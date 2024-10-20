Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку. В районі Селидового кілька боєзіткнень, - Генштаб

З початку доби, 20 жовтня 2024 року, загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 95.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема скидають КАБи, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно на Покровському та Курахівському. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони.

Удари по території України

Окупанти не припиняють застосовувати артилерію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинились райони населених пунктів Павлівка, Ходине, Княжичі, Басівка, Журавка, Ромашкове, Водолаги, Мощенка, Велика Писарівка, Грем’яч, Жовідь. Також, авіація противника завдала ударів по районах населених пунктів Жовідь та Новеньке.

"За наявною інформацією на даний час, ворог завдав 7 авіаударів по території Курської області РФ, застосувавши 17 КАБ", - наголошують у Генштабі.

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Обстановка на Харківщині

За даними Генштабу, на Харківському напрямку сьогодні відбулося три бойових зіткнення. Наші війська відбили дві атаки росіян у районі Вовчанська. Ще одне боєзіткнення досі триває.

Дві штурмові дії загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Голубівки та Новоосинового на Куп’янському напрямку. Поблизу Колісниківки та Лозової точиться ще три бої.

Обстановка на Сході

Також Генштаб інформує, що на Лиманському напрямку ворог атакує в районах Греківки, Новомихайлівки, Ямполівки Новосадового та Зарічного. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 15 боєзіткнень, з яких два тривають досі.

На Краматорському напрямку противник один раз намагався просуватись на позиції ураїнських захисників в районі Ступочок, атаку відбито.

Також зазначається, що на Торецькому напрямку противник, за підтримки авіації, два рази безуспішно атакував позиції наших військ в районі Торецька. Також ворог скинув авіабомбу в районі Леонідівки.

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"На Покровському напрямку в районах населених пунктів Селидове, Промінь, Сухий Яр та Михайлівка триває дев’ять боєзіткнень. Наразі українськими захисниками відбито 15 атак ворога в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Променя, Селидового та Михайлівки", - йдеться у повідомленні.

Генштаб інформує, що найгарячіше на Курахівському напрямку, тут триває 13 боєзіткнень в районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне. А ще тринадцять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку зупинено дві штурмові дії противника поблизу Богоявленки, ще один штурм продовжується. Ворог завдав авіаудару НАРами по Новодарівці.

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На Оріхівському напрямку дві атаки ворога відбито нашими оборонцями в районі Роботиного, ще одна - триває.

На Придніпровському напрямку наші воїни тричі відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Як повідомлялося, Сили оборони ударили по аеродрому "Липецьк-2" та військовому заводу у Нижньогородській області РФ.