Атака "шахедов" на Киевщину: Обломками поврежден корпус трансформатора. ФОТО

Ночью российские оккупанты атаковали Киевскую область ударными БПЛА.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В области работали силы ПВО, которые уничтожили вражеские цели.

"Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет.



В одном из районов Киевщины в результате падения обломков сбитых вражеских целей есть незначительные повреждения окон в зданиях двух предприятий.



Кроме того, произошло повреждение корпуса трансформатора и возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

В полиции области также обнародовали последствия ночной вражеской атаки.

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