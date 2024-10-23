У зрадниці Повалій конфіскували права на 9 пісень та автомобіль, - ВАКС
Проти народної артистки України та зрадниці Таїсії Повалій запровадили санкцію, стягнувши у дохід держави автомобіль та права на 9 пісень.
Про це повідомила пресслужба ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.
"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України до народної артистки України та застосувала до неї санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції", - йдеться в повідомленні.
Так, судом стягнено у дохід держави:
автомобіль BMW;
пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії.
Також було стягнено майнові права на музику та слова до 9 творів ("Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро").
Раніше РНБО запровадила санкції проти зірок російської естради, зокрема проти Повалій.
СБУ заочно повідомила Повалій про підозру.
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Взагалі ці всі "звання" - відрижка совка.
Безглуздо та смішно було б, наприклад "народний артист Великобританії Елтон Джон" чи "заслужена артистка США Леді Гага". Нє?
от, які чудеса, постріл у голову, творить.
тому що, це право президента.
але ж, зе!поц, своїх не чіпає.
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Український сюр...
отримала зряплатні(а ще й пенсію по інвалідності)
в 100 раз більше ніж той автомобіль та пісеньки
95 квартал..