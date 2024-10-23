Українців на окупованих територіях закликають повідомляти про ворожу артилерію у чат-бот єВорог
Українські військові шукають російську артилерію на окупованих територіях і закликають місцевих мешканців повідомляти про її розташування через чат-бот єВорог.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.
"Артилерія знищує техніку, фортифікації та живу силу на великих відстанях. Російська арта, зокрема, обстрілює мирні населені пункти. Силам оборони потрібна інформація про гармати Д-74 та гаубиці Д-30, а також інші артилерійські системи", - ідеться в повідомленні.
Характерні риси такої техніки:
- довгий ствол
- масивна конструкція
- два колеса
- під час стрільби або обслуговування поруч до 5 осіб
- буксирується вантажними автомобілями
У ГУР додають, що артилерію найчастіше розміщують у лісосмугах, під час роботи вона видає характерний звук стрільби — "виходи" або "мінуси".
"Якщо ви або ваші рідні мешкаєте на тимчасово окупованих територіях і помітили схожу техніку — повідомляйте у чатбот єВорог. Надсилайте інформацію тільки тоді, коли впевнені у власній безпеці. Видаляйте кадри окупантів та листування з чатботом, чистьте папку Видалене та кеш месенджера, а також не обговорюйте по телефону переміщення техніки росіян", - закликали у відомстві.
"Будьте уважні — переходьте в єВорог тільки з головного екрана в застосунку Дія або за посиланням: https://t.me/evorog_bot", - наголосили в ГУР.
Нагадаємо, в Міноборони повідомили, що з 1 січня по 1 жовтня 2024 року Сили оборони України знищили 10 373 артилерійські системи російських окупантів, що умовно дорівнює 144 артбригадам і коштувало Росії 8 млрд доларів.
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Обалденно предложение)))
дуров ключі доступа до телеграма давно злив фсб.
фсб через ключі доступу буде заходити в цей бот, читати всю інформацію, яку туди пишуть, буде дивитись ніки людей, які туди пишуть, і їхні номери телефонів, та ай пі адреса. а потім через номери телефонів і ай пі адреса визначати цих людей.
якщо туди писати, то, хіба що, через впн і з іншою сім-картою.
в росії телеграм називають рускім додатком.
бачили пропагандистську програму на радіо "комсомольська правда", яку 2 дєда ведуть, старих воєнних Казанський часто огляд робить на цю передачу. так внизу там ссилки на 3 ресурса, телеграм, однокласснікі і вконтактє. значить фсб повністю контролює ці ресурси, іначе пропагандисти не давали б ссилки на них.
фсб не може контролювати тільки іноземні ресурси: фейсбук, твіттер, інстаграм, діскорд. Тому в росії їх забороняють.
Краще створити офіційну сторінку ГУР в фейсбук, в твіттер, в інстаграм і канал в діскорд. І просити людей туди в приватні повідомлення присилати інформацію.
Але фсб це зможе контролювати через інтернет провайдерів. В кожного інтернет провайдера є список інтернет-сторінок, на які ви заходите. фсб може дати інтернет провайдерам список заборонених інтернет-сторінок і забов'язати провайдерів сповіщати спецслужби про людей, які відвідували ці сторінки.
Хотя ГУР на своїй сторінці може деколи розміщати новини, а люди будуть говорити, що просто заходять на ту сторінку "читати навини з протилежної сторони".
Краще б зробили повідомлення по вайбер (правда я не знаю чи вайбер співпрацює з фсб), або через ватсап, чи сигнал. Або взагалі свій месенджер розробити, закачати його на гугл плеймаркет, щоб люди його звідти скачували.
А взагалі треба поспілкуватись з нашими інтернет провайдерами, щоб вони надали інформацію, яку інформацію може інтернет-провайдер відстежувати про людину. Інтернет провайдер може відсліжувати список відвідуваних вами сайтів, а чи може він відсліжувати вашу роботу в вайбері. на які сторінки ви заходите, до кого ви заходите, що ви пишете, що вам пишуть.
но все мессенджеры сотрудничают с мировыми спецслужбами в антитеррористических целях. хотя фсб это использует не для анти-терроризма, а в военных целях против Украины.
и если в россии вайбер и вотсап не запрещены - то доверия эти мессенджеры у меня не вызывают.
короче, лучшее, на мой взгляд решение: создать канал в дискорде, с админом, который может принимать личные сообщения. и призывать людей туда информацию скидывать.
если вы воспользовались ПК-версией дискорда или его мобильной версией - провайдер может отследить только, что вы заходил на сервер дискорда, а что вы там делали, он не сможет посмотреть.
и то, что дискорд в россии запретили - это ему плюс.
или... гур может написать свой мессенджер. разрекламировать его как обычный мессенджер. а потом просить людей в определенной канал в этом мессенджере скидать им информацию.
телеграм бот ви серйозно?
нас походу мало вже що врятує
Щоб кацапня всіх проукраїнські налаштованих громадян вирахувала.
Просто скоти!
Це або безвідповідальність, або люди просто витратний матеріал для них.