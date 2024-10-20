Вночі невідомі дрони атакували у Нижньогородській області оборонний завод, який виготовляє вибухівку. ВIДЕО

У ніч на 20 жовтня вибухи пролунали у районі "заводу імені Я. М. Свердлова" - підприємства в Дзержинську Нижньогородської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Стало відомо, що вибухи у Дзержинську, а також в обласному центрі – Нижньому Новгороді пролунали близько 4:30 ранку за місцевим часом.

Жителі міста повідомляють, що метою повітряної атаки став "Завод імені Я. М. Свердлова", на який були накладені санкції як з боку України, так і низки західних країн. Російські ЗМІ та Telegram-канали зазначають, що під час атаки дронів над містом виник дим.

Зазначене підприємство є одним з найбільших виробників промислових вибухових речовин у Росії. Воно спеціалізується на виробництві зарядів для гірничорудної промисловості, а також матеріалів для сейсмічних і геофізичних робіт.

Окрім цього, завод виготовляє авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, включно з керованими авіабомбами (КАБ), бойові частини для кумулятивних протитанкових керованих ракет, а також боєголовки для систем протиповітряної оборони.

"Завод імені Я. М. Свердлова" є ключовим підприємством для економіки Дзержинська та є частиною військово-промислового комплексу Російської Федерації.

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