У зрадниці Повалій конфіскували права на 9 пісень та автомобіль, - ВАКС

Проти народної артистки України та зрадниці Таїсії Повалій запровадили санкцію, стягнувши у дохід держави автомобіль та права на 9 пісень.

Про це повідомила пресслужба ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України до народної артистки України та застосувала до неї санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції", - йдеться в повідомленні.

Так, судом стягнено у дохід держави:

автомобіль BMW;

пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії.

Також було стягнено майнові права на музику та слова до 9 творів ("Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро").

Раніше РНБО запровадила санкції проти зірок російської естради, зокрема проти Повалій.

СБУ заочно повідомила Повалій про підозру.

Читайте: Мін’юст подав позов про застосування санкцій до зрадниці Повалій