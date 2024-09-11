Ботом єВорог уже воспользовались 628 тысяч украинцев, а один пользователь отправил рекордные 347 заявок, - Федоров
Украинцы делают героические вещи - уже два года системно отправляют заявки в @evorog_bot, помогают уничтожать технику, личный состав, опорные пункты врага. По ценности заявка в єВорог равна данным от разведки, БпЛА или спутниковых снимков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Хотя работа народной разведки может казаться незаметной, мы видим ее в отчетах Генштаба. Например, когда-то мы попросили украинцев собрать информацию о российском РЭБ - пользователь из Запорожской области прислал заявку в єВорог. На следующий день РЭБ уничтожили", - рассказал Федоров.
Как сообщается, ботом уже воспользовались 628 тысяч украинцев, а один пользователь отправил рекордные 347 заявок. Больше всего информации получаем именно с временно оккупированных территорий, в частности Крыма и Донбасса.
"Несмотря на оккупацию, пропаганду и опасность наши люди не останавливаются и делают все, чтобы помочь военным", - подчеркнул глава Минцифры.
"Присоединяйтесь к народной разведке, становитесь глазами военных и помните о собственной безопасности. Отправляйте заявки в еВорог только тогда, если уверены, что ничего не угрожает жизни, удаляйте кадры оккупантов и переписку с чатботом, папку Удаленное и кэш мессенджера. Также не обсуждайте по телефону перемещение техники россиян", - предостерег Федоров.
Переходите в еВорог с главного экрана в приложении Дія или по ссылке: https://t.me/evorog_bot
"Благодарен каждому, кто приобщается и помогает Силам обороны. Вы - сила", - резюмировал Федоров.
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телеграмм, блин.. дурачки наивные..
приймите заявочку: зеОПа в сговоре с зеленским, большинство его зефракции, зекабмин + земинестерства, зеОДы и земэры. Ниже не стоит подавать