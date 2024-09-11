Ботом єВорог уже скористалися 628 тисяч українців, а один користувач відправив рекордні 347 заявок, - Федоров
Українці роблять героїчні речі — уже два роки системно відправляють заявки в @evorog_bot, допомагають знищувати техніку, особовий склад, опорні пункти ворога. За цінністю заявка в єВорог дорівнює даним від розвідки, БпЛА чи супутникових знімків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Хоч робота народної розвідки може здаватися непомітною, ми бачимо її у звітах Генштабу. Наприклад, колись ми попросили українців зібрати інформацію про російський РЕБ — користувач із Запорізької області надіслав заявку в єВорог. На наступний день РЕБ знищили", - розповів Федоров.
Як повідомляється, ботом уже скористалися 628 тисяч українців, а один користувач відправив рекордні 347 заявок. Найбільше інформації отримуємо саме з тимчасово окупованих територій, зокрема Криму та Донбасу.
"Попри окупацію, пропаганду та небезпеку наші люди не зупиняються та роблять усе, щоб допомогти військовим", - наголосив очільник Мінцифри.
"Долучайтеся до народної розвідки, ставайте очима військових і памʼятайте про власну безпеку. Надсилайте заявки в єВорог тільки тоді, якщо впевнені, що нічого не загрожує життю, видаляйте кадри окупантів і листування з чатботом, папку Видалене та кеш месенджера. Також не обговорюйте по телефону переміщення техніки росіян", - застеріг Федоров.
Переходьте в єВорог з головного екрана в застосунку Дія або за посиланням: https://t.me/evorog_bot
"Вдячний кожному, хто долучається та допомагає Силам оборони. Ви — сила", - резюмував Федоров.
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телеграмм, блин.. дурачки наивные..
приймите заявочку: зеОПа в сговоре с зеленским, большинство его зефракции, зекабмин + земинестерства, зеОДы и земэры. Ниже не стоит подавать