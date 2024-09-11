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Новости
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Ботом єВорог уже воспользовались 628 тысяч украинцев, а один пользователь отправил рекордные 347 заявок, - Федоров

Бот єВорог

Украинцы делают героические вещи - уже два года системно отправляют заявки в @evorog_bot, помогают уничтожать технику, личный состав, опорные пункты врага. По ценности заявка в єВорог равна данным от разведки, БпЛА или спутниковых снимков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Хотя работа народной разведки может казаться незаметной, мы видим ее в отчетах Генштаба. Например, когда-то мы попросили украинцев собрать информацию о российском РЭБ - пользователь из Запорожской области прислал заявку в єВорог. На следующий день РЭБ уничтожили", - рассказал Федоров.

Как сообщается, ботом уже воспользовались 628 тысяч украинцев, а один пользователь отправил рекордные 347 заявок. Больше всего информации получаем именно с временно оккупированных территорий, в частности Крыма и Донбасса.

Также читайте: Минобороны запустило чат-бот "Армия+" для военнообязанных и военных. Как воспользоваться

"Несмотря на оккупацию, пропаганду и опасность наши люди не останавливаются и делают все, чтобы помочь военным", - подчеркнул глава Минцифры.

"Присоединяйтесь к народной разведке, становитесь глазами военных и помните о собственной безопасности. Отправляйте заявки в еВорог только тогда, если уверены, что ничего не угрожает жизни, удаляйте кадры оккупантов и переписку с чатботом, папку Удаленное и кэш мессенджера. Также не обсуждайте по телефону перемещение техники россиян", - предостерег Федоров.

Переходите в еВорог с главного экрана в приложении Дія или по ссылке: https://t.me/evorog_bot

Смотрите: Украинцев на оккупированных территориях призывают сообщать о вражеских РЛС в чат-бот єВорог. ФОТО

"Благодарен каждому, кто приобщается и помогает Силам обороны. Вы - сила", - резюмировал Федоров.

Автор: 

Федоров Михаил (506) чат-бот (22)


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Топ комментарии
+4
это чтоб кацапы сразу видели где их спалили?
приймите заявочку: зеОПа в сговоре с зеленским, большинство его зефракции, зекабмин + земинестерства, зеОДы и земэры. Ниже не стоит подавать
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11.09.2024 14:48
+3
вы либо трусики наденьте, либо крестик снимите.
телеграмм, блин.. дурачки наивные..
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11.09.2024 14:38
+3
Он, напевно, якийсь чувак «рекордні 347 заявок» кинув про те що вороги в ОПі засіли.
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11.09.2024 15:14
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Правила форума Совет форумчан
вы либо трусики наденьте, либо крестик снимите.
телеграмм, блин.. дурачки наивные..
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11.09.2024 14:38 Ответить
это чтоб кацапы сразу видели где их спалили?
приймите заявочку: зеОПа в сговоре с зеленским, большинство его зефракции, зекабмин + земинестерства, зеОДы и земэры. Ниже не стоит подавать
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11.09.2024 14:48 Ответить
А координати ОПи там можна вказати?
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11.09.2024 15:11 Ответить
Он, напевно, якийсь чувак «рекордні 347 заявок» кинув про те що вороги в ОПі засіли.
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11.09.2024 15:14 Ответить
Від Фйодорова йде тільки звиздьож. Неіснуюча "Армія дронів" тому підтвердження.
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11.09.2024 15:20 Ответить
А може цифри не варто називати?
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11.09.2024 15:32 Ответить
Телеграм, все зрозуміло. ФСБ бачить першими повідомлення.
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11.09.2024 15:33 Ответить
Єворог на Банковій так можна писати ?
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11.09.2024 15:49 Ответить
Правильно, давайте, вихваляйтесь! Хто гучніше чимось похвалиться, той ближче до опи стане. Один уже вихвалявся, що українську енергетику відновили після обстрілів і ... її розбомбили знову! Тепер нагадали про чат єворог, а то раптом фсбешники на окупованих територіях забули про цей бот, тепер посилять перевірки. Зате в карьєрі Федорова плюсік.
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11.09.2024 16:02 Ответить
Того, котрий 347 зачвок ********, перевіряли на психічний стан?
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11.09.2024 16:28 Ответить
 
 