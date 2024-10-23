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У зрадниці Повалій конфіскували права на 9 пісень та автомобіль, - ВАКС

У Повалій конфіскували авто та права на 9 пісень

Проти народної артистки України та зрадниці Таїсії Повалій запровадили санкцію, стягнувши у дохід держави автомобіль та права на 9 пісень.

Про це повідомила пресслужба ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України до народної артистки України та застосувала до неї санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції", - йдеться в повідомленні.

Так, судом стягнено у  дохід держави:

автомобіль BMW;
пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії.

Також було стягнено майнові права на музику та слова до 9 творів ("Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро").

Раніше РНБО запровадила санкції проти зірок російської естради, зокрема проти Повалій.

СБУ заочно повідомила Повалій про підозру.

Читайте: Мін’юст подав позов про застосування санкцій до зрадниці Повалій

Автор: 

Повалій Таїсія (33) Антикорупційний суд ВАКС (1979)


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Топ коментарі
+18
кажете "народноа артистка України"? і скільки вона ще буде "народною"?
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23.10.2024 12:30 Відповісти
+13
Народна зрадниця України)
Взагалі ці всі "звання" - відрижка совка.
Безглуздо та смішно було б, наприклад "народний артист Великобританії Елтон Джон" чи "заслужена артистка США Леді Гага". Нє?
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23.10.2024 12:36 Відповісти
+7
А звання зоставили.Вигляда не дуже,зрадниці це дуже велика роскіш.
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23.10.2024 12:32 Відповісти
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23.10.2024 12:29 Відповісти
кажете "народноа артистка України"? і скільки вона ще буде "народною"?
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23.10.2024 12:30 Відповісти
А звання зоставили.Вигляда не дуже,зрадниці це дуже велика роскіш.
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23.10.2024 12:32 Відповісти
залишили
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23.10.2024 12:57 Відповісти
Нафіг, Зєля сам співати буде
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23.10.2024 12:36 Відповісти
Як укуре, так і завиє.
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23.10.2024 12:38 Відповісти
Народна зрадниця України)
Взагалі ці всі "звання" - відрижка совка.
Безглуздо та смішно було б, наприклад "народний артист Великобританії Елтон Джон" чи "заслужена артистка США Леді Гага". Нє?
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23.10.2024 12:36 Відповісти
Тобто королева особисто нагородила його званням "Сер". ЕтаЖєДруґоє...
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23.10.2024 13:58 Відповісти
Там нема цієї "риганіни совка". "народних" "заслужених". та іншої маячні.
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23.10.2024 13:59 Відповісти
Ну є сери, пери, барони, графи, лорди тощо. В кожній країні своя маячня (вважай - пережитки минулого). Років кілька тому якийсь російський бізнесмен теж титул британський отримав - бароном, здається, став.
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23.10.2024 18:35 Відповісти
Потужно
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23.10.2024 12:36 Відповісти
Ще й як! Ціла "Колегія суддів Вищого антикорупційного суду" збиралась, аби обговорити "позовну заяву Міністерства юстиції України" та прийняти по ній це важливе рішення! О! Люди за це не аби яку зарплатню отримують!
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23.10.2024 13:02 Відповісти
Нас дурять! Це Ківа у перуці!
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23.10.2024 12:37 Відповісти
такий гарненький.....
от, які чудеса, постріл у голову, творить.
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23.10.2024 12:40 Відповісти
але ж державних нагород та звань, ні.
тому що, це право президента.
але ж, зе!поц, своїх не чіпає.
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23.10.2024 12:39 Відповісти
Свят, свят, свят! Що тільки з людьми "руССкій мір" робить, ну і морда!!!!
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23.10.2024 12:44 Відповісти
чому морда? Читайте заголовок: Задниця повалій... Ані слова про морду!
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23.10.2024 12:49 Відповісти
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23.10.2024 13:16 Відповісти
Проти народної артистки України та зрадниці Таїсії Повалій
=========================================
Український сюр...
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23.10.2024 12:45 Відповісти
А високий суд ще не прийняв рішення про позбавлення іі цього звання. Все не на часі.
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23.10.2024 13:04 Відповісти
у задниці повалій? а хто це така? може, комусь і потрібна і може навіть хтось, нещасливий, грає...
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23.10.2024 12:47 Відповісти
Золотая шмара партии регионов.
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23.10.2024 12:48 Відповісти
Потужно! Перемога! Що вона тепер,Народна артистка України, їсти буде...на морі??
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23.10.2024 12:49 Відповісти
Трансвестит ?
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23.10.2024 12:50 Відповісти
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23.10.2024 12:51 Відповісти
Суддя ВАКС поки вела діло
отримала зряплатні(а ще й пенсію по інвалідності)
в 100 раз більше ніж той автомобіль та пісеньки
95 квартал..
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23.10.2024 12:54 Відповісти
Просто стара ******* Тая.
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23.10.2024 12:56 Відповісти
а громадянства України не позбавили?
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23.10.2024 13:12 Відповісти
Боже ! Ну і рило! Доречі, ця мордяка завжди була покоцана і на три пальці на цьому отвратному фейсі штукатурки! Тьфу, ***
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23.10.2024 13:40 Відповісти
вот это санкции теперь будем петь нахаляву , музыка и слова народные
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23.10.2024 16:04 Відповісти
Это потужно! Будет теперь чем пенсии прокурорам заплатить 😁
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23.10.2024 17:02 Відповісти
 
 