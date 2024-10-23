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У предательницы Повалий конфисковали права на 9 песен и автомобиль, - ВАКС

У Повалій конфіскували авто та права на 9 пісень

Против народной артистки Украины и предательницы Таисии Повалий ввели санкцию, взыскав в доход государства автомобиль и права на 9 песен.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины к народной артистке Украины и применила к ней санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины "О санкциях", - говорится в сообщении.

Так, судом взыскано в доход государства:

автомобиль BMW;
устройство отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными метательными снарядами несмертельного действия.

Также были взысканы имущественные права на музыку и слова к 9 произведениям ("Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Навсегда", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро").

Ранее СНБО ввел санкции против звезд российской эстрады, в частности против Повалий.

СБУ заочно сообщила Повалий о подозрении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст подал иск о применении санкций к предательнице Повалий

Автор: 

Повалий Таисия (86) Антикоррупционный суд (1222)


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Топ комментарии
+18
кажете "народноа артистка України"? і скільки вона ще буде "народною"?
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23.10.2024 12:30 Ответить
+13
Народна зрадниця України)
Взагалі ці всі "звання" - відрижка совка.
Безглуздо та смішно було б, наприклад "народний артист Великобританії Елтон Джон" чи "заслужена артистка США Леді Гага". Нє?
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23.10.2024 12:36 Ответить
+7
А звання зоставили.Вигляда не дуже,зрадниці це дуже велика роскіш.
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23.10.2024 12:32 Ответить
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23.10.2024 12:29 Ответить
кажете "народноа артистка України"? і скільки вона ще буде "народною"?
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23.10.2024 12:30 Ответить
А звання зоставили.Вигляда не дуже,зрадниці це дуже велика роскіш.
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23.10.2024 12:32 Ответить
залишили
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23.10.2024 12:57 Ответить
Нафіг, Зєля сам співати буде
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23.10.2024 12:36 Ответить
Як укуре, так і завиє.
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23.10.2024 12:38 Ответить
Народна зрадниця України)
Взагалі ці всі "звання" - відрижка совка.
Безглуздо та смішно було б, наприклад "народний артист Великобританії Елтон Джон" чи "заслужена артистка США Леді Гага". Нє?
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23.10.2024 12:36 Ответить
Тобто королева особисто нагородила його званням "Сер". ЕтаЖєДруґоє...
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23.10.2024 13:58 Ответить
Там нема цієї "риганіни совка". "народних" "заслужених". та іншої маячні.
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23.10.2024 13:59 Ответить
Ну є сери, пери, барони, графи, лорди тощо. В кожній країні своя маячня (вважай - пережитки минулого). Років кілька тому якийсь російський бізнесмен теж титул британський отримав - бароном, здається, став.
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23.10.2024 18:35 Ответить
Потужно
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23.10.2024 12:36 Ответить
Ще й як! Ціла "Колегія суддів Вищого антикорупційного суду" збиралась, аби обговорити "позовну заяву Міністерства юстиції України" та прийняти по ній це важливе рішення! О! Люди за це не аби яку зарплатню отримують!
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23.10.2024 13:02 Ответить
Нас дурять! Це Ківа у перуці!
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23.10.2024 12:37 Ответить
такий гарненький.....
от, які чудеса, постріл у голову, творить.
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23.10.2024 12:40 Ответить
але ж державних нагород та звань, ні.
тому що, це право президента.
але ж, зе!поц, своїх не чіпає.
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23.10.2024 12:39 Ответить
Свят, свят, свят! Що тільки з людьми "руССкій мір" робить, ну і морда!!!!
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23.10.2024 12:44 Ответить
чому морда? Читайте заголовок: Задниця повалій... Ані слова про морду!
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23.10.2024 12:49 Ответить
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23.10.2024 13:16 Ответить
Проти народної артистки України та зрадниці Таїсії Повалій
=========================================
Український сюр...
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23.10.2024 12:45 Ответить
А високий суд ще не прийняв рішення про позбавлення іі цього звання. Все не на часі.
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23.10.2024 13:04 Ответить
у задниці повалій? а хто це така? може, комусь і потрібна і може навіть хтось, нещасливий, грає...
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23.10.2024 12:47 Ответить
Золотая шмара партии регионов.
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23.10.2024 12:48 Ответить
Потужно! Перемога! Що вона тепер,Народна артистка України, їсти буде...на морі??
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23.10.2024 12:49 Ответить
Трансвестит ?
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23.10.2024 12:50 Ответить
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23.10.2024 12:51 Ответить
Суддя ВАКС поки вела діло
отримала зряплатні(а ще й пенсію по інвалідності)
в 100 раз більше ніж той автомобіль та пісеньки
95 квартал..
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23.10.2024 12:54 Ответить
Просто стара ******* Тая.
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23.10.2024 12:56 Ответить
а громадянства України не позбавили?
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23.10.2024 13:12 Ответить
Боже ! Ну і рило! Доречі, ця мордяка завжди була покоцана і на три пальці на цьому отвратному фейсі штукатурки! Тьфу, ***
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23.10.2024 13:40 Ответить
вот это санкции теперь будем петь нахаляву , музыка и слова народные
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23.10.2024 16:04 Ответить
Это потужно! Будет теперь чем пенсии прокурорам заплатить 😁
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23.10.2024 17:02 Ответить
 
 