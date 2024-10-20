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Новини
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Вночі невідомі дрони атакували у Нижньогородській області оборонний завод, який виготовляє вибухівку. ВIДЕО

У ніч на 20 жовтня   вибухи  пролунали у районі "заводу імені Я. М. Свердлова" - підприємства в Дзержинську Нижньогородської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Скрін

Стало відомо, що вибухи у Дзержинську, а також в обласному центрі – Нижньому Новгороді пролунали близько 4:30 ранку за місцевим часом.

Жителі міста повідомляють, що метою повітряної атаки став "Завод імені Я. М. Свердлова", на який були накладені санкції як з боку України, так і низки західних країн. Російські ЗМІ та Telegram-канали зазначають, що під час атаки дронів над містом виник дим.

Зазначене підприємство є одним з найбільших виробників промислових вибухових речовин у Росії. Воно спеціалізується на виробництві зарядів для гірничорудної промисловості, а також матеріалів для сейсмічних і геофізичних робіт.

Окрім цього, завод виготовляє авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, включно з керованими авіабомбами (КАБ), бойові частини для кумулятивних протитанкових керованих ракет, а також боєголовки для систем протиповітряної оборони.

"Завод імені Я. М. Свердлова" є ключовим підприємством для економіки Дзержинська та є частиною військово-промислового комплексу Російської Федерації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни все частіше обстрілюють власні населені пункти в Курській області, застосовуючи тактику "випаленої землі", - Сибіга

Автор: 

росія (66037) атака (367) дрони (4900)


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Топ коментарі
+17
По ідеї завод вибухівки мае бабахнути так, що все місто знесе.
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20.10.2024 08:15 Відповісти
+15
Ну, а результат хоч є? Виробництво зруйнували, чи тільки подряпали фасад заводоуправління і розбили два вікна?
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20.10.2024 07:53 Відповісти
+14
Бумеранг ніхто не відміняв !
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20.10.2024 07:23 Відповісти
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Бумеранг ніхто не відміняв !
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20.10.2024 07:23 Відповісти
татарські студенти алабуги вдень на виробництві ворують складові частини дронів, в пітьмі по гаражах складають їх і ночами обстрілюють околиці по периметру республіки з гаслами: свободу татарстану...молодці, пацани
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20.10.2024 10:16 Відповісти
"Невідомі"дрони волочуть на собі 15-40 кг.вибухівки,а це для оборонного заводу маловато...
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20.10.2024 07:36 Відповісти
Для завода, производящего взрывчатку и 300 граммов хватит
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20.10.2024 13:44 Відповісти
Китайської запальнички..
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20.10.2024 14:11 Відповісти
Ну, а результат хоч є? Виробництво зруйнували, чи тільки подряпали фасад заводоуправління і розбили два вікна?
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20.10.2024 07:53 Відповісти
Якщо був лише дим, то два - то гарний результат. Щось найшашличніший про паляницю мовчить, мабуть така ж фігня, як і мільярд дерев
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20.10.2024 08:05 Відповісти
Потрібно щоб невідомі дрони атакували цей оборонний завод, який виготовляє вибухівку кожної ночі- і будє гарний результат, а не раз на півріччя.
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20.10.2024 09:34 Відповісти
На фронті теж не кожна випущена куля чи міна вбиває орка. Тож не варто пробувати ? Ті кацапські арсенали, що нещодавно вибухали-не погодяться.
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20.10.2024 14:02 Відповісти
По ідеї завод вибухівки мае бабахнути так, що все місто знесе.
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20.10.2024 08:15 Відповісти
...ну а раз такого не сталося, то не поцілили - потрібно повторити.
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20.10.2024 11:10 Відповісти
еще в 2010-м году было всего 80 млн согласно Госстату РФ, потом данные засекретили.
так что "150" это из разряда "2-я армия мира". корейцев не просто так завозят. своих уже не осталось.
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20.10.2024 11:27 Відповісти
Нарешті правильна ціль. Без вибухівки всі русняві летючі вундервафлі - просто чугуній.
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20.10.2024 09:17 Відповісти
Там гексоген просто в контейнерах в мешках бумажных, тротил крошка тоже...башни производства серной и азотной кислот....все открыто без защиты...на спутнике все видно...главное цех по производсту скрепных машин ОКА не трогать..шоб здесь орки не пи здили
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20.10.2024 09:32 Відповісти
"все открыто без защиты..."

Тогда там должно было бы так бахнуть... 💥
А на видео слышен какой-то хлопок из петарды.
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20.10.2024 09:50 Відповісти
Так надо еще попасть...территория больше 3км...между цехами автобус ходит...а башни кислотого производства ну никак не спрячешь...а цеха обычные просто плиты...по крайней мере так было когда я там производственную практику проходил в 80-х
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22.10.2024 03:11 Відповісти
https://www.google.com/maps/@56.273023,43.3699145,125m/data=!3m1!1e3?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTAxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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22.10.2024 03:17 Відповісти
Значит, не очень попало. Или на видео не заснято. Снимки из космоса через пару дней покажут.

Да, я смотрел. Я больше викимапией пользуюсь, там комментарии и т.п.

http://old.wikimapia.org/#lat=56.2724417&lon=43.3771055&z=14&l=1&m=b
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22.10.2024 04:01 Відповісти
Да, именно она ))
И это тоже с вами будут делать, ты угадал 😁
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20.10.2024 10:04 Відповісти
Це попередження чи потужна відповідь?
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20.10.2024 10:49 Відповісти
Растяпіно, тепер Дзержинск, найдревніший артарсенал рашки, ще з царських часів. . Мала родіна Олежика Дерипаски. А чого Дзержинськ. Бо край з\к.
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20.10.2024 11:23 Відповісти
У місті дзержинськ немає жодної здорової людини.

Мордор...

P.S. З цих відео очевидно, що нічого важливого не підірвалося.
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20.10.2024 12:41 Відповісти
це, звісно, дрібниця та все ж - а яка, скажіть мені, логіка називати наші дрони "невідомими"? так, це дрібниця, але от *****?! ну, курва, яка логіка?!! ну якоюсь логікою зелені підари мають керуватися!! крейсер "москва" затопили невідомі ракети?! як й інші плавзасоби. а до курську вдерлися невідомі військовики?!
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20.10.2024 13:04 Відповісти
Це зільоний сарказм..
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20.10.2024 14:15 Відповісти
 
 