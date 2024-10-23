Українців на окупованих територіях закликають повідомляти про ворожу артилерію у чат-бот єВорог

Українські військові шукають російську артилерію на окупованих територіях і закликають місцевих мешканців повідомляти про її розташування через чат-бот єВорог.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.

"Артилерія знищує техніку, фортифікації та живу силу на великих відстанях. Російська арта, зокрема, обстрілює мирні населені пункти. Силам оборони потрібна інформація про гармати Д-74 та гаубиці Д-30, а також інші артилерійські системи", - ідеться в повідомленні.

Характерні риси такої техніки:

довгий ствол

масивна конструкція

два колеса

під час стрільби або обслуговування поруч до 5 осіб

буксирується вантажними автомобілями

У ГУР додають, що артилерію найчастіше розміщують у лісосмугах, під час роботи вона видає характерний звук стрільби — "виходи" або "мінуси".

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"Якщо ви або ваші рідні мешкаєте на тимчасово окупованих територіях і помітили схожу техніку — повідомляйте у чатбот єВорог. Надсилайте інформацію тільки тоді, коли впевнені у власній безпеці. Видаляйте кадри окупантів та листування з чатботом, чистьте папку Видалене та кеш месенджера, а також не обговорюйте по телефону переміщення техніки росіян", - закликали у відомстві.

"Будьте уважні — переходьте в єВорог тільки з головного екрана в застосунку Дія або за посиланням: https://t.me/evorog_bot", - наголосили в ГУР.

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Нагадаємо, в Міноборони повідомили, що з 1 січня по 1 жовтня 2024 року Сили оборони України знищили 10 373 артилерійські системи російських окупантів, що умовно дорівнює 144 артбригадам і коштувало Росії 8 млрд доларів.