Кількість постраждалих на Нікопольщині зросла до чотирьох. Окупанти за день атакували район близько 20 разів. ФОТОрепортаж
Російські війська близько двадцяти разів протягом 23 жовтня атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, унаслідок чого є постраждалі та руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Ще одна людина поранена на Нікопольщині. 45-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. Це вже четвертий постраждалий через ворожі атаки на район за сьогодні", - написав він.
Як зазначається, загалом російська армія протягом дня била по територіях району зо два десятки разів. Ворог тероризував артилерією і дронами-камікадзе, поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах.
Унаслідок обстрілів, окрім магазинів, пошкоджені офіс, стоматологія, два АЗС, автомийка. Понівечені інфраструктура і промислові підприємства. А також три багатоповерхівки й стільки ж приватних будинків, господарські споруди, кілька авто і гараж. Зачепило лінію електропередач.
Нагадаємо, сьогодні вдень окупанти обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області, унаслідок чого постраждали три людини. Так, осколкові поранення дістали 36-річний чоловік та жінки 60 та 78 років. Одну з них госпіталізували в стані середньої тяжкості.
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