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Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 110 беспилотников над российскими регионами. ВИДЕО

В Минобороны РФ уверяют, что в ночь на 20 октября 2024 года, якобы было уничтожено 110 украинских беспилотников над 7 российскими регионами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Скрін збиті дрони в РФ

Больше всего беспилотников - 43 - было якобы сбито над территорией Курской области. Еще 27 дронов над Липецкой областью. 18 - над Орловской, 8 - над Нижегородской, 7 - над Белгородской, 6 - над Брянской, 1 - над Московской (обломки упали в Раменском городском округе

Московская область

Около 02:46 по местному времени мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что противовоздушная оборона якобы перехватила беспилотник, который направлялся в Москву, в Раменском городском округе.

Скрін Собянін

Липецкая область

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале о якобы "подавлении" беспилотников в небе над Липецком и Липецким муниципальным округом.

"На месте падения обломков работают спецслужбы", - заявил российский чиновник, призвав не публиковать в сети фото и видео с последствиями атак беспилотников или их полетами.

В 02:22 он сообщил, что обломки беспилотника упали на дорогу в районе Сырского Рудника. Около трех ночи Артамонов добавил, что пострадавших и жертв нет.

Скрін Липецька область

В то же время в сети появились кадры со взрывами и пожаром в Липецкой области, которые, по словам очевидцев, стали следствием атаки беспилотников.

Орловская область

В этом регионе сообщали об атаке дронов в субботу вечером, заявив, что средства ПВО якобы сбили 18 беспилотников.

Губернатор Орловской области Андрей Кличков уточнил, что это произошло "на территории региона". По его словам, пострадавших и повреждений нет, и на месте работают оперативные службы.

Позже ночью он добавил, что ПВО сбили еще четыре беспилотника в области.

Курская область

Об атаке дронов в Курской области сообщали в сети еще с вечера субботы, 19 октября. Губернатор Алексей Смирнов писал в Telegram, что системы ПВО в регионе сбили 8 дронов самолетного типа примерно в 21:30.

Однако в сети появились видео, на которых слышны взрывы этой ночью, вероятно, из-за работы ПВО во время новой атаки беспилотников. В частности, взрывы слышали в Курске и вблизи города Железногорск.

Напомним, ночью неизвестные дроны атаковали Нижегородскую область. Взрывы прогремели в районе "завода имени Я. М. Свердлова", который производит взрывчатку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне все чаще обстреливают собственные населенные пункты в Курской области, применяя тактику "выжженной земли", - Сибига

Автор: 

беспилотник (3762) россия (96169) атака (402)


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Топ комментарии
+3
Збили то збили, а що там по обломкам?
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20.10.2024 09:42 Ответить
+3
20 октября российские войска ударили по энергообъекту в Сумской области. Более 37 тысяч потребителей обесточены.
Кроме того, 20 октября в небе над Сумщиной зенитчики уничтожили 11 враждебных БПЛА типа "Шахед".
Міноборони РФ заявило про нібито збиття 110 безпілотників над російськими регіонами.

110 безпілотників над російськими регіонами - що знищенно , скількі тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок удару невідомих дронів на прикордонних територіях РФ ???????????????
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20.10.2024 10:59 Ответить
+2
Щось не видно, що кудись влучили(((
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20.10.2024 09:44 Ответить
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Збили то збили, а що там по обломкам?
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20.10.2024 09:42 Ответить
Там самоліквідатори стоять, так що нехай щастить.
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20.10.2024 09:48 Ответить
Наші - не ваші, порожні дрони не запускають.
Якщо така штука бахне, цілого там вже буде мало. Двигун точно побитий.
А про генератор на дроні як окремий агрегат - вперше чую.
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20.10.2024 10:05 Ответить
Щось не видно, що кудись влучили(((
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20.10.2024 09:44 Ответить
Кожний дрон-це мінімум 200000 зєльоних.."Мопеди" на порядок дешевше..Як каже Світан:"Війна-це математика"..
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20.10.2024 09:56 Ответить
Тоді ми вже програли.
Треба підписувати капітуляцію, поки русскіє ще добриє.
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20.10.2024 10:06 Ответить
Про "яйця" по 17 щось чули?
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20.10.2024 10:46 Ответить
Я ж кажу, програли. Математично. Бігом на Майдан, вимагати вже сьогодні прийняти мягкую формулу мєдвєдєва.
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20.10.2024 10:57 Ответить
Виборець хрипатого нарколиги?
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20.10.2024 11:01 Ответить
Ні, інакше б вірив у потужний план перемоги всупереч математиці.
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20.10.2024 11:04 Ответить
Війна - це війна економік. Україна борсається, поки нас Захід на плаву фінансово тримає, а так би вже завалилися ***** під ноги. Як тільки Захід вирішить, що досить, тоді й буде капітуляція під соусом "справедливого миру". Живіть тепер з цим.
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20.10.2024 11:52 Ответить
А вам як з цим живеться?
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20.10.2024 11:59 Ответить
Ну так, ми маємо вірити тому, у кого в твердженні логічна помилка розміром зі слона.
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20.10.2024 10:25 Ответить
Zклонєн Vєріть.
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20.10.2024 10:55 Ответить
Дупа свинособача,не може драндулет(хоч і повітрянний)коштувати як 3(!) новеньких ТЕСЛА..Второпав,до чого я веду?
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20.10.2024 10:41 Ответить
Допис кацапу
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20.10.2024 10:44 Ответить
Врємя очєрєдних окуітєльних історій від кацапні.
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20.10.2024 10:15 Ответить
кацапне напиши миллион сбили и они поверят
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20.10.2024 10:33 Ответить
это у нас такая тактика ,летит один дрон с взрывчаткой а сним куча маленьких и попробуй попади по главному
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20.10.2024 10:35 Ответить
уламки безпілотника впали на дорогу в районі Сирського Рудника. Джерело:
**********
А шо такоє? Наш генерал Сирський має право хреначити по своєму руднику. )))
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20.10.2024 10:54 Ответить
20 октября российские войска ударили по энергообъекту в Сумской области. Более 37 тысяч потребителей обесточены.
Кроме того, 20 октября в небе над Сумщиной зенитчики уничтожили 11 враждебных БПЛА типа "Шахед".
Міноборони РФ заявило про нібито збиття 110 безпілотників над російськими регіонами.

110 безпілотників над російськими регіонами - що знищенно , скількі тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок удару невідомих дронів на прикордонних територіях РФ ???????????????
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20.10.2024 10:59 Ответить
Буданги не чіпають енергооб'єкти...
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20.10.2024 11:04 Ответить
Ідіот..
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20.10.2024 13:37 Ответить
Щось взагалі не чути, що кацапня якось постраждала. Інакше б в нас з такими новинами вже носилися на хайпі.
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20.10.2024 11:46 Ответить
 
 