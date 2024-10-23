Украинцев на оккупированных территориях призывают сообщать о вражеской артиллерии в чат-бот "єВорог"
Украинские военные ищут российскую артиллерию на оккупированных территориях и призывают местных жителей сообщать о ее расположении через чат-бот "єВорог".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки.
"Артиллерия уничтожает технику, фортификации и живую силу на больших расстояниях. Российская арта, в частности, обстреливает мирные населенные пункты. Силам обороны нужна информация о пушках Д-74 и гаубицах Д-30, а также других артиллерийских системах", - говорится в сообщении.
Характерные черты такой техники:
- длинный ствол;
- массивная конструкция;
- два колеса;
- во время стрельбы или обслуживания рядом до 5 человек;
- буксируется грузовыми автомобилями.
В ГУР добавляют, что артиллерию чаще всего размещают в лесополосах, во время работы она издает характерный звук стрельбы - "выходы" или "минусы".
"Если вы или ваши родные живете на временно оккупированных территориях и заметили похожую технику, сообщайте в чат-бот "єВорог". Присылайте информацию только тогда, когда уверены в собственной безопасности. Удаляйте кадры оккупантов и переписку с чат-ботом, чистите папку "Удаленное" и кэш мессенджера, а также не обсуждайте по телефону перемещения техники россиян", - призвали в ведомстве.
"Будьте внимательны - переходите в "єВорог" только с главного экрана в приложении "Дія" или по ссылке: https://t.me/evorog_bot", - подчеркнули в ГУР.
Напомним, в Минобороны сообщили, что с 1 января по 1 октября 2024 года Силы обороны Украины уничтожили 10 373 артиллерийские системы российских оккупантов, что условно равно 144 артбригадам и стоило России 8 млрд долларов.
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Обалденно предложение)))
дуров ключі доступа до телеграма давно злив фсб.
фсб через ключі доступу буде заходити в цей бот, читати всю інформацію, яку туди пишуть, буде дивитись ніки людей, які туди пишуть, і їхні номери телефонів, та ай пі адреса. а потім через номери телефонів і ай пі адреса визначати цих людей.
якщо туди писати, то, хіба що, через впн і з іншою сім-картою.
в росії телеграм називають рускім додатком.
бачили пропагандистську програму на радіо "комсомольська правда", яку 2 дєда ведуть, старих воєнних Казанський часто огляд робить на цю передачу. так внизу там ссилки на 3 ресурса, телеграм, однокласснікі і вконтактє. значить фсб повністю контролює ці ресурси, іначе пропагандисти не давали б ссилки на них.
фсб не може контролювати тільки іноземні ресурси: фейсбук, твіттер, інстаграм, діскорд. Тому в росії їх забороняють.
Краще створити офіційну сторінку ГУР в фейсбук, в твіттер, в інстаграм і канал в діскорд. І просити людей туди в приватні повідомлення присилати інформацію.
Але фсб це зможе контролювати через інтернет провайдерів. В кожного інтернет провайдера є список інтернет-сторінок, на які ви заходите. фсб може дати інтернет провайдерам список заборонених інтернет-сторінок і забов'язати провайдерів сповіщати спецслужби про людей, які відвідували ці сторінки.
Хотя ГУР на своїй сторінці може деколи розміщати новини, а люди будуть говорити, що просто заходять на ту сторінку "читати навини з протилежної сторони".
Краще б зробили повідомлення по вайбер (правда я не знаю чи вайбер співпрацює з фсб), або через ватсап, чи сигнал. Або взагалі свій месенджер розробити, закачати його на гугл плеймаркет, щоб люди його звідти скачували.
А взагалі треба поспілкуватись з нашими інтернет провайдерами, щоб вони надали інформацію, яку інформацію може інтернет-провайдер відстежувати про людину. Інтернет провайдер може відсліжувати список відвідуваних вами сайтів, а чи може він відсліжувати вашу роботу в вайбері. на які сторінки ви заходите, до кого ви заходите, що ви пишете, що вам пишуть.
но все мессенджеры сотрудничают с мировыми спецслужбами в антитеррористических целях. хотя фсб это использует не для анти-терроризма, а в военных целях против Украины.
и если в россии вайбер и вотсап не запрещены - то доверия эти мессенджеры у меня не вызывают.
короче, лучшее, на мой взгляд решение: создать канал в дискорде, с админом, который может принимать личные сообщения. и призывать людей туда информацию скидывать.
если вы воспользовались ПК-версией дискорда или его мобильной версией - провайдер может отследить только, что вы заходил на сервер дискорда, а что вы там делали, он не сможет посмотреть.
и то, что дискорд в россии запретили - это ему плюс.
или... гур может написать свой мессенджер. разрекламировать его как обычный мессенджер. а потом просить людей в определенной канал в этом мессенджере скидать им информацию.
телеграм бот ви серйозно?
нас походу мало вже що врятує
Щоб кацапня всіх проукраїнські налаштованих громадян вирахувала.
Просто скоти!
Це або безвідповідальність, або люди просто витратний матеріал для них.