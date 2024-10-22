Командование НАТО по координации помощи в сфере безопасности для Украины начнет работу до конца года, - Рютте
Новое командование НАТО по координации помощи в сфере безопасности для Украины, которое по решению Вашингтонского саммита создается в немецком городе Висбаден, приобретет полную оперативную способность уже к концу 2024 года.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы напряженно работаем, чтобы выполнить обязательства, которые были сделаны во время Вашингтонского саммита в июле, включая создание нового Командования для координации помощи в сфере безопастности и тренировки для Украины, а также нашего финансового вклада в размере, по крайней мере, 40 миллиардов евро в 2024 году... NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) будет полностью способной к оперативной деятельности до конца года. Многие союзники уже направили свой персонал в NSATU. Мы должны обеспечить, не на бумаге, а физически, чтобы все вакансии были заполнены", - отметил генсек Альянса.
По его словам, создание нового Командования НАТО в Висбадене позволит достичь максимальной эффективности в усилиях союзников по поставке в Украину военного оборудования и в организации тренировок для ее военных.
"Наиболее важно, что, пока это (открытие Командования НАТО в Висбадене. - Ред.) не произойдет окончательно, не должно быть никаких перерывов в доставке оружия или в тренировках для Украины, мы не можем себе этого позволить. По решению в Вашингтоне, мы должны сделать все, чтобы Украина была полностью взаимосовместимой с НАТО", - подчеркнул Рютте.
Генсек НАТО отметил, что союзники существенно продвинулись в выполнении своих финансовых обязательств перед Украиной. В течение первой половины года они предоставили Украине оружие и военное оборудование на сумму около 21 миллиарда евро, что является шагом к определенному финансированию в 40 миллиардов евро в год. По словам Рютте, очевидно, что потребность в такой помощи больше, но союзники по НАТО последовательно, шаг за шагом, продвигаются к поставленной цели.
Как уже сообщалось, Командование NSATU (Помощь по безопасности и тренировки НАТО для Украины), на которое возлагается общая координация помощи в сфере безопасности для Украины, привлечет около 700 специалистов из стран Альянса под командованием одного из генералов НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Міністр оборони Нідерландів Р.Брекельманс попередив, що корупція стоїть на шляху України в НАТО.
Україні потрібно буде подолати корупцію, щоб приєднатися до НАТО. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
За словами Брекельманса, наразі серед лідерів країн-членів Альянсу немає одностайної думки щодо відповіді на заклик президента України Володимира Зеленського надати країні запрошення для вступу.
Звертає увагу, що розгул корупції під час війни викликає сумніви у доцільності прийняття України до НАТО, так і до ЄС. Багато в чому через це основна частина західної допомоги надходить до України не грошима, а зброєю та ************.
ЗІ: інформацію Чекалкіна підтвердили олігархічні анали Рінаха і Бені. Гугліть.