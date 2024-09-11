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Ботом єВорог уже скористалися 628 тисяч українців, а один користувач відправив рекордні 347 заявок, - Федоров

Бот єВорог

Українці роблять героїчні речі — уже два роки системно відправляють заявки в @evorog_bot, допомагають знищувати техніку, особовий склад, опорні пункти ворога. За цінністю заявка в єВорог дорівнює даним від розвідки, БпЛА чи супутникових знімків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Хоч робота народної розвідки може здаватися непомітною, ми бачимо її у звітах Генштабу. Наприклад, колись ми попросили українців зібрати інформацію про російський РЕБ — користувач із Запорізької області надіслав заявку в єВорог. На наступний день РЕБ знищили", - розповів Федоров.

Як повідомляється, ботом уже скористалися 628 тисяч українців, а один користувач відправив рекордні 347 заявок. Найбільше інформації отримуємо саме з тимчасово окупованих територій, зокрема Криму та Донбасу.

Також читайте: Міноборони запустило чат-бот "Армія+" для військовозобов’язаних та військових. Як скористатися

"Попри окупацію, пропаганду та небезпеку наші люди не зупиняються та роблять усе, щоб допомогти військовим", - наголосив очільник Мінцифри.

"Долучайтеся до народної розвідки, ставайте очима військових і памʼятайте про власну безпеку. Надсилайте заявки в єВорог тільки тоді, якщо впевнені, що нічого не загрожує життю, видаляйте кадри окупантів і листування з чатботом, папку Видалене та кеш месенджера. Також не обговорюйте по телефону переміщення техніки росіян", - застеріг Федоров.

Переходьте в єВорог з головного екрана в застосунку Дія або за посиланням: https://t.me/evorog_bot

Дивіться: Українців на окупованих територіях закликають повідомляти про ворожі РЛС у чат-бот єВорог. ФОТО

"Вдячний кожному, хто долучається та допомагає Силам оборони. Ви — сила", - резюмував Федоров.

Автор: 

Федоров Михайло (878) чат-бот (42)


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Топ коментарі
+4
это чтоб кацапы сразу видели где их спалили?
приймите заявочку: зеОПа в сговоре с зеленским, большинство его зефракции, зекабмин + земинестерства, зеОДы и земэры. Ниже не стоит подавать
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11.09.2024 14:48
+3
вы либо трусики наденьте, либо крестик снимите.
телеграмм, блин.. дурачки наивные..
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11.09.2024 14:38
+3
Он, напевно, якийсь чувак «рекордні 347 заявок» кинув про те що вороги в ОПі засіли.
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11.09.2024 15:14
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вы либо трусики наденьте, либо крестик снимите.
телеграмм, блин.. дурачки наивные..
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11.09.2024 14:38 Відповісти
это чтоб кацапы сразу видели где их спалили?
приймите заявочку: зеОПа в сговоре с зеленским, большинство его зефракции, зекабмин + земинестерства, зеОДы и земэры. Ниже не стоит подавать
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11.09.2024 14:48 Відповісти
А координати ОПи там можна вказати?
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11.09.2024 15:11 Відповісти
Он, напевно, якийсь чувак «рекордні 347 заявок» кинув про те що вороги в ОПі засіли.
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11.09.2024 15:14 Відповісти
Від Фйодорова йде тільки звиздьож. Неіснуюча "Армія дронів" тому підтвердження.
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11.09.2024 15:20 Відповісти
А може цифри не варто називати?
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11.09.2024 15:32 Відповісти
Телеграм, все зрозуміло. ФСБ бачить першими повідомлення.
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11.09.2024 15:33 Відповісти
Єворог на Банковій так можна писати ?
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11.09.2024 15:49 Відповісти
Правильно, давайте, вихваляйтесь! Хто гучніше чимось похвалиться, той ближче до опи стане. Один уже вихвалявся, що українську енергетику відновили після обстрілів і ... її розбомбили знову! Тепер нагадали про чат єворог, а то раптом фсбешники на окупованих територіях забули про цей бот, тепер посилять перевірки. Зате в карьєрі Федорова плюсік.
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11.09.2024 16:02 Відповісти
Того, котрий 347 зачвок ********, перевіряли на психічний стан?
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11.09.2024 16:28 Відповісти
 
 