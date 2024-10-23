Український воїн ліквідовує трьох окупантів під час атаки на ворожу позицію. ВIДЕО
Український штурмовик ліквідував трьох окупантів у ближньому бою під час зачистки російської позиції на сіверському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою із загарбниками опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+19 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар23.10.2024 11:26 Відповісти Посилання
+13 Wild MadDog
показати весь коментар23.10.2024 11:27 Відповісти Посилання
+10 Amber
показати весь коментар23.10.2024 11:40 Відповісти Посилання
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Надзвичайно приємно дивитися на бойову роботу Українських Воїнів
Редактори! Будь-ласка, побільше відео ліквідацій рашистських окупантів
Н-да ... Алеж ... шанці які ...