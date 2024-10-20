Силы обороны ударили по аэродрому "Липецк-2" и военному заводу в Нижегородской области, - Генштаб

Сегодня, 20 октября 2024 года, ночью нанесено огневое поражение по инфраструктуре военного аэродрома "Липецк-2", что в Липецкой области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, в частности, целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники. Известно, что на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил врага.

Удар по заводу в Нижегородской области РФ

Также Генштаб подтверждает, что Силы обороны Украины атаковали федеральное казенное предприятие "Завод им. Я.М. Свердлова" в городе Дзержинск Нижегородской области РФ.

"Здесь производятся химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб. Также, по имеющейся информации на территории завода хранились управляемые авиационные бомбы", - говорится в сообщении.

В районах обоих объектов фиксировались многочисленные взрывы, а также отмечалась активная работа вражеской ПВО. Результаты поражения уточняются.

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"Задача выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Боевая работа по важным военным целям российских захватчиков продолжается", - добавляют в Генштабе.

Как сообщалось, в ночь на 20 октября взрывы прогремели в районе "завода имени Я. М. Свердлова" - предприятия в Дзержинске Нижегородской области РФ.

"Завод имени Я. М. Свердлова" является ключевым предприятием для экономики Дзержинска и является частью военно-промышленного комплекса Российской Федерации.