Горячее всего сегодня на Кураховском направлении. В районе Селидового несколько боестолкновений, - Генштаб

С начала суток, 20 октября 2024 года, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 95.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, оккупанты продолжают применять авиацию, в частности сбрасывают КАБы, и осуществлять атаки на всех направлениях востока и юга нашей страны, особенно активно на Покровском и Кураховском. Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны.

Удары по территории Украины

Оккупанты не прекращают применять артиллерию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Павловка, Ходино, Княжичи, Басовка, Журавка, Ромашково, Водолаги, Мощенка, Большая Писаревка, Гремяч, Жовидь. Также, авиация противника нанесла удары по районам населенных пунктов Жовидь и Новенькое.

"По имеющейся информации в настоящее время, враг нанес 7 авиаударов по территории Курской области РФ, применив 17 КАБ", - отмечают в Генштабе.

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Обстановка на Харьковщине

По данным Генштаба, на Харьковском направлении сегодня произошло три боевых столкновения. Наши войска отбили две атаки россиян в районе Волчанска. Еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Два штурмовых действия захватчиков отражены нашими воинами вблизи Голубовки и Новоосиново на Купянском направлении. Вблизи Колесниковки и Лозовой идет еще три боя.

Обстановка на Востоке

Также Генштаб информирует, что на Лиманском направлении враг атакует в районах Грековки, Новомихайловки, Ямполовки, Новосадового и Заречного. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 15 боестолкновений, из которых два продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении противник один раз пытался продвигаться на позиции ураинских защитников в районе Ступочек, атака отбита.

Также отмечается, что на Торецком направлении противник, при поддержке авиации, два раза безуспешно атаковал позиции наших войск в районе Торецка. Также враг сбросил авиабомбу в районе Леонидовки.

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"На Покровском направлении в районах населенных пунктов Селидово, Луч, Сухой Яр и Михайловка продолжается девять боестолкновений. Сейчас украинскими защитниками отражено 15 атак врага в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Луча, Селидово и Михайловки", - говорится в сообщении.

Генштаб информирует, что горячее всего на Кураховском направлении, здесь продолжается 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Максимильяновка, Антоновка, Курахово, Водяное. А еще тринадцать вражеских штурмов уже отбиты нашими защитниками.

Обстановка на Юге

На Времовском направлении остановлены два штурмовых действия противника вблизи Богоявленки, еще один штурм продолжается. Враг нанес авиаудар НАРами по Новодаровке.

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На Ореховском направлении две атаки врага отбиты нашими защитниками в районе Роботино, еще одна - продолжается.

На Приднепровском направлении наши воины трижды отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.

Как сообщалось, Силы обороны ударили по аэродрому "Липецк-2" и военному заводу в Нижегородской области РФ.