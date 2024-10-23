У предательницы Повалий конфисковали права на 9 песен и автомобиль, - ВАКС

Против народной артистки Украины и предательницы Таисии Повалий ввели санкцию, взыскав в доход государства автомобиль и права на 9 песен.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины к народной артистке Украины и применила к ней санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины "О санкциях", - говорится в сообщении.

Так, судом взыскано в доход государства:

автомобиль BMW;

устройство отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными метательными снарядами несмертельного действия.

Также были взысканы имущественные права на музыку и слова к 9 произведениям ("Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Навсегда", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро").

Ранее СНБО ввел санкции против звезд российской эстрады, в частности против Повалий.

СБУ заочно сообщила Повалий о подозрении.

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