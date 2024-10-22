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Новости Помощь Украине
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Командование НАТО по координации помощи в сфере безопасности для Украины начнет работу до конца года, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Новое командование НАТО по координации помощи в сфере безопасности для Украины, которое по решению Вашингтонского саммита создается в немецком городе Висбаден, приобретет полную оперативную способность уже к концу 2024 года.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы напряженно работаем, чтобы выполнить обязательства, которые были сделаны во время Вашингтонского саммита в июле, включая создание нового Командования для координации помощи в сфере безопастности и тренировки для Украины, а также нашего финансового вклада в размере, по крайней мере, 40 миллиардов евро в 2024 году... NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) будет полностью способной к оперативной деятельности до конца года. Многие союзники уже направили свой персонал в NSATU. Мы должны обеспечить, не на бумаге, а физически, чтобы все вакансии были заполнены", - отметил генсек Альянса.

По его словам, создание нового Командования НАТО в Висбадене позволит достичь максимальной эффективности в усилиях союзников по поставке в Украину военного оборудования и в организации тренировок для ее военных.

"Наиболее важно, что, пока это (открытие Командования НАТО в Висбадене. - Ред.) не произойдет окончательно, не должно быть никаких перерывов в доставке оружия или в тренировках для Украины, мы не можем себе этого позволить. По решению в Вашингтоне, мы должны сделать все, чтобы Украина была полностью взаимосовместимой с НАТО", - подчеркнул Рютте.

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Генсек НАТО отметил, что союзники существенно продвинулись в выполнении своих финансовых обязательств перед Украиной. В течение первой половины года они предоставили Украине оружие и военное оборудование на сумму около 21 миллиарда евро, что является шагом к определенному финансированию в 40 миллиардов евро в год. По словам Рютте, очевидно, что потребность в такой помощи больше, но союзники по НАТО последовательно, шаг за шагом, продвигаются к поставленной цели.

Как уже сообщалось, Командование NSATU (Помощь по безопасности и тренировки НАТО для Украины), на которое возлагается общая координация помощи в сфере безопасности для Украины, привлечет около 700 специалистов из стран Альянса под командованием одного из генералов НАТО.

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Автор: 

НАТО (10086) Рютте Марк (391)


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Оце так оперативність допомоги, ептить. Давали і з рук не пускали.
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22.10.2024 22:37 Ответить
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/20142 Дмитро Чекалкин :
Міністр оборони Нідерландів Р.Брекельманс попередив, що корупція стоїть на шляху України в НАТО.

Україні потрібно буде подолати корупцію, щоб приєднатися до НАТО. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
За словами Брекельманса, наразі серед лідерів країн-членів Альянсу немає одностайної думки щодо відповіді на заклик президента України Володимира Зеленського надати країні запрошення для вступу.
Звертає увагу, що розгул корупції під час війни викликає сумніви у доцільності прийняття України до НАТО, так і до ЄС. Багато в чому через це основна частина західної допомоги надходить до України не грошима, а зброєю та ************.

ЗІ: інформацію Чекалкіна підтвердили олігархічні анали Рінаха і Бені. Гугліть.
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22.10.2024 23:30 Ответить
 
 