E786-811MDZtmssjxz62OjezRd&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
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18.10.2024 23:29 Відповісти
***** уже на территории ********** а потом и Украины строит военные базы с китайцами, северокорейцами, иранцами и прочей мразью со всего мира чтобы сделать территорию Украины плацдарм для нападения на Европу по типу как Иран сделал из Ливии плацдарм чтобы кошмарить Израиль. А США все еще что то там изучают.
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18.10.2024 23:33 Відповісти
А українці ковтають звільнення Залужного
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19.10.2024 07:02 Відповісти
Видимо, в знак высокой оценки усилий, в белом доме на кухне повесят магнитом на холодильник
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18.10.2024 23:52 Відповісти
Перевод с дипломатического языка на общедоступный - мы пытаемся понять, где ж все-таки план.
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19.10.2024 00:15 Відповісти
Це ще дуже ввічливий переклад )
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19.10.2024 04:46 Відповісти
Можливо, план в складі самого паперу, на котрому викладені "хатєлки" самодура? Нехай спробують скурити кілька сторінок.
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19.10.2024 08:20 Відповісти
рашистська агентура з нац.безпеки в Білому домі в адміністрації "байди", аналізує "зелений план перемоги" фсбешним аналіатором
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19.10.2024 10:09 Відповісти
ага. будуть ана лізувати до второго пришестя
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19.10.2024 11:57 Відповісти
 
 