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Рютте о плане Зеленского: Союзники по НАТО хотят победы Украины в войне

Генсек НАТО Марк Рютте про План перемоги

В НАТО есть полное единство относительно того, что Украина должна победить в войне, развязанной Россией. Альянс будет оказывать необходимую поддержку.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции во время встречи министров обороны, информирует Цензор.НЕТ.

В Альянсе есть полное единство в том, что мы все хотим, чтобы Украина победила. Мы хотим, чтобы Путин забыл о своих амбициях. Потому что здесь речь идет о наших ценностях и коллективной безопасности. И по всем этим причинам, мы продолжим обеспечивать Украину тем, в чем она нуждается. Речь идет о материальной поддержке, военной поддержке и гуманитарной. То есть всю поддержку, в которой она нуждается, чтобы отражать атаки России", - подчеркнул генсек.

Рютте отметил, что 17 октября во время встречи Совета Украина-НАТО союзники не обсуждали каждый пункт "Плана победы" отдельно, однако среди партнеров были сигналы о его поддержке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина заслуживает стать 33-м членом НАТО, - Зеленский во время встречи с Рютте

"В зале прозвучали конкретные сигналы, что украинское правительство, украинский президент получают поддержку со стороны наших союзников. Мы не будем ничего обсуждать без Украины", - сказал генсек НАТО.

По слова Рютте, союзными обсудили, как должны обеспечивать поддержку Украины

"Украина получит ту помощь, в которой она нуждается. Украинский оборонпром будет продолжать работать. Они сейчас прекрасно изготавливают дроны и другую технику. И конечно мы будем оказывать поддержку со стороны учений и тому подобное. Чтобы все это продолжалось и в дальнейшем. Вот на чем мы сосредоточили наше внимание", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск о плане Зеленского: Среди лидеров стран ЕС нет полной гармонии относительно его оценки

"План победы" Зеленского

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

Канцлер ФРГ Шольц выступил с критикой "Плана победы", который президент Украины Владимир Зеленский представил на саммите ЕС в Брюсселе.

Также читайте: НАТО принимает к сведению "План победы" Зеленского, - Рютте

Автор: 

НАТО (10070) Рютте Марк (382) План победы (85)


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Топ комментарии
+3
Та щось не видно, що вони її хочуть!
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18.10.2024 16:24 Ответить
+2
ми на словах хотіли перемоги Україні , але своїми справами ,ми допомагали російському окупанту і вбивцю українського народу(що ж Ви вуйку 3,14здите???)))
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18.10.2024 16:33 Ответить
+2
Бла бла бла
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18.10.2024 16:58 Ответить
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Та щось не видно, що вони її хочуть!
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18.10.2024 16:24 Ответить
Дєнєх нєт, но ви дєржитєсь!
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18.10.2024 17:04 Ответить
Дуже-дуже дякуєм. Союзникам...
А хто це?
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18.10.2024 16:25 Ответить
ми на словах хотіли перемоги Україні , але своїми справами ,ми допомагали російському окупанту і вбивцю українського народу(що ж Ви вуйку 3,14здите???)))
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18.10.2024 16:33 Ответить
Корумпована держава не може за визначенням бути членом НАТО. Крапка. Ну от скільки вже можна камлати оцей оманливий піздьож! Там вже є ложка дьогтю - Угорщина. Додати ще наших зелених ********* і НАТО розтягнуть по офшорам. А потім всім в ЄС доведеться вчити китайську, тагцювати лезгінеку і вправлятися з бензоапилкою в Сибіру...
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18.10.2024 16:49 Ответить
Бла бла бла
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18.10.2024 16:58 Ответить
Це трохи нагадує одеський гумор. В Одесі кажуть: "Щоб Ви так жили, як я Вас хочу!" А потім додають:"Я не хочу Вам, як людина не хоче своєї смерті".
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18.10.2024 16:59 Ответить
Воно й видно, *союзнички*.
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18.10.2024 17:14 Ответить
так хотят что по в час по чайной ложке выдают помощь!твари ссыкливые!
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18.10.2024 17:24 Ответить
Молодці! Вміють дипломатично відповідати. Ні ні, ні так.
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18.10.2024 17:32 Ответить
Ага. А Румунія закликає НАТО дозволити Румунії щось робити бо без дозволу НАТО Румунія нічого робити не може. І так по колу. Дуже зручно. Типу Рютте цього не знає. ЧМИРІ. БЛАЗНІ.
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18.10.2024 17:52 Ответить
ваше НАТО - зборище куколдів
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18.10.2024 18:10 Ответить
все обещалки выполнили
начинаем новые хотелки
Рютте о плане Зеленского: Союзники по НАТО хотят победы Украины в войне Источник:
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18.10.2024 18:14 Ответить
Кдючевые слова тут "Чтобы все это продолжалось и в дальнейшем"
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18.10.2024 18:21 Ответить
Как бы так, не то что бы да, не и не совсем нет.

В перекладі на одеський варіант
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18.10.2024 18:32 Ответить
 
 