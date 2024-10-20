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Міноборони РФ заявило про нібито збиття 110 безпілотників над російськими регіонами. ВIДЕО

У Міноборони РФ запевняють, що у ніч  проти 20 жовтня 2024 року, нібито було знищено 110 українських  безпілотників над 7 російськими регіонами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Скрін збиті дрони в РФ

Найбільше безпілотників - 43 - було нібито збито над територією Курської області. Ще 27 дронів над Липецькою областю. 18 - над Орловською, 8 - над Нижньогородською, 7 - над Бєлгородською, 6 - над Брянською, 1 - над Московською (уламки впали в Раменському міському окрузі

Московська область

Близько 02:46 за місцевим часом мер російської столиці Сергій Собянін повідомив у Telegram, що протиповітряна оборона нібито перехопила безпілотник, який прямував до Москви, у Раменському міському окрузі.

Скрін Собянін

Липецька область

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив у своєму Telegram-каналі про нібито "придушення" безпілотників у небі над Липецьким та Липецьким муніципальним округом.

"На місці падіння уламків працюють спецслужби", – заявив російський чиновник, закликавши не публікувати в мережі фото та відео з наслідками атак безпілотників або їх польотами.

О 02:22 він повідомив, що уламки безпілотника впали на дорогу в районі Сирського Рудника. Близько третьої ночі Артамонов додав, що постраждалих і жертв немає.

Скрін Липецька область

Водночас у мережі з'явилися кадри з вибухами та пожежею в Липецькій області, які, за словами очевидців, стали наслідком атаки безпілотників.

Орловська область

У цьому регіоні повідомляли про атаку дронів у суботу ввечері, заявивши, що засоби ППО нібито збили 18 безпілотників.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков уточнив, що це сталося "на території регіону". За його словами, постраждалих і пошкоджень немає, і на місці працюють оперативні служби.

Пізніше вночі він додав, що ППО збили ще чотири безпілотники в області.

Курська область

Про атаку дронів у Курській області повідомляли в мережі ще з вечора суботи, 19 жовтня. Губернатор Олексій Смірнов писав у Telegram, що системи ППО в регіоні збили 8 дронів літакового типу приблизно о 21:30.

Однак у мережі з'явилися відео, на яких чутно вибухи цієї ночі, ймовірно, через роботу ППО під час нової атаки безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Курську та поблизу міста Желєзногорськ.

Нагадаємо, вночі невідомі дрони атакували Нижньогородську область. Вибухи пролунали у районі "заводу імені Я. М. Свердлова", який виготовляє вибухівку.

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Автор: 

безпілотник (4333) росія (66037) атака (367)


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Топ коментарі
+3
Збили то збили, а що там по обломкам?
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20.10.2024 09:42 Відповісти
+3
20 октября российские войска ударили по энергообъекту в Сумской области. Более 37 тысяч потребителей обесточены.
Кроме того, 20 октября в небе над Сумщиной зенитчики уничтожили 11 враждебных БПЛА типа "Шахед".
Міноборони РФ заявило про нібито збиття 110 безпілотників над російськими регіонами.

110 безпілотників над російськими регіонами - що знищенно , скількі тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок удару невідомих дронів на прикордонних територіях РФ ???????????????
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20.10.2024 10:59 Відповісти
+2
Щось не видно, що кудись влучили(((
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20.10.2024 09:44 Відповісти
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Збили то збили, а що там по обломкам?
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20.10.2024 09:42 Відповісти
Там самоліквідатори стоять, так що нехай щастить.
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20.10.2024 09:48 Відповісти
Наші - не ваші, порожні дрони не запускають.
Якщо така штука бахне, цілого там вже буде мало. Двигун точно побитий.
А про генератор на дроні як окремий агрегат - вперше чую.
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20.10.2024 10:05 Відповісти
Щось не видно, що кудись влучили(((
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20.10.2024 09:44 Відповісти
Кожний дрон-це мінімум 200000 зєльоних.."Мопеди" на порядок дешевше..Як каже Світан:"Війна-це математика"..
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20.10.2024 09:56 Відповісти
Тоді ми вже програли.
Треба підписувати капітуляцію, поки русскіє ще добриє.
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20.10.2024 10:06 Відповісти
Про "яйця" по 17 щось чули?
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20.10.2024 10:46 Відповісти
Я ж кажу, програли. Математично. Бігом на Майдан, вимагати вже сьогодні прийняти мягкую формулу мєдвєдєва.
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20.10.2024 10:57 Відповісти
Виборець хрипатого нарколиги?
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20.10.2024 11:01 Відповісти
Ні, інакше б вірив у потужний план перемоги всупереч математиці.
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20.10.2024 11:04 Відповісти
Війна - це війна економік. Україна борсається, поки нас Захід на плаву фінансово тримає, а так би вже завалилися ***** під ноги. Як тільки Захід вирішить, що досить, тоді й буде капітуляція під соусом "справедливого миру". Живіть тепер з цим.
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20.10.2024 11:52 Відповісти
А вам як з цим живеться?
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20.10.2024 11:59 Відповісти
Ну так, ми маємо вірити тому, у кого в твердженні логічна помилка розміром зі слона.
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20.10.2024 10:25 Відповісти
Zклонєн Vєріть.
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20.10.2024 10:55 Відповісти
Дупа свинособача,не може драндулет(хоч і повітрянний)коштувати як 3(!) новеньких ТЕСЛА..Второпав,до чого я веду?
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20.10.2024 10:41 Відповісти
Допис кацапу
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20.10.2024 10:44 Відповісти
Врємя очєрєдних окуітєльних історій від кацапні.
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20.10.2024 10:15 Відповісти
кацапне напиши миллион сбили и они поверят
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20.10.2024 10:33 Відповісти
это у нас такая тактика ,летит один дрон с взрывчаткой а сним куча маленьких и попробуй попади по главному
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20.10.2024 10:35 Відповісти
уламки безпілотника впали на дорогу в районі Сирського Рудника. Джерело:
**********
А шо такоє? Наш генерал Сирський має право хреначити по своєму руднику. )))
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20.10.2024 10:54 Відповісти
20 октября российские войска ударили по энергообъекту в Сумской области. Более 37 тысяч потребителей обесточены.
Кроме того, 20 октября в небе над Сумщиной зенитчики уничтожили 11 враждебных БПЛА типа "Шахед".
Міноборони РФ заявило про нібито збиття 110 безпілотників над російськими регіонами.

110 безпілотників над російськими регіонами - що знищенно , скількі тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок удару невідомих дронів на прикордонних територіях РФ ???????????????
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20.10.2024 10:59 Відповісти
Буданги не чіпають енергооб'єкти...
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20.10.2024 11:04 Відповісти
Ідіот..
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20.10.2024 13:37 Відповісти
Щось взагалі не чути, що кацапня якось постраждала. Інакше б в нас з такими новинами вже носилися на хайпі.
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20.10.2024 11:46 Відповісти
 
 