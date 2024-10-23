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Українців на окупованих територіях закликають повідомляти про ворожу артилерію у чат-бот єВорог

Повідомляти про ворожу артилерію

Українські військові шукають російську артилерію на окупованих територіях і закликають місцевих мешканців повідомляти про її розташування через чат-бот єВорог.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.

"Артилерія знищує техніку, фортифікації та живу силу на великих відстанях. Російська арта, зокрема, обстрілює мирні населені пункти. Силам оборони потрібна інформація про гармати Д-74 та гаубиці Д-30, а також інші артилерійські системи", - ідеться в повідомленні.

Характерні риси такої техніки:

  • довгий ствол
  • масивна конструкція
  •  два колеса
  • під час стрільби або обслуговування поруч до 5 осіб
  •  буксирується вантажними автомобілями

У ГУР додають, що артилерію найчастіше розміщують у лісосмугах, під час роботи вона видає характерний звук стрільби — "виходи" або "мінуси".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ботом єВорог уже скористалися 628 тисяч українців, а один користувач відправив рекордні 347 заявок, - Федоров

"Якщо ви або ваші рідні мешкаєте на тимчасово окупованих територіях і помітили схожу техніку — повідомляйте у чатбот єВорог. Надсилайте інформацію тільки тоді, коли впевнені у власній безпеці. Видаляйте кадри окупантів та листування з чатботом, чистьте папку Видалене та кеш месенджера, а також не обговорюйте по телефону переміщення техніки росіян", - закликали у відомстві.

"Будьте уважні — переходьте в єВорог тільки з головного екрана в застосунку Дія або за посиланням: https://t.me/evorog_bot", - наголосили в ГУР.

Також читайте: Українці надіслали 10 тис. заяв про пособників окупантів до чат-бота "єВорог"

Нагадаємо, в Міноборони повідомили, що з 1 січня по 1 жовтня 2024 року Сили оборони України знищили 10 373 артилерійські системи російських окупантів, що умовно дорівнює 144 артбригадам і коштувало Росії 8 млрд доларів.

Автор: 

артилерія (801) чат-бот (43) ГУР (545)


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Топ коментарі
+8
Нічого що телеграм - фсбшний месенджер?
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23.10.2024 21:28 Відповісти
+7
Это чтоб их по наличию приложения хватали рашисты под магазином?
Обалденно предложение)))
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23.10.2024 21:34 Відповісти
+6
Да ви реальні дебіли ?
телеграм бот ви серйозно?
нас походу мало вже що врятує
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23.10.2024 21:52 Відповісти
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23.10.2024 21:19 Відповісти
Нічого що телеграм - фсбшний месенджер?
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23.10.2024 21:28 Відповісти
Это чтоб их по наличию приложения хватали рашисты под магазином?
Обалденно предложение)))
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23.10.2024 21:34 Відповісти
а нічого, що фсб має доступ до телеграма?
дуров ключі доступа до телеграма давно злив фсб.
фсб через ключі доступу буде заходити в цей бот, читати всю інформацію, яку туди пишуть, буде дивитись ніки людей, які туди пишуть, і їхні номери телефонів, та ай пі адреса. а потім через номери телефонів і ай пі адреса визначати цих людей.
якщо туди писати, то, хіба що, через впн і з іншою сім-картою.
в росії телеграм називають рускім додатком.
бачили пропагандистську програму на радіо "комсомольська правда", яку 2 дєда ведуть, старих воєнних Казанський часто огляд робить на цю передачу. так внизу там ссилки на 3 ресурса, телеграм, однокласснікі і вконтактє. значить фсб повністю контролює ці ресурси, іначе пропагандисти не давали б ссилки на них.
фсб не може контролювати тільки іноземні ресурси: фейсбук, твіттер, інстаграм, діскорд. Тому в росії їх забороняють.
Краще створити офіційну сторінку ГУР в фейсбук, в твіттер, в інстаграм і канал в діскорд. І просити людей туди в приватні повідомлення присилати інформацію.
Але фсб це зможе контролювати через інтернет провайдерів. В кожного інтернет провайдера є список інтернет-сторінок, на які ви заходите. фсб може дати інтернет провайдерам список заборонених інтернет-сторінок і забов'язати провайдерів сповіщати спецслужби про людей, які відвідували ці сторінки.
Хотя ГУР на своїй сторінці може деколи розміщати новини, а люди будуть говорити, що просто заходять на ту сторінку "читати навини з протилежної сторони".
Краще б зробили повідомлення по вайбер (правда я не знаю чи вайбер співпрацює з фсб), або через ватсап, чи сигнал. Або взагалі свій месенджер розробити, закачати його на гугл плеймаркет, щоб люди його звідти скачували.
А взагалі треба поспілкуватись з нашими інтернет провайдерами, щоб вони надали інформацію, яку інформацію може інтернет-провайдер відстежувати про людину. Інтернет провайдер може відсліжувати список відвідуваних вами сайтів, а чи може він відсліжувати вашу роботу в вайбері. на які сторінки ви заходите, до кого ви заходите, що ви пишете, що вам пишуть.
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23.10.2024 21:41 Відповісти
думаю, провайдер может увидеть только, что вы коннектились к серверу вайбера, а что вы там делали - он увидеть не может, так как там есть шифрование.
но все мессенджеры сотрудничают с мировыми спецслужбами в антитеррористических целях. хотя фсб это использует не для анти-терроризма, а в военных целях против Украины.
и если в россии вайбер и вотсап не запрещены - то доверия эти мессенджеры у меня не вызывают.
короче, лучшее, на мой взгляд решение: создать канал в дискорде, с админом, который может принимать личные сообщения. и призывать людей туда информацию скидывать.
если вы воспользовались ПК-версией дискорда или его мобильной версией - провайдер может отследить только, что вы заходил на сервер дискорда, а что вы там делали, он не сможет посмотреть.
и то, что дискорд в россии запретили - это ему плюс.
или... гур может написать свой мессенджер. разрекламировать его как обычный мессенджер. а потом просить людей в определенной канал в этом мессенджере скидать им информацию.
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23.10.2024 22:19 Відповісти
А яку ще роботу держави потрібно виконувати?
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23.10.2024 21:46 Відповісти
Да ви реальні дебіли ?
телеграм бот ви серйозно?
нас походу мало вже що врятує
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23.10.2024 21:52 Відповісти
дивно, як це ГУР не зробив чат-бот у одноглазниках.
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23.10.2024 22:11 Відповісти
бульбаш Шевченко із ГУР, мабудь підсказав бАданову, що це буде "палІво"
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23.10.2024 22:26 Відповісти
В Телеграмі, Карл, в Телеграмі!
Щоб кацапня всіх проукраїнські налаштованих громадян вирахувала.

Просто скоти!
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23.10.2024 23:46 Відповісти
Нда... а як же супутник, мільйон дронів? Навіть компетентні люди лишать якісь ознаки, не кажучи про "домогосподарок", не обов'язково прямі докази, на кожного можуть створити профіль "лояльності" за трафіком і прийти. І це не кажучи про нашу сторону, як колись за Януковича наші ж передали дані тих хто воював у Грузії.
Це або безвідповідальність, або люди просто витратний матеріал для них.
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23.10.2024 23:47 Відповісти
 
 