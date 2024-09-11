Ботом єВорог уже скористалися 628 тисяч українців, а один користувач відправив рекордні 347 заявок, - Федоров

Українці роблять героїчні речі — уже два роки системно відправляють заявки в @evorog_bot, допомагають знищувати техніку, особовий склад, опорні пункти ворога. За цінністю заявка в єВорог дорівнює даним від розвідки, БпЛА чи супутникових знімків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Хоч робота народної розвідки може здаватися непомітною, ми бачимо її у звітах Генштабу. Наприклад, колись ми попросили українців зібрати інформацію про російський РЕБ — користувач із Запорізької області надіслав заявку в єВорог. На наступний день РЕБ знищили", - розповів Федоров.

Як повідомляється, ботом уже скористалися 628 тисяч українців, а один користувач відправив рекордні 347 заявок. Найбільше інформації отримуємо саме з тимчасово окупованих територій, зокрема Криму та Донбасу.

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"Попри окупацію, пропаганду та небезпеку наші люди не зупиняються та роблять усе, щоб допомогти військовим", - наголосив очільник Мінцифри.

"Долучайтеся до народної розвідки, ставайте очима військових і памʼятайте про власну безпеку. Надсилайте заявки в єВорог тільки тоді, якщо впевнені, що нічого не загрожує життю, видаляйте кадри окупантів і листування з чатботом, папку Видалене та кеш месенджера. Також не обговорюйте по телефону переміщення техніки росіян", - застеріг Федоров.

Переходьте в єВорог з головного екрана в застосунку Дія або за посиланням: https://t.me/evorog_bot

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"Вдячний кожному, хто долучається та допомагає Силам оборони. Ви — сила", - резюмував Федоров.