Вночі невідомі дрони атакували у Нижньогородській області оборонний завод, який виготовляє вибухівку. ВIДЕО
У ніч на 20 жовтня вибухи пролунали у районі "заводу імені Я. М. Свердлова" - підприємства в Дзержинську Нижньогородської області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.
Стало відомо, що вибухи у Дзержинську, а також в обласному центрі – Нижньому Новгороді пролунали близько 4:30 ранку за місцевим часом.
Жителі міста повідомляють, що метою повітряної атаки став "Завод імені Я. М. Свердлова", на який були накладені санкції як з боку України, так і низки західних країн. Російські ЗМІ та Telegram-канали зазначають, що під час атаки дронів над містом виник дим.
Зазначене підприємство є одним з найбільших виробників промислових вибухових речовин у Росії. Воно спеціалізується на виробництві зарядів для гірничорудної промисловості, а також матеріалів для сейсмічних і геофізичних робіт.
Окрім цього, завод виготовляє авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, включно з керованими авіабомбами (КАБ), бойові частини для кумулятивних протитанкових керованих ракет, а також боєголовки для систем протиповітряної оборони.
"Завод імені Я. М. Свердлова" є ключовим підприємством для економіки Дзержинська та є частиною військово-промислового комплексу Російської Федерації.
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так что "150" это из разряда "2-я армия мира". корейцев не просто так завозят. своих уже не осталось.
Тогда там должно было бы так бахнуть... 💥
А на видео слышен какой-то хлопок из петарды.
Да, я смотрел. Я больше викимапией пользуюсь, там комментарии и т.п.
http://old.wikimapia.org/#lat=56.2724417&lon=43.3771055&z=14&l=1&m=b
И это тоже с вами будут делать, ты угадал 😁
Мордор...
P.S. З цих відео очевидно, що нічого важливого не підірвалося.