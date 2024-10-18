США все еще анализируют "План победы": ценим работу, которую вложил в это Зеленский, - Белый дом
США еще анализируют "План победы", предложенный президентом Владимиром Зеленским, но поддерживают такую инициативу.
Об этом на брифинге заявил советник по коммуникациям в вопросах нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Очевидно, что мы все еще рассматриваем его в деталях. Поэтому я не собираюсь вдаваться в подробности каждого отдельного пункта. Но мы ценим и уважаем ту работу, которую вложил в это президент Зеленский, как и продуманность плана, мы собираемся продолжать работать с ним и его командой, чтобы увидеть, как мир может и должен выглядеть", - сказал он.
Также Кирби подчеркнул, что Украина имеет будущее в НАТО и для этого ей необходимо усилить свою оборонную промышленность и провести нужные реформы. По его словам, приоритетом является помощь Украине в получении победы в войне, обеспечивая ее всем необходимым.
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Ну так і одразу пиши що ти сциклива чмоня.
Да, краще сиди там, бо такі сцикуни в війську не потрібні.
Кому ще що не ясно. Точно не при Зеленському. Бо "посилити свою оборонну промисловість та провести потрібні реформи" це опудало і його 5-6 злодійкуватих менеджерів точно не здатне.
Страшно, что эти игрища стоят стольких жизней...
Шо вы курите?!
А по поводу Сувалского коридора - можно подробнее ? - когда и как НАТО это сказало Польше и Литве ?
США та інші країни НАТО не хочуть вступу України до Альянсу, - Ердоган Джерело:
Жаль тільки, що разом з ним, туди ж іде і вся країна. Втім саме ж за це голосувала більшість в 2019, чи не так?
Але скоріше за все це вже запізно, і всі заклики про "єдність" залишаться не більше ніж нашим традиційним лицемірством на фоні викрутасів "5-6 менеджерів".
Бо єдність несумісна з брехнею "єдыного марафону" та викинутими з ефіру каналами, згортанням місцевого самоврядування, позітівною чернухою проти опозиції, дискредитацією власної армії та політичним переслідуванням Червінського тощо.
Ну, і як результат - "інваліди"-прокурори, тотальна корупція "слуг - сосєн", розкрадені фортифікації, дезорієнтоване населення та зростаюча недовіра західних партнерів;
і ніякою "ядерною бомбою" це не виправити.
А адептам цього "простого рєшенія" хочу нагадати, що ядерна зброя є і у Північної Кореї - і що, легше?
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