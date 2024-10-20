Сили оборони ударили по аеродрому "Липецьк-2" та військовому заводу у Нижньогородській області, - Генштаб
Сьогодні, 20 жовтня 2024 року, вночі завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому "Липецьк-2", що в Липецькій області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, зокрема, ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога.
Удар по заводу у Нижньогородській області РФ
Також Генштаб підтверджує, що Сили оборони України атакували федеральне казенне підприємство "Завод ім. Я.М. Свердлова" в місті Дзержинськ Нижньогородської області РФ.
"Тут виробляються хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб. Також, за наявною інформацією на території заводу зберігалися керовані авіаційні бомби", - йдеться у повідомленні.
В районах обох об’єктів фіксувалися численні вибухи, а також відмічалася активна робота ворожої ППО. Результати ураження уточнюються.
"Завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Бойова робота по важливих військових цілях російських загарбників триває", - додають у Генштабі.
Як повідомлялося, У ніч на 20 жовтня вибухи пролунали у районі "заводу імені Я. М. Свердлова" - підприємства в Дзержинську Нижньогородської області РФ.
"Завод імені Я. М. Свердлова" є ключовим підприємством для економіки Дзержинська та є частиною військово-промислового комплексу Російської Федерації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль