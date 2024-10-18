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Рютте про план Зеленського: Союзники по НАТО хочуть перемоги України у війні

Генсек НАТО Марк Рютте про План перемоги

У НАТО є повна єдність щодо того, що Україна має перемогти у війні, розв'язаній Росією. Альянс надаватиме необхідну підтримку.

Про це генсек НАТО Марк Рютте заявив на пресконференції під час зустрічі міністрів оборони, інформує Цензор.НЕТ.

В Альянсі є повна єдність у тому, що ми всі хочемо, щоб Україна перемогла. Ми хочемо, щоб Путін забув про свої амбіції. Тому що тут йдеться про наші цінності та колективну безпеку. І з усіх цих причин, ми продовжимо забезпечувати Україну тим, чого вона потребує. Йдеться про матеріальну підтримку, військову підтримку та гуманітарну. Тобто всю підтримку, яку вона потребує, аби відбивати атаки Росії", - наголосив генсек. 

Рютте зазначив, що 17 жовтня під час зустрічі Ради Україна-НАТО союзники не обговорювали кожен пункт "Плану перемоги" окремо, однак серед партнерів були сигнали щодо його підтримки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна заслуговує стати 33-м членом НАТО, - Зеленський під час зустрічі з Рютте

"У залі пролунали конкретні сигнали, що український уряд, український президент отримують підтримку з боку наших союзників. Ми не будемо нічого обговорювати без України", - сказав генсек НАТО.

За слова Рютте, союзники обговорили, як мають забезпечувати підтримку України

"Україна отримає ту допомогу, яку вона потребує. Український оборонпром продовжуватиме працювати. Вони зараз чудово виготовляють дрони та іншу техніку. І звичайно ми надаватимемо підтримку щодо з боку навчань тощо. Щоб все це тривало і надалі. Ось на чому ми зосереджували нашу увагу", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск про план Зеленського: Серед лідерів країн ЄС немає повної гармонії щодо його оцінки 

"План перемоги" Зеленського

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

Канцлер ФРН Шольц виступив із критикою "Плану перемоги", який президент України Володимир Зеленський презентував на саміту ЄС у Брюсселі.

Також читайте: НАТО бере до відома "План перемоги" Зеленського, - Рютте

Автор: 

НАТО (6530) Рютте Марк (420) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+3
Та щось не видно, що вони її хочуть!
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18.10.2024 16:24 Відповісти
+2
ми на словах хотіли перемоги Україні , але своїми справами ,ми допомагали російському окупанту і вбивцю українського народу(що ж Ви вуйку 3,14здите???)))
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18.10.2024 16:33 Відповісти
+2
Бла бла бла
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18.10.2024 16:58 Відповісти
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Та щось не видно, що вони її хочуть!
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18.10.2024 16:24 Відповісти
Дєнєх нєт, но ви дєржитєсь!
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18.10.2024 17:04 Відповісти
Дуже-дуже дякуєм. Союзникам...
А хто це?
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18.10.2024 16:25 Відповісти
ми на словах хотіли перемоги Україні , але своїми справами ,ми допомагали російському окупанту і вбивцю українського народу(що ж Ви вуйку 3,14здите???)))
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18.10.2024 16:33 Відповісти
Корумпована держава не може за визначенням бути членом НАТО. Крапка. Ну от скільки вже можна камлати оцей оманливий піздьож! Там вже є ложка дьогтю - Угорщина. Додати ще наших зелених ********* і НАТО розтягнуть по офшорам. А потім всім в ЄС доведеться вчити китайську, тагцювати лезгінеку і вправлятися з бензоапилкою в Сибіру...
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18.10.2024 16:49 Відповісти
Бла бла бла
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18.10.2024 16:58 Відповісти
Це трохи нагадує одеський гумор. В Одесі кажуть: "Щоб Ви так жили, як я Вас хочу!" А потім додають:"Я не хочу Вам, як людина не хоче своєї смерті".
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18.10.2024 16:59 Відповісти
Воно й видно, *союзнички*.
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18.10.2024 17:14 Відповісти
так хотят что по в час по чайной ложке выдают помощь!твари ссыкливые!
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18.10.2024 17:24 Відповісти
Молодці! Вміють дипломатично відповідати. Ні ні, ні так.
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18.10.2024 17:32 Відповісти
Ага. А Румунія закликає НАТО дозволити Румунії щось робити бо без дозволу НАТО Румунія нічого робити не може. І так по колу. Дуже зручно. Типу Рютте цього не знає. ЧМИРІ. БЛАЗНІ.
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18.10.2024 17:52 Відповісти
ваше НАТО - зборище куколдів
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18.10.2024 18:10 Відповісти
все обещалки выполнили
начинаем новые хотелки
Рютте о плане Зеленского: Союзники по НАТО хотят победы Украины в войне Источник:
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18.10.2024 18:14 Відповісти
Кдючевые слова тут "Чтобы все это продолжалось и в дальнейшем"
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18.10.2024 18:21 Відповісти
Как бы так, не то что бы да, не и не совсем нет.

В перекладі на одеський варіант
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18.10.2024 18:32 Відповісти
 
 