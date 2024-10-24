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Оккупанты из "Градов" обстреляли частные дома и инфраструктуру на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Оккупанты вчера, 23 октября, ударили по Марганецкой громаде из РСЗО "Град".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"По уточненной информации, в результате артиллерийского обстрела Марганца, который произошел вечером, в городе, кроме промышленного предприятия, повреждены админздание и аптека. А еще - 7 частных домов, 6 хозяйственных построек, 2 гаража и 3 авто, парники. Зацепило несколько линий электропередач", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Количество пострадавших на Никопольщине выросло до четырех. Оккупанты за день атаковали район около 20 раз. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ворог вдарив по Марганецькій громаді 23 жовтня
Ворог вдарив по Марганецькій громаді 23 жовтня
Ворог вдарив по Марганецькій громаді 23 жовтня
Ворог вдарив по Марганецькій громаді 23 жовтня

Автор: 

обстрел (27913) Днепропетровская область (4090)


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