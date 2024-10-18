США все еще анализируют "План победы": ценим работу, которую вложил в это Зеленский, - Белый дом

США еще анализируют "План победы", предложенный президентом Владимиром Зеленским, но поддерживают такую инициативу.

Об этом на брифинге заявил советник по коммуникациям в вопросах нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Очевидно, что мы все еще рассматриваем его в деталях. Поэтому я не собираюсь вдаваться в подробности каждого отдельного пункта. Но мы ценим и уважаем ту работу, которую вложил в это президент Зеленский, как и продуманность плана, мы собираемся продолжать работать с ним и его командой, чтобы увидеть, как мир может и должен выглядеть", - сказал он.

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Также Кирби подчеркнул, что Украина имеет будущее в НАТО и для этого ей необходимо усилить свою оборонную промышленность и провести нужные реформы. По его словам, приоритетом является помощь Украине в получении победы в войне, обеспечивая ее всем необходимым.