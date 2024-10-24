Оккупанты из "Градов" обстреляли частные дома и инфраструктуру на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж
Оккупанты вчера, 23 октября, ударили по Марганецкой громаде из РСЗО "Град".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"По уточненной информации, в результате артиллерийского обстрела Марганца, который произошел вечером, в городе, кроме промышленного предприятия, повреждены админздание и аптека. А еще - 7 частных домов, 6 хозяйственных построек, 2 гаража и 3 авто, парники. Зацепило несколько линий электропередач", - говорится в сообщении.
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