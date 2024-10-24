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Новости Война
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Атака "шахедов" на Киевщину: Обломками поврежден корпус трансформатора. ФОТО

Наслідки атаки шахедів на Київщину

Ночью российские оккупанты атаковали Киевскую область ударными БПЛА.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В области работали силы ПВО, которые уничтожили вражеские цели.

"Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет.

В одном из районов Киевщины в результате падения обломков сбитых вражеских целей есть незначительные повреждения окон в зданиях двух предприятий.

Кроме того, произошло повреждение корпуса трансформатора и возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

В полиции области также обнародовали последствия ночной вражеской атаки.

Также смотрите: Оккупанты из "Градов" обстреляли частные дома и инфраструктуру на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки шахедів 24 жовтня на Київщині
Наслідки атаки шахедів 24 жовтня на Київщині

Автор: 

Киевская область (4199) обстрел (27913)


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24.10.2024 09:25 Ответить
Какие сверхточные обломки - точно в трансформатор...
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24.10.2024 12:06 Ответить
 
 