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Новини Війна
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Сили оборони ударили по аеродрому "Липецьк-2" та військовому заводу у Нижньогородській області, - Генштаб

Атака дронів на Дзержинськ

Сьогодні, 20 жовтня 2024 року, вночі завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому "Липецьк-2", що в Липецькій області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

Як зазначається, зокрема, ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога.

Удар по заводу у Нижньогородській області РФ

Також Генштаб підтверджує, що Сили оборони України атакували федеральне казенне підприємство "Завод ім. Я.М. Свердлова" в місті Дзержинськ Нижньогородської області РФ.

"Тут виробляються хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб. Також, за наявною інформацією на території заводу зберігалися керовані авіаційні бомби", - йдеться у повідомленні.

В районах обох об’єктів фіксувалися численні вибухи, а також відмічалася активна робота ворожої ППО. Результати ураження уточнюються.

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"Завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Бойова робота по важливих військових цілях російських загарбників триває", - додають у Генштабі.

Як повідомлялося, У ніч на 20 жовтня вибухи пролунали у районі "заводу імені Я. М. Свердлова" - підприємства в Дзержинську Нижньогородської області РФ.

"Завод імені Я. М. Свердлова" є ключовим підприємством для економіки Дзержинська та є частиною військово-промислового комплексу Російської Федерації.

Автор: 

Генштаб ЗС (6772) росія (66037)


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Касаби, "ліпецьк 2" це не той аеродром де ваши деди гітлірівських пілотов та штурманов для Люфтваффе навчали шоб вони потів їх і бомбили?
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20.10.2024 14:14 Відповісти
Ja - ja! 👌
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20.10.2024 14:33 Відповісти
Було діло. І радувалися, коли Лондон був у вогні:
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20.10.2024 14:39 Відповісти
https://imwerden.de/pdf/dyakov_bushueva_fashistsky_mech_kovalsya_v_sssr_1992__ocr.pdf Фашистский меч ковался в СССР
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20.10.2024 15:41 Відповісти
Я в курсе, як та де, наприклад, навчався Гудеріан.
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20.10.2024 16:16 Відповісти
Гудер'ян вчився на "5"... Де б нашім так вчитися?
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21.10.2024 16:18 Відповісти
В отличии от первого удачного, двухмесячной давности удара по липецкому аэродрому, этот, судя по всему, пришёлся в пустоту
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20.10.2024 17:10 Відповісти
 
 