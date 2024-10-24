Атака "шахедов" на Киевщину: Обломками поврежден корпус трансформатора. ФОТО
Ночью российские оккупанты атаковали Киевскую область ударными БПЛА.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
В области работали силы ПВО, которые уничтожили вражеские цели.
"Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет.
В одном из районов Киевщины в результате падения обломков сбитых вражеских целей есть незначительные повреждения окон в зданиях двух предприятий.
Кроме того, произошло повреждение корпуса трансформатора и возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
В полиции области также обнародовали последствия ночной вражеской атаки.
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саша паламарчук
показать весь комментарий24.10.2024 09:25 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Wlad West
показать весь комментарий24.10.2024 12:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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