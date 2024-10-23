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Новини Війна
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Український воїн ліквідовує трьох окупантів під час атаки на ворожу позицію. ВIДЕО

Український штурмовик ліквідував трьох окупантів у ближньому бою під час зачистки російської позиції на сіверському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою із загарбниками опублікований у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (17842) знищення (7578) бій (181)


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Топ коментарі
+19
Черговому українському супергерою-респект...
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23.10.2024 11:26 Відповісти
+13
Реальна війна.
Надзвичайно приємно дивитися на бойову роботу Українських Воїнів
Редактори! Будь-ласка, побільше відео ліквідацій рашистських окупантів
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23.10.2024 11:27 Відповісти
+10
Українським Героям щира подяка і респект 👍🏼🙏🏼❤️
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23.10.2024 11:40 Відповісти
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Черговому українському супергерою-респект...
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23.10.2024 11:26 Відповісти
Реальна війна.
Надзвичайно приємно дивитися на бойову роботу Українських Воїнів
Редактори! Будь-ласка, побільше відео ліквідацій рашистських окупантів
показати весь коментар
23.10.2024 11:27 Відповісти
Ось куди ці кацапські голодранці лізуть!?
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23.10.2024 11:39 Відповісти
Українським Героям щира подяка і респект 👍🏼🙏🏼❤️
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23.10.2024 11:40 Відповісти
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23.10.2024 11:42 Відповісти
за ссср!)))
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23.10.2024 11:44 Відповісти
за сечина, ротенберга, усманова.....
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23.10.2024 11:47 Відповісти
Сы-Сы-СеРе!
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23.10.2024 13:13 Відповісти
Шана 🇺🇦🫡.
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23.10.2024 12:16 Відповісти
Ще раз пишу. Українці тут на своїх позиціях,кацапи туди зайшли ʼʼв гостіʼʼ.
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23.10.2024 14:26 Відповісти
Підкорегували свинособачі кінцівки, щоб не намагалися стрибати вище ×уя.
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23.10.2024 14:37 Відповісти
не один а в склад1 штурмово1 групи . гранати хто п1дкидував
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23.10.2024 15:09 Відповісти
Штурмова група молодці !

Н-да ... Алеж ... шанці які ...
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24.10.2024 12:33 Відповісти
 
 