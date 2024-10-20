Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 110 беспилотников над российскими регионами. ВИДЕО

В Минобороны РФ уверяют, что в ночь на 20 октября 2024 года, якобы было уничтожено 110 украинских беспилотников над 7 российскими регионами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Больше всего беспилотников - 43 - было якобы сбито над территорией Курской области. Еще 27 дронов над Липецкой областью. 18 - над Орловской, 8 - над Нижегородской, 7 - над Белгородской, 6 - над Брянской, 1 - над Московской (обломки упали в Раменском городском округе

Московская область

Около 02:46 по местному времени мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что противовоздушная оборона якобы перехватила беспилотник, который направлялся в Москву, в Раменском городском округе.

Липецкая область

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале о якобы "подавлении" беспилотников в небе над Липецком и Липецким муниципальным округом.

"На месте падения обломков работают спецслужбы", - заявил российский чиновник, призвав не публиковать в сети фото и видео с последствиями атак беспилотников или их полетами.

В 02:22 он сообщил, что обломки беспилотника упали на дорогу в районе Сырского Рудника. Около трех ночи Артамонов добавил, что пострадавших и жертв нет.

В то же время в сети появились кадры со взрывами и пожаром в Липецкой области, которые, по словам очевидцев, стали следствием атаки беспилотников.

Орловская область

В этом регионе сообщали об атаке дронов в субботу вечером, заявив, что средства ПВО якобы сбили 18 беспилотников.

Губернатор Орловской области Андрей Кличков уточнил, что это произошло "на территории региона". По его словам, пострадавших и повреждений нет, и на месте работают оперативные службы.

Позже ночью он добавил, что ПВО сбили еще четыре беспилотника в области.

Курская область

Об атаке дронов в Курской области сообщали в сети еще с вечера субботы, 19 октября. Губернатор Алексей Смирнов писал в Telegram, что системы ПВО в регионе сбили 8 дронов самолетного типа примерно в 21:30.

Однако в сети появились видео, на которых слышны взрывы этой ночью, вероятно, из-за работы ПВО во время новой атаки беспилотников. В частности, взрывы слышали в Курске и вблизи города Железногорск.

Напомним, ночью неизвестные дроны атаковали Нижегородскую область. Взрывы прогремели в районе "завода имени Я. М. Свердлова", который производит взрывчатку.

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