Рютте про план Зеленського: Союзники по НАТО хочуть перемоги України у війні

У НАТО є повна єдність щодо того, що Україна має перемогти у війні, розв'язаній Росією. Альянс надаватиме необхідну підтримку.

Про це генсек НАТО Марк Рютте заявив на пресконференції під час зустрічі міністрів оборони, інформує Цензор.НЕТ.

В Альянсі є повна єдність у тому, що ми всі хочемо, щоб Україна перемогла. Ми хочемо, щоб Путін забув про свої амбіції. Тому що тут йдеться про наші цінності та колективну безпеку. І з усіх цих причин, ми продовжимо забезпечувати Україну тим, чого вона потребує. Йдеться про матеріальну підтримку, військову підтримку та гуманітарну. Тобто всю підтримку, яку вона потребує, аби відбивати атаки Росії", - наголосив генсек.

Рютте зазначив, що 17 жовтня під час зустрічі Ради Україна-НАТО союзники не обговорювали кожен пункт "Плану перемоги" окремо, однак серед партнерів були сигнали щодо його підтримки.

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"У залі пролунали конкретні сигнали, що український уряд, український президент отримують підтримку з боку наших союзників. Ми не будемо нічого обговорювати без України", - сказав генсек НАТО.

За слова Рютте, союзники обговорили, як мають забезпечувати підтримку України

"Україна отримає ту допомогу, яку вона потребує. Український оборонпром продовжуватиме працювати. Вони зараз чудово виготовляють дрони та іншу техніку. І звичайно ми надаватимемо підтримку щодо з боку навчань тощо. Щоб все це тривало і надалі. Ось на чому ми зосереджували нашу увагу", - додав він.

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"План перемоги" Зеленського

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

Канцлер ФРН Шольц виступив із критикою "Плану перемоги", який президент України Володимир Зеленський презентував на саміту ЄС у Брюсселі.

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