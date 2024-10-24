Атака "шахедів" на Київщину: Уламками пошкоджено корпус трансформатора. ФОТО
Вночі російські окупанти атакували Київщину ударними БПЛА.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
В області працювали сили ППО, які знищили ворожі цілі.
"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає.
В одному з районів Київщини внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей є незначні пошкодження вікон в будівлях двох підприємств.
Крім того, сталося пошкодження корпусу трансформатора та загорання трав'яного настилу. Пожежа ліквідована", - йдеться в повідомленні.
У поліції області також оприлюднили наслідки нічної ворожої атаки.
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саша паламарчук
показати весь коментар24.10.2024 09:25 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Wlad West
показати весь коментар24.10.2024 12:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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