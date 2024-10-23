У предательницы Повалий конфисковали права на 9 песен и автомобиль, - ВАКС
Против народной артистки Украины и предательницы Таисии Повалий ввели санкцию, взыскав в доход государства автомобиль и права на 9 песен.
Об этом сообщила пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.
"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины к народной артистке Украины и применила к ней санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины "О санкциях", - говорится в сообщении.
Так, судом взыскано в доход государства:
автомобиль BMW;
устройство отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными метательными снарядами несмертельного действия.
Также были взысканы имущественные права на музыку и слова к 9 произведениям ("Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Навсегда", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро").
Ранее СНБО ввел санкции против звезд российской эстрады, в частности против Повалий.
СБУ заочно сообщила Повалий о подозрении.
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Взагалі ці всі "звання" - відрижка совка.
Безглуздо та смішно було б, наприклад "народний артист Великобританії Елтон Джон" чи "заслужена артистка США Леді Гага". Нє?
от, які чудеса, постріл у голову, творить.
тому що, це право президента.
але ж, зе!поц, своїх не чіпає.
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Український сюр...
отримала зряплатні(а ще й пенсію по інвалідності)
в 100 раз більше ніж той автомобіль та пісеньки
95 квартал..