Рютте о плане Зеленского: Союзники по НАТО хотят победы Украины в войне

В НАТО есть полное единство относительно того, что Украина должна победить в войне, развязанной Россией. Альянс будет оказывать необходимую поддержку.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции во время встречи министров обороны, информирует Цензор.НЕТ.

В Альянсе есть полное единство в том, что мы все хотим, чтобы Украина победила. Мы хотим, чтобы Путин забыл о своих амбициях. Потому что здесь речь идет о наших ценностях и коллективной безопасности. И по всем этим причинам, мы продолжим обеспечивать Украину тем, в чем она нуждается. Речь идет о материальной поддержке, военной поддержке и гуманитарной. То есть всю поддержку, в которой она нуждается, чтобы отражать атаки России", - подчеркнул генсек.

Рютте отметил, что 17 октября во время встречи Совета Украина-НАТО союзники не обсуждали каждый пункт "Плана победы" отдельно, однако среди партнеров были сигналы о его поддержке.

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"В зале прозвучали конкретные сигналы, что украинское правительство, украинский президент получают поддержку со стороны наших союзников. Мы не будем ничего обсуждать без Украины", - сказал генсек НАТО.

По слова Рютте, союзными обсудили, как должны обеспечивать поддержку Украины

"Украина получит ту помощь, в которой она нуждается. Украинский оборонпром будет продолжать работать. Они сейчас прекрасно изготавливают дроны и другую технику. И конечно мы будем оказывать поддержку со стороны учений и тому подобное. Чтобы все это продолжалось и в дальнейшем. Вот на чем мы сосредоточили наше внимание", - добавил он.

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"План победы" Зеленского

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

Канцлер ФРГ Шольц выступил с критикой "Плана победы", который президент Украины Владимир Зеленский представил на саммите ЕС в Брюсселе.

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