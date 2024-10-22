Командування НАТО з безпекової допомоги для України розпочне роботу до кінця року, - Рютте

Нове командування НАТО з координації безпекової допомоги для України, яке за рішенням Вашингтонського саміту створюється у німецькому місті Вісбаден, набуде повної оперативної спроможності вже до кінця 2024 року.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми напружено працюємо, щоб виконати зобов’язання. які були зроблені під час Вашингтонського саміту у липні, включаючи створення нового Командування для координації безпекової допомоги та тренування для України, а також нашого фінансового внеску у розмірі, принаймні, 40 мільярдів євро у 2024 році… NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) буде повністю здатною до оперативної діяльності до кінця року. Багато союзників вже надіслали свій персонал до NSATU. Ми маємо забезпечити, не на папері, а фізично, щоб всі вакансії були заповнені", - зазначив генсек Альянсу.

За його словами, створення нового Командування НАТО у Вісбадені дозволить досягти максимальної ефективності у зусиллях союзників з постачання в Україну військового обладнання та в організації тренування для її військових.

"Найбільш важливо, що, поки це (відкриття Командування НАТО у Вісбадені – ред.) не відбудеться остаточно, не має бути жодних перерв у доставці зброї або у тренуванні для України, ми не можемо собі цього дозволити. За рішенням у Вашингтоні, ми маємо зробити все, щоб Україна була повністю взаємосумісною з НАТО", - наголосив Рютте.

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Генсек НАТО зауважив, що союзники суттєво просунулися у виконанні своїх фінансових зобов’язань перед Україною. Протягом першої половини року вони надали Україні зброю та військове обладнання на суму близько 21 мільярда євро, що є кроком до визначеного фінансування у 40 мільярдів євро на рік. За словами Рютте, очевидно, що потреба у такій допомозі є більшою, але союзники по НАТО послідовно, крок за кроком, просуваються до поставленої мети.

Як вже повідомлялося Командування NSATU (Безпекова допомога та тренування НАТО для України), на яке покладається загальна координація безпекової допомоги для України, залучить близько 700 фахівців з країн Альянсу під командуванням одного з генералів НАТО.

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