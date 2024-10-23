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Украинцев на оккупированных территориях призывают сообщать о вражеской артиллерии в чат-бот "єВорог"

Повідомляти про ворожу артилерію

Украинские военные ищут российскую артиллерию на оккупированных территориях и призывают местных жителей сообщать о ее расположении через чат-бот "єВорог".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки.

"Артиллерия уничтожает технику, фортификации и живую силу на больших расстояниях. Российская арта, в частности, обстреливает мирные населенные пункты. Силам обороны нужна информация о пушках Д-74 и гаубицах Д-30, а также других артиллерийских системах", - говорится в сообщении.

Характерные черты такой техники:

  • длинный ствол;
  • массивная конструкция;
  • два колеса;
  • во время стрельбы или обслуживания рядом до 5 человек;
  • буксируется грузовыми автомобилями.

В ГУР добавляют, что артиллерию чаще всего размещают в лесополосах, во время работы она издает характерный звук стрельбы - "выходы" или "минусы".

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"Если вы или ваши родные живете на временно оккупированных территориях и заметили похожую технику, сообщайте в чат-бот "єВорог". Присылайте информацию только тогда, когда уверены в собственной безопасности. Удаляйте кадры оккупантов и переписку с чат-ботом, чистите папку "Удаленное" и кэш мессенджера, а также не обсуждайте по телефону перемещения техники россиян", - призвали в ведомстве.

"Будьте внимательны - переходите в "єВорог" только с главного экрана в приложении "Дія" или по ссылке: https://t.me/evorog_bot", - подчеркнули в ГУР.

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Напомним, в Минобороны сообщили, что с 1 января по 1 октября 2024 года Силы обороны Украины уничтожили 10 373 артиллерийские системы российских оккупантов, что условно равно 144 артбригадам и стоило России 8 млрд долларов.

Автор: 

артиллерия (648) чат-бот (22) ГУР (471)


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Топ комментарии
+8
Нічого що телеграм - фсбшний месенджер?
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23.10.2024 21:28 Ответить
+7
Это чтоб их по наличию приложения хватали рашисты под магазином?
Обалденно предложение)))
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23.10.2024 21:34 Ответить
+6
Да ви реальні дебіли ?
телеграм бот ви серйозно?
нас походу мало вже що врятує
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23.10.2024 21:52 Ответить
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23.10.2024 21:19 Ответить
Нічого що телеграм - фсбшний месенджер?
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23.10.2024 21:28 Ответить
Это чтоб их по наличию приложения хватали рашисты под магазином?
Обалденно предложение)))
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23.10.2024 21:34 Ответить
а нічого, що фсб має доступ до телеграма?
дуров ключі доступа до телеграма давно злив фсб.
фсб через ключі доступу буде заходити в цей бот, читати всю інформацію, яку туди пишуть, буде дивитись ніки людей, які туди пишуть, і їхні номери телефонів, та ай пі адреса. а потім через номери телефонів і ай пі адреса визначати цих людей.
якщо туди писати, то, хіба що, через впн і з іншою сім-картою.
в росії телеграм називають рускім додатком.
бачили пропагандистську програму на радіо "комсомольська правда", яку 2 дєда ведуть, старих воєнних Казанський часто огляд робить на цю передачу. так внизу там ссилки на 3 ресурса, телеграм, однокласснікі і вконтактє. значить фсб повністю контролює ці ресурси, іначе пропагандисти не давали б ссилки на них.
фсб не може контролювати тільки іноземні ресурси: фейсбук, твіттер, інстаграм, діскорд. Тому в росії їх забороняють.
Краще створити офіційну сторінку ГУР в фейсбук, в твіттер, в інстаграм і канал в діскорд. І просити людей туди в приватні повідомлення присилати інформацію.
Але фсб це зможе контролювати через інтернет провайдерів. В кожного інтернет провайдера є список інтернет-сторінок, на які ви заходите. фсб може дати інтернет провайдерам список заборонених інтернет-сторінок і забов'язати провайдерів сповіщати спецслужби про людей, які відвідували ці сторінки.
Хотя ГУР на своїй сторінці може деколи розміщати новини, а люди будуть говорити, що просто заходять на ту сторінку "читати навини з протилежної сторони".
Краще б зробили повідомлення по вайбер (правда я не знаю чи вайбер співпрацює з фсб), або через ватсап, чи сигнал. Або взагалі свій месенджер розробити, закачати його на гугл плеймаркет, щоб люди його звідти скачували.
А взагалі треба поспілкуватись з нашими інтернет провайдерами, щоб вони надали інформацію, яку інформацію може інтернет-провайдер відстежувати про людину. Інтернет провайдер може відсліжувати список відвідуваних вами сайтів, а чи може він відсліжувати вашу роботу в вайбері. на які сторінки ви заходите, до кого ви заходите, що ви пишете, що вам пишуть.
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23.10.2024 21:41 Ответить
думаю, провайдер может увидеть только, что вы коннектились к серверу вайбера, а что вы там делали - он увидеть не может, так как там есть шифрование.
но все мессенджеры сотрудничают с мировыми спецслужбами в антитеррористических целях. хотя фсб это использует не для анти-терроризма, а в военных целях против Украины.
и если в россии вайбер и вотсап не запрещены - то доверия эти мессенджеры у меня не вызывают.
короче, лучшее, на мой взгляд решение: создать канал в дискорде, с админом, который может принимать личные сообщения. и призывать людей туда информацию скидывать.
если вы воспользовались ПК-версией дискорда или его мобильной версией - провайдер может отследить только, что вы заходил на сервер дискорда, а что вы там делали, он не сможет посмотреть.
и то, что дискорд в россии запретили - это ему плюс.
или... гур может написать свой мессенджер. разрекламировать его как обычный мессенджер. а потом просить людей в определенной канал в этом мессенджере скидать им информацию.
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23.10.2024 22:19 Ответить
А яку ще роботу держави потрібно виконувати?
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23.10.2024 21:46 Ответить
Да ви реальні дебіли ?
телеграм бот ви серйозно?
нас походу мало вже що врятує
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23.10.2024 21:52 Ответить
дивно, як це ГУР не зробив чат-бот у одноглазниках.
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23.10.2024 22:11 Ответить
бульбаш Шевченко із ГУР, мабудь підсказав бАданову, що це буде "палІво"
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23.10.2024 22:26 Ответить
В Телеграмі, Карл, в Телеграмі!
Щоб кацапня всіх проукраїнські налаштованих громадян вирахувала.

Просто скоти!
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23.10.2024 23:46 Ответить
Нда... а як же супутник, мільйон дронів? Навіть компетентні люди лишать якісь ознаки, не кажучи про "домогосподарок", не обов'язково прямі докази, на кожного можуть створити профіль "лояльності" за трафіком і прийти. І це не кажучи про нашу сторону, як колись за Януковича наші ж передали дані тих хто воював у Грузії.
Це або безвідповідальність, або люди просто витратний матеріал для них.
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23.10.2024 23:47 Ответить
 
 