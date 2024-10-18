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Новости
2 023 32

США все еще анализируют "План победы": ценим работу, которую вложил в это Зеленский, - Белый дом

Радник з комунікацій з питань нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі

США еще анализируют "План победы", предложенный президентом Владимиром Зеленским, но поддерживают такую инициативу.

Об этом на брифинге заявил советник по коммуникациям в вопросах нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Очевидно, что мы все еще рассматриваем его в деталях. Поэтому я не собираюсь вдаваться в подробности каждого отдельного пункта. Но мы ценим и уважаем ту работу, которую вложил в это президент Зеленский, как и продуманность плана, мы собираемся продолжать работать с ним и его командой, чтобы увидеть, как мир может и должен выглядеть", - сказал он.

Читайте также: В ближайшее время в Украину прибудет делегация США с откликом на "План победы", - Зеленский

Также Кирби подчеркнул, что Украина имеет будущее в НАТО и для этого ей необходимо усилить свою оборонную промышленность и провести нужные реформы. По его словам, приоритетом является помощь Украине в получении победы в войне, обеспечивая ее всем необходимым.

Автор: 

Кирби Джон (452) План победы (85)


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Топ комментарии
+10
Ще ті троляки.
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18.10.2024 23:11 Ответить
+9
Тобто можна спостерігати, як професійні дипломати, тактовно (вони ж курси зеленого мародерства в Трускавці не закінчували) посилають Зеленського на 3 букви.
Жаль тільки, що разом з ним, туди ж іде і вся країна. Втім саме ж за це голосувала більшість в 2019, чи не так?
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18.10.2024 23:21 Ответить
+7
"...Україна має майбутнє в НАТО і для цього їй необхідно посилити свою оборонну промисловість та провести потрібні реформи..."

Кому ще що не ясно. Точно не при Зеленському. Бо "посилити свою оборонну промисловість та провести потрібні реформи" це опудало і його 5-6 злодійкуватих менеджерів точно не здатне.
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18.10.2024 23:13 Ответить
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Це кілька річне вивчення?
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18.10.2024 23:08 Ответить
Ще ті троляки.
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18.10.2024 23:11 Ответить
Що ти, вже записавсь в Український легіон в PL?
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18.10.2024 23:14 Ответить
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18.10.2024 23:32 Ответить
Ой блін, але я не попадаю в ці 13.5, упссс...
Ну так і одразу пиши що ти сциклива чмоня.
Да, краще сиди там, бо такі сцикуни в війську не потрібні.
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18.10.2024 23:38 Ответить
Якби сцикуни не були потрібні, сцикливі тцкшники б залишились без роботи, і їм самим довелось би йти в окопи. Сцикуни завжди потрібні, щоб прикрити інших сцикунів.
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19.10.2024 08:14 Ответить
"...Україна має майбутнє в НАТО і для цього їй необхідно посилити свою оборонну промисловість та провести потрібні реформи..."

Кому ще що не ясно. Точно не при Зеленському. Бо "посилити свою оборонну промисловість та провести потрібні реформи" це опудало і його 5-6 злодійкуватих менеджерів точно не здатне.
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18.10.2024 23:13 Ответить
А каким образом НАТО защитит Украину? Будет то же самое что и с Будапештским меморандумом. Пожурят немного *****, поподдерживают нас на словами ну может оружия немного дадут, которім запретят стрелять по Сосии чтобі небіло ескалации и на том и все. Яркий пример тому что Сосия уже обстреляла ракетами и ударніми БПЛА не менее 5 стран НАТО. И что НАТО? А ничего. Сделали вид что ничего не случилось еще и на Украину половину спихнули. А что было когда ***** готовился захватить Сувалкский коридор, помните? НАТО сказало чтобы Польша и Литва молча пропустила ***** чтобы небыло ескалации. И ето заметте под Европой тогда не стояли армии северной кореи и Китая.
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18.10.2024 23:41 Ответить
НАТО не защитит Украину. По одной простой причине - Украину в НАТО не примут. По крайней мере скоро. А всё остальное - коксохимические бредни Зеленского. Прямо послать его - школа западной дипломатии не позволяет, а понимать "сигналы" и "намёки" у Зеленского мозгов нет.
Страшно, что эти игрища стоят стольких жизней...
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18.10.2024 23:46 Ответить
Сувалкский коридор, помните? НАТО сказало чтобы Польша и Литва молча пропустила ***** чтобы небыло ескалации"

Шо вы курите?!
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19.10.2024 00:17 Ответить
Я вообще не курю - врачи не позволяют...
А по поводу Сувалского коридора - можно подробнее ? - когда и как НАТО это сказало Польше и Литве ?
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19.10.2024 00:23 Ответить
шах і мат
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19.10.2024 09:31 Ответить
Ердоган все це сказав вже раніше...
США та інші країни НАТО не хочуть вступу України до Альянсу, - Ердоган Джерело:
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18.10.2024 23:17 Ответить
Як то ласкавіше сказати, як же ви заїбали з вашим бажанням вступу в НАТО, у вас вже є Будапештский меморандум, що вам ще треба...
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18.10.2024 23:21 Ответить
Тобто можна спостерігати, як професійні дипломати, тактовно (вони ж курси зеленого мародерства в Трускавці не закінчували) посилають Зеленського на 3 букви.
Жаль тільки, що разом з ним, туди ж іде і вся країна. Втім саме ж за це голосувала більшість в 2019, чи не так?
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18.10.2024 23:21 Ответить
я би поставив питання інакше. Посилають Україну і зе разом із нею.
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19.10.2024 01:04 Ответить
Справжнім ефектом ядерної бомби було б створення Уряду національної єдності - це б прибило розрахунки пУтіна та стало сигналом Заходу про концентрацію України на перемогу та євроатлантичну інтеграцію, з залученням всіх наявних можливостей держави.

Але скоріше за все це вже запізно, і всі заклики про "єдність" залишаться не більше ніж нашим традиційним лицемірством на фоні викрутасів "5-6 менеджерів".

Бо єдність несумісна з брехнею "єдыного марафону" та викинутими з ефіру каналами, згортанням місцевого самоврядування, позітівною чернухою проти опозиції, дискредитацією власної армії та політичним переслідуванням Червінського тощо.

Ну, і як результат - "інваліди"-прокурори, тотальна корупція "слуг - сосєн", розкрадені фортифікації, дезорієнтоване населення та зростаюча недовіра західних партнерів;

і ніякою "ядерною бомбою" це не виправити.

А адептам цього "простого рєшенія" хочу нагадати, що ядерна зброя є і у Північної Кореї - і що, легше?

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZXXtlHSdORmpGGYSz9cnjUZ1XbHRdCQ12eNO0k5p-Ef4wfVGZcv5a8QNVx1mgRNYt25yGIaHRm6G_IgfJKRa4i6AvOcgSWy9rgf0KN0z7WzPrCg1d31hDtx0d6UJ5E786-811MDZtmssjxz62OjezRd&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
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18.10.2024 23:29 Ответить
***** уже на территории ********** а потом и Украины строит военные базы с китайцами, северокорейцами, иранцами и прочей мразью со всего мира чтобы сделать территорию Украины плацдарм для нападения на Европу по типу как Иран сделал из Ливии плацдарм чтобы кошмарить Израиль. А США все еще что то там изучают.
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18.10.2024 23:33 Ответить
А українці ковтають звільнення Залужного
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19.10.2024 07:02 Ответить
Видимо, в знак высокой оценки усилий, в белом доме на кухне повесят магнитом на холодильник
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18.10.2024 23:52 Ответить
Перевод с дипломатического языка на общедоступный - мы пытаемся понять, где ж все-таки план.
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19.10.2024 00:15 Ответить
Це ще дуже ввічливий переклад )
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19.10.2024 04:46 Ответить
Можливо, план в складі самого паперу, на котрому викладені "хатєлки" самодура? Нехай спробують скурити кілька сторінок.
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19.10.2024 08:20 Ответить
рашистська агентура з нац.безпеки в Білому домі в адміністрації "байди", аналізує "зелений план перемоги" фсбешним аналіатором
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19.10.2024 10:09 Ответить
ага. будуть ана лізувати до второго пришестя
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19.10.2024 11:57 Ответить
 
 