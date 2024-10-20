Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 110 беспилотников над российскими регионами. ВИДЕО
В Минобороны РФ уверяют, что в ночь на 20 октября 2024 года, якобы было уничтожено 110 украинских беспилотников над 7 российскими регионами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
Больше всего беспилотников - 43 - было якобы сбито над территорией Курской области. Еще 27 дронов над Липецкой областью. 18 - над Орловской, 8 - над Нижегородской, 7 - над Белгородской, 6 - над Брянской, 1 - над Московской (обломки упали в Раменском городском округе
Московская область
Около 02:46 по местному времени мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что противовоздушная оборона якобы перехватила беспилотник, который направлялся в Москву, в Раменском городском округе.
Липецкая область
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале о якобы "подавлении" беспилотников в небе над Липецком и Липецким муниципальным округом.
"На месте падения обломков работают спецслужбы", - заявил российский чиновник, призвав не публиковать в сети фото и видео с последствиями атак беспилотников или их полетами.
В 02:22 он сообщил, что обломки беспилотника упали на дорогу в районе Сырского Рудника. Около трех ночи Артамонов добавил, что пострадавших и жертв нет.
В то же время в сети появились кадры со взрывами и пожаром в Липецкой области, которые, по словам очевидцев, стали следствием атаки беспилотников.
Орловская область
В этом регионе сообщали об атаке дронов в субботу вечером, заявив, что средства ПВО якобы сбили 18 беспилотников.
Губернатор Орловской области Андрей Кличков уточнил, что это произошло "на территории региона". По его словам, пострадавших и повреждений нет, и на месте работают оперативные службы.
Позже ночью он добавил, что ПВО сбили еще четыре беспилотника в области.
Курская область
Об атаке дронов в Курской области сообщали в сети еще с вечера субботы, 19 октября. Губернатор Алексей Смирнов писал в Telegram, что системы ПВО в регионе сбили 8 дронов самолетного типа примерно в 21:30.
Однако в сети появились видео, на которых слышны взрывы этой ночью, вероятно, из-за работы ПВО во время новой атаки беспилотников. В частности, взрывы слышали в Курске и вблизи города Железногорск.
Напомним, ночью неизвестные дроны атаковали Нижегородскую область. Взрывы прогремели в районе "завода имени Я. М. Свердлова", который производит взрывчатку.
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Якщо така штука бахне, цілого там вже буде мало. Двигун точно побитий.
А про генератор на дроні як окремий агрегат - вперше чую.
Треба підписувати капітуляцію, поки русскіє ще добриє.
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А шо такоє? Наш генерал Сирський має право хреначити по своєму руднику. )))
Кроме того, 20 октября в небе над Сумщиной зенитчики уничтожили 11 враждебных БПЛА типа "Шахед".
Міноборони РФ заявило про нібито збиття 110 безпілотників над російськими регіонами.
110 безпілотників над російськими регіонами - що знищенно , скількі тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок удару невідомих дронів на прикордонних територіях РФ ???????????????