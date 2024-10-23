Украинцев на оккупированных территориях призывают сообщать о вражеской артиллерии в чат-бот "єВорог"

Украинские военные ищут российскую артиллерию на оккупированных территориях и призывают местных жителей сообщать о ее расположении через чат-бот "єВорог".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки.

"Артиллерия уничтожает технику, фортификации и живую силу на больших расстояниях. Российская арта, в частности, обстреливает мирные населенные пункты. Силам обороны нужна информация о пушках Д-74 и гаубицах Д-30, а также других артиллерийских системах", - говорится в сообщении.

Характерные черты такой техники:

длинный ствол;

массивная конструкция;

два колеса;

во время стрельбы или обслуживания рядом до 5 человек;

буксируется грузовыми автомобилями.

В ГУР добавляют, что артиллерию чаще всего размещают в лесополосах, во время работы она издает характерный звук стрельбы - "выходы" или "минусы".

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"Если вы или ваши родные живете на временно оккупированных территориях и заметили похожую технику, сообщайте в чат-бот "єВорог". Присылайте информацию только тогда, когда уверены в собственной безопасности. Удаляйте кадры оккупантов и переписку с чат-ботом, чистите папку "Удаленное" и кэш мессенджера, а также не обсуждайте по телефону перемещения техники россиян", - призвали в ведомстве.

"Будьте внимательны - переходите в "єВорог" только с главного экрана в приложении "Дія" или по ссылке: https://t.me/evorog_bot", - подчеркнули в ГУР.

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Напомним, в Минобороны сообщили, что с 1 января по 1 октября 2024 года Силы обороны Украины уничтожили 10 373 артиллерийские системы российских оккупантов, что условно равно 144 артбригадам и стоило России 8 млрд долларов.