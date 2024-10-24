Окупанти з "Градів" обстріляли приватні будинки та інфраструктуру на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж
Окупанти вчора, 23 жовтня, вдарили по Марганецькій громаді з РСЗВ "Град".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"За уточненою інформацією, внаслідок артилерійського обстрілу Марганця, що стався надвечір, у місті окрім промислового підприємства пошкоджені адмінбудівля та аптека. А ще - 7 приватних будинків, 6 господарських споруд, 2 гаражі й 3 авто, парники. Зачепило кілька ліній електропередач", - йдеться в повідомленні.
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