США все ще аналізують "План перемоги": цінуємо роботу, яку вклав у це Зеленський, - Білий дім

США ще аналізують "План перемоги", запропонований президентом Володимиром Зеленським, але підтримують таку ініціативу.

Про це на брифінгу заявив радник з комунікацій з питань нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Очевидно, що ми все ще розглядаємо його в деталях. Тому я не збираюся вдаватися в подробиці кожного окремого пункту. Але ми цінуємо та поважаємо ту роботу, яку вклав у це президент Зеленський, як і продуманість плану, ми збираємося продовжувати працювати з ним та його командою, щоб побачити, як мир може і має виглядати", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом до України прибуде делегація США з відгуком на "План перемоги", - Зеленський

Також Кірбі підкреслив, що Україна має майбутнє в НАТО і для цього їй необхідно посилити свою оборонну промисловість та провести потрібні реформи. За його словами, пріоритетом є допомога Україні у здобутті перемоги у війні, забезпечуючи її всім необхідним.