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Новости Война
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Силы обороны ударили по аэродрому "Липецк-2" и военному заводу в Нижегородской области, - Генштаб

Атака дронів на Дзержинськ

Сегодня, 20 октября 2024 года, ночью нанесено огневое поражение по инфраструктуре военного аэродрома "Липецк-2", что в Липецкой области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, в частности, целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники. Известно, что на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил врага.

Удар по заводу в Нижегородской области РФ

Также Генштаб подтверждает, что Силы обороны Украины атаковали федеральное казенное предприятие "Завод им. Я.М. Свердлова" в городе Дзержинск Нижегородской области РФ.

"Здесь производятся химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб. Также, по имеющейся информации на территории завода хранились управляемые авиационные бомбы", - говорится в сообщении.

В районах обоих объектов фиксировались многочисленные взрывы, а также отмечалась активная работа вражеской ПВО. Результаты поражения уточняются.

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"Задача выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Боевая работа по важным военным целям российских захватчиков продолжается", - добавляют в Генштабе.

Как сообщалось, в ночь на 20 октября взрывы прогремели в районе "завода имени Я. М. Свердлова" - предприятия в Дзержинске Нижегородской области РФ.

"Завод имени Я. М. Свердлова" является ключевым предприятием для экономики Дзержинска и является частью военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Автор: 

Генштаб ВС (6470) россия (96169)


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Касаби, "ліпецьк 2" це не той аеродром де ваши деди гітлірівських пілотов та штурманов для Люфтваффе навчали шоб вони потів їх і бомбили?
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20.10.2024 14:14 Ответить
Ja - ja! 👌
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20.10.2024 14:33 Ответить
Було діло. І радувалися, коли Лондон був у вогні:
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20.10.2024 14:39 Ответить
https://imwerden.de/pdf/dyakov_bushueva_fashistsky_mech_kovalsya_v_sssr_1992__ocr.pdf Фашистский меч ковался в СССР
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20.10.2024 15:41 Ответить
Я в курсе, як та де, наприклад, навчався Гудеріан.
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20.10.2024 16:16 Ответить
Гудер'ян вчився на "5"... Де б нашім так вчитися?
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21.10.2024 16:18 Ответить
В отличии от первого удачного, двухмесячной давности удара по липецкому аэродрому, этот, судя по всему, пришёлся в пустоту
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20.10.2024 17:10 Ответить
 
 