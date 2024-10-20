Міноборони РФ заявило про нібито збиття 110 безпілотників над російськими регіонами. ВIДЕО
У Міноборони РФ запевняють, що у ніч проти 20 жовтня 2024 року, нібито було знищено 110 українських безпілотників над 7 російськими регіонами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Найбільше безпілотників - 43 - було нібито збито над територією Курської області. Ще 27 дронів над Липецькою областю. 18 - над Орловською, 8 - над Нижньогородською, 7 - над Бєлгородською, 6 - над Брянською, 1 - над Московською (уламки впали в Раменському міському окрузі
Московська область
Близько 02:46 за місцевим часом мер російської столиці Сергій Собянін повідомив у Telegram, що протиповітряна оборона нібито перехопила безпілотник, який прямував до Москви, у Раменському міському окрузі.
Липецька область
Губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив у своєму Telegram-каналі про нібито "придушення" безпілотників у небі над Липецьким та Липецьким муніципальним округом.
"На місці падіння уламків працюють спецслужби", – заявив російський чиновник, закликавши не публікувати в мережі фото та відео з наслідками атак безпілотників або їх польотами.
О 02:22 він повідомив, що уламки безпілотника впали на дорогу в районі Сирського Рудника. Близько третьої ночі Артамонов додав, що постраждалих і жертв немає.
Водночас у мережі з'явилися кадри з вибухами та пожежею в Липецькій області, які, за словами очевидців, стали наслідком атаки безпілотників.
Орловська область
У цьому регіоні повідомляли про атаку дронів у суботу ввечері, заявивши, що засоби ППО нібито збили 18 безпілотників.
Губернатор Орловської області Андрій Кличков уточнив, що це сталося "на території регіону". За його словами, постраждалих і пошкоджень немає, і на місці працюють оперативні служби.
Пізніше вночі він додав, що ППО збили ще чотири безпілотники в області.
Курська область
Про атаку дронів у Курській області повідомляли в мережі ще з вечора суботи, 19 жовтня. Губернатор Олексій Смірнов писав у Telegram, що системи ППО в регіоні збили 8 дронів літакового типу приблизно о 21:30.
Однак у мережі з'явилися відео, на яких чутно вибухи цієї ночі, ймовірно, через роботу ППО під час нової атаки безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Курську та поблизу міста Желєзногорськ.
Нагадаємо, вночі невідомі дрони атакували Нижньогородську область. Вибухи пролунали у районі "заводу імені Я. М. Свердлова", який виготовляє вибухівку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо така штука бахне, цілого там вже буде мало. Двигун точно побитий.
А про генератор на дроні як окремий агрегат - вперше чую.
Треба підписувати капітуляцію, поки русскіє ще добриє.
**********
А шо такоє? Наш генерал Сирський має право хреначити по своєму руднику. )))
Кроме того, 20 октября в небе над Сумщиной зенитчики уничтожили 11 враждебных БПЛА типа "Шахед".
Міноборони РФ заявило про нібито збиття 110 безпілотників над російськими регіонами.
110 безпілотників над російськими регіонами - що знищенно , скількі тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок удару невідомих дронів на прикордонних територіях РФ ???????????????