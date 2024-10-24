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Новини Війна
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Атака "шахедів" на Київщину: Уламками пошкоджено корпус трансформатора. ФОТО

Вночі російські окупанти атакували Київщину ударними БПЛА.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

В області працювали сили ППО, які знищили ворожі цілі.

"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає.

В одному з районів Київщини внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей є незначні пошкодження вікон в будівлях двох підприємств.

Крім того, сталося пошкодження корпусу трансформатора та загорання трав'яного настилу. Пожежа ліквідована", - йдеться в повідомленні.

У поліції області також оприлюднили наслідки нічної ворожої атаки.

Також читайте: Під час окупації Київщини росіяни вивезли щонайменше 250 цивільних, - правозахисники

Наслідки атаки шахедів 24 жовтня на Київщині
Наслідки атаки шахедів 24 жовтня на Київщині

Автор: 

Київська область (4103) обстріл (29262)


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24.10.2024 09:25 Відповісти
Какие сверхточные обломки - точно в трансформатор...
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24.10.2024 12:06 Відповісти
 
 